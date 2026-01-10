Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.21 комментарий
Аэропорты Москвы из-за непогоды обслужили около тысячи рейсов с начала суток
Аэропорты московского региона из-за непогоды обслужили около тысячи рейсов за сутки
Авиавокзалы столичного региона по причине погодных условий с начала суток обработали почти тысячу рейсов, в том числе 130 - за последние два часа, сообщили в Минтрансе.
Московские аэропорты обслужили около тысячи рейсов с начала суток, сообщает Минтранс. Ведомство отмечает, что с 14 до 16 часов по московскому времени аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обработали 130 рейсов.
В частности, аэропорт Шереметьево за указанный период обслужил 67 рейсов. По данным Минтранса, ситуация с багажом там полностью нормализована.
В сообщении подчеркивается, что проведено заседание оперативного штаба с участием Росавиации, Ространснадзора и аэропорта. Ситуация с прилетом рейсов стабилизировалась к 10 утра субботы, багаж доставляется пассажирам усилиями Аэрофлота и самого аэропорта Шереметьево.
Специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора продолжают анализировать работу авиатранспортной системы для минимизации последствий негативных погодных условий в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье.
В итоге в аэропорту Шереметьево рано утром в субботу приостановили прием рейсов из-за сложных погодных условий. Позже ограничения на прием рейсов продлили, но вылет самолетов продолжался в штатном режиме.