Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, доложил президенту Владимиру Путину о текущем состоянии переговоров по Украине, передает РИА «Новости». Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, работа по переговорам продолжается, но она остается сложной.
Песков уточнил, что после недавней встречи в Женеве новых контактов с США не было. При этом, по его словам, Россия не видит смысла в участии европейских стран в переговорном процессе.
«Подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее способствуют продолжению войны, а не мирному урегулированию», – отметил пресс-секретарь Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сроки следующей встречи по переговорам с США и Украиной пока не определены.
Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые.
Мединский 18 февраля заявил, что новый раунд переговоров состоится в ближайшее время.