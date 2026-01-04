  • Новость часаПрокуратура на Украине квалифицировала взрыв внедорожника в Киеве как теракт
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт оценил влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные интересы России
    На Украине начали массово отчислять студентов
    Терапевт рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    The Guardian назвала следующие цели Трампа после Венесуэлы
    Российские дроноводы отправили новогоднюю елку на позиции ВСУ (видео)
    NYT узнала о предложенном США убежище для Мадуро
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    44 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    25 комментариев
    4 января 2026, 14:55 • В мире

    Протесты в Иране способны погасить США

    Протесты в Иране способны погасить США
    @ кадр из видео

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Еще один геополитический противник Соединенных Штатов – Иран – переживает мощные внутренние потрясения. Почему иранцы в который уже раз вышли на улицы, чем именно они недовольны и каким образом, как ни парадоксально, именно действия США способны выручить в данной ситуации иранское руководство?

    Новый, 2026 год Иран встретил массовыми демонстрациями. Беспрецедентными не столько по количеству протестующих (хоть митинги и идут в десятках городах страны, в 22 из 31 иранской провинции), сколько по их мотивам. «Протесты в Иране на этот раз носят экономический характер, и в этом их коренное отличие от предыдущих выступлений, которые во многом были спровоцированы политическими причинами. Правами женщин, результатами выборов и прочее», – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

    И эти экономические причины весьма серьезны. Иранский риал потерял более 50% своей стоимости за последние шесть месяцев, достигнув в воскресенье исторического минимума в 1,4 млн риалов за доллар. Пенсионные фонды Ирана находятся на грани банкротства. Количество людей, взятых под арест за невыплаченные долги, бьет рекорды.

    «По сути, в стране накопилось недовольство высокими темпами инфляции, а также разорением торговцев, лавочников и бизнесменов. Люди понимают, что у них нет перспектив поправить свое экономическое положение, и поэтому выходят на улицы», – говорит Елена Супонина.

    Причем выходят не только с экономическими, но и с политическими лозунгами. Многие начинают видеть корень проблем не столько в санкциях или объективных трудностях (например, дефиците пресной воды, который возник в стране в прошлом году), но и в самих иранских властях. Которые не только не способны решать проблемы, но и, мол, особо не стремятся это делать, поскольку их в общем и целом все устраивает.

    «На фоне неконтролируемого роста цен удивляет стабильность цен в магазинах кооператива Басидж (Moaseseh-ye Tanime Aghlame Masrafiye Basijian). В этой огромной сети цены не растут, товары наличествуют, там даже цены на бензин и путевки в дома отдыха стабильны. Но есть особенность одна: туда доступ имеют сотни тысяч членов Басидж (военизированного ополчения – прим. ВЗГЛЯД), члены их семей, ксировцы, да еще и чиновники со своими родственниками», – пишет Telegram-канал «Иран, но не тот».

    К экономическим лозунгам добавляется еще и требование обеспечить социальную справедливость, причем за счет смены режима как такового.

    Особенностью нынешних протестов является их в целом стихийный характер. «Возникает ощущение, что протесты направляются через соцсети. Однако ярких лидеров, которые повели бы за собой массы, нет. Ни внутри Ирана, ни у находящейся за пределами страны оппозиции», – говорит Елена Супонина.

    И это является одной из причин того, почему власти не могут с ними справиться. Попытки идти навстречу протестующим (например, смена главы Центробанка) тоже пока ни к чему не приводят – убрать людей с улиц не удается.

    В теории, конечно, помощь может прийти оттуда, откуда не ждали – из Америки. Дональд Трамп уже пригрозил вмешаться на стороне иранских демонстрантов.

    «Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является для него обычным делом, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь», – заявил он. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уже называл угрозы Трампа «безрассудными и опасными». Однако для действующей власти они могут быть благом, поскольку сплотят людей против внешней угрозы и позволят властям утихомирить протесты лозунгами и обещаниями.

    Более того, даже риторическое вмешательство со стороны Соединенных Штатов позволяет властям искать внешний след в демонстрациях. «Группа людей, подстрекаемых или нанятых врагом, собирается за спинами торговцев и владельцев магазинов и скандирует лозунги против ислама, Ирана и Исламской Республики», – говорит рахбар Али Хаменеи.

    Однако до полноценного американского вмешательства (если, конечно, оно будет) полностью разыграть карту «внешнего врага» не удастся. Поэтому властям приходится изыскивать другие способы – например, они пытаются расколоть протестующих.

    В частности, слова Хаменеи о том, что «бунтовщиков надо поставить на место», многие трактуют как призыв к жесткому подавлению демонстраций. Однако это не совсем так. Хаменеи, по сути, лишь разделил демонстрантов на «протестующих» и «участников беспорядков».

    «Хаменеи призвал наказать отдельных активистов – но в то же время призвал и к скорейшему решению экономических проблем, переложив ответственность на президента и правительство. Которые этим сейчас и займутся», – говорит Елена Супонина.

    Возникает впечатление, что президент и правительство Ирана играют свою игру. С одной стороны, президент Масуд Пезешкиан уже потребовал от кабмина «прислушаться к законным требованиям» протестующих и заявил, что у правительства «есть планы по реформированию денежно-кредитной и банковской системы, а также сохранению покупательной способности населения». С другой – он говорит о том, что есть некие внутренние силы, которые извлекают выгоды из «ренты, контрабанды и взяточничества», и поэтому, мол, создают препятствия для всяких реформ.

    Под этими самыми силами он, безусловно, имеет в виду Корпус стражей исламской революции и своих консервативных противников во власти. Которые, в свою очередь, очень надеются на то, что президент-реформатор не сможет утихомирить протест и его можно будет сделать крайним, обвинить в том, что он не справился. Он – а вместе с ним и весь реформистский лагерь, который выступает за поиск компромиссов с Западом и либерализацию не только экономической, но и политической жизни страны.

    Проблема страны в том, что подобные противоречия внутри элит в период внутренних потрясений могут привести к эскалации протестов и самой настоящей революции. Если не в этот, то в следующий раз – ведь ни раскол элит, ни экономические проблемы Ирана никуда не денутся.

    Главное
    Сенатор Пушков назвал ключевую цель операции США в Венесуэле
    Представитель Долиной оценил данные об отмене ее концерта в Москве
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова
    Названы самые дешевые зарубежные направления для поездок в 2026 году
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    В Черниговской области уничтожили украинскую оккультистку Лану Черногорскую
    Актер Андрей Хорошев погиб, спасая человека в горячем источнике

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад молчаливо поддержал теракт Киева в Хорлах

    Новогодняя атака ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области унесла уже 27 жизней. На фоне этого Москва призывает ООН к немедленному осуждению террористических действий противника. Эксперты отмечают – Киев, не способный продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, из раза в раз прибегает к терроризму, а Европа безмолвно его поддерживает. Подробности

    Перейти в раздел

    Штурмовики стали воплощением героизма на поле боя

    Наиболее впечатляющие примеры героизма, в том числе массового, в зоне СВО в 2025 году показали бойцы, сражающиеся на самом переднем крае – штурмовики. А самой значимой войсковой операцией в этом смысле стало освобождение Курской области. Но и в других районах и при других обстоятельствах российские бойцы доказывали свое мужество. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп превращает Венесуэлу в Гаити

    США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро. Вашингтон уже предъявил ему обвинения, по которым в случае признания вины грозит до четырех пожизненных сроков. Пока глава Белого дома Дональд Трамп заявляет о триумфальной победе, мировая общественность осуждает действия Вашингтона. Что стоит за операцией и каковы будут ее последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации