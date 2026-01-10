  • Новость часаСМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что окажет решающее влияние на российскую экономику в 2026 году
    Медведев ответил на военные планы Макрона роликом про «Орешник»
    Удар по Киеву привел к конфликту между Зеленским и Кличко
    В Конгрессе пригрозили санкциями против Британии
    В Киеве отключили воду и теплоснабжение
    Россия дала оценку договору с Венесуэлой в новых реалиях
    «Северяне» обнаружили на позициях ВСУ яму для отказников с трупами
    Sky News: Ракета «Орешник» поставила Европу под угрозу
    Макрон обсудил с депутатами нюансы отправки войск на Украину
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    21 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    27 комментариев
    10 января 2026, 18:29 • Новости дня

    Аэропорты Москвы из-за непогоды обслужили около тысячи рейсов с начала суток

    Аэропорты московского региона из-за непогоды обслужили около тысячи рейсов за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Авиавокзалы столичного региона по причине погодных условий с начала суток обработали почти тысячу рейсов, в том числе 130 - за последние два часа, сообщили в Минтрансе.

    Московские аэропорты обслужили около тысячи рейсов с начала суток, сообщает Минтранс. Ведомство отмечает, что с 14 до 16 часов по московскому времени аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обработали 130 рейсов.

    В частности, аэропорт Шереметьево за указанный период обслужил 67 рейсов. По данным Минтранса, ситуация с багажом там полностью нормализована.

    В сообщении подчеркивается, что проведено заседание оперативного штаба с участием Росавиации, Ространснадзора и аэропорта. Ситуация с прилетом рейсов стабилизировалась к 10 утра субботы, багаж доставляется пассажирам усилиями Аэрофлота и самого аэропорта Шереметьево.

    Специалисты Минтранса, Росавиации и Ространснадзора продолжают анализировать работу авиатранспортной системы для минимизации последствий негативных погодных условий в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье.

    В итоге в аэропорту Шереметьево рано утром в субботу приостановили прием рейсов из-за сложных погодных условий. Позже ограничения на прием рейсов продлили, но вылет самолетов продолжался в штатном режиме.

    9 января 2026, 20:53 • Новости дня
    В Гидрометцентре сообщили, когда прекратится снегопад в Москве

    Гидрометцентр: Снегопад в Москве прекратится утром 10 января

    Tекст: Мария Иванова

    Снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, принесла в Москву и Подмосковье до 40% месячной нормы осадков за сутки и привела к оранжевому уровню погодной опасности, но снегопад должен прекратиться в субботу, сообщили в Гидрометцентре.

    Снегопад, который начался в Московском регионе более суток назад, прекратится после 9.00 10 января, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

    Метеорологи уточняют, что интенсивность осадков уже снизилась, а в некоторых районах столицы и области снегопад закончился. По данным Гидрометцентра, в ближайшие часы возможно выпадение еще до 3 миллиметров осадков, а снежный покров увеличится на 4 сантиметра.

    Синоптики сообщили, что температура воздуха в Москве ночью будет держаться на уровне минус 6–8 градусов. На дорогах сохранится гололедица, а ближе к середине дня возможны незначительные осадки.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за последние 12 часов в регионе выпало 40% месячной нормы осадков. По оценкам Гидрометцентра, за сутки может быть побит рекорд по количеству осадков, установленный в 1976 году – 12,9 миллиметра.

    Причиной снегопада стал средиземноморский циклон. Из-за непогоды в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности, что свидетельствует о возможности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сильный снегопад парализовал движение на МКАД.

    Ранее в московских аэропортах задержали и отменили более 310 рейсов.

    Синоптики накануне сообщали, что за 12 часов в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 23:15 • Новости дня
    На Украине из-за морозов отменили очное обучение

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о проработке вопроса по прекращению очного обучения из-за ухудшения погодных условий и существенного понижения температуры.

    Она поручила центральным и областным органам власти проработать вопрос временного прекращения образовательного процесса в очном формате и разработать план перехода на дистанционное обучение или продления зимних каникул минимум до 19 января 2026 года.

    «Речь идет об учреждениях дошкольного образования, общего среднего, профессионального предвысшего и высшего образования», – передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Свириденко.

    Для предприятий также предлагается выработать стратегию перевода сотрудников на дистанционный формат работы, за исключением объектов критической инфраструктуры.

    По сообщению синоптиков, на Украину с севера наступает арктический воздух. Циклон 9 января направится на северо-восток. Ожидается также усиление снега и морозы до –23 градусов ночью. В зоне сильных морозов окажутся запад и север страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на большей части территории Украины продолжают действовать графики почасовых отключений электричества. По словам эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, сохранение блэкаута на Украине может продлиться до весны.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    7 января 2026, 22:30 • Новости дня
    Пожар на предприятии близ проспекта Буденного в Москве потушен

    Tекст: Катерина Туманова

    С пожаром на крыше предприятия на востоке Москвы удалось справиться, его площадь составила 300 кв. м, сообщили в оперативных службах города.

    «В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет», – передает ТАСС.

    Напомним, ранее вечером среды сообщалось, что на предприятии в районе проспекта Буденного в Москве загорелась крыша на площади 300 кв. м на одном из зданий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели спасатели вывели десять человек из горящего дома на Люблинской улице в Москве.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 22:47 • Новости дня
    Накрывший Москву циклон показали из космоса

    Роскосмос опубликовал видео циклона над Москвой

    Накрывший Москву циклон показали из космоса
    @ Роскосмос/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Роскосмос опубликовал видеоролик с анимацией циклона «Фрэнсис», из-за которого Москву накрыл снегопад.

    Видеоролик, опубликованный Роскосмосом в Telegram, составлен из снимков спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на метеостанции ВДНХ за сутки выпало 22 мм осадков – это на 9,1 мм больше предыдущего рекорда, который держался полвека.

    «А вот абсолютный суточный рекорд января устоял, напомним, что он составляет 23 мм и остается за восьмое января 1970 года. Таким образом, сегодня в столице выпало почти половина (42%) от месячной нормы января», – приводит слова Леуса РИА «Новости».

    Леус подчеркнул, что пятница завершилась рекордным снегопадом, однако вечером интенсивность осадков снизилась. Метеостанции Коломны и Шереметьево зафиксировали переохлажденные осадки, но к утру снег окончательно ослабеет.

    В ряде городов Подмосковья также были установлены новые рекорды по количеству осадков: в Коломне – 22 мм, в Можайске – 21 мм. В Новой Москве (Внуково) выпало до 32 мм (60% месячной нормы), а в Долгопрудном – 33 мм (62% нормы января).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снежная буря, вызванная средиземноморским циклоном, обрушилась на Москву и Подмосковье. Власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики ожидают, что снегопад прекратится в субботу.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 15:05 • Новости дня
    Лукашенко с сыном вместе с минчанами вышли на уборку снега

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем вместе с горожанами приняли участие в уборке снега в условиях сильных снегопадов в Минске, сообщают СМИ.

    Белорусский лидер Александр Лукашенко и его сын Николай помогли горожанам чистить снег в Минске, передает ТАСС. Видео с участием жителей столицы республики, ее президента с сыном и собаки по кличке Умка опубликовано в телеграм-канале «Пул первого». В сообщении канала отмечается: «Вместо обеда полезно поработать порой».

    Сильные снегопады в республике привели к тому, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. На помощь коммунальщикам по всей стране приходят жители, а только в Минске утром снег убирали более двух тысяч добровольцев, сообщает БелТА.

    В Витебске из-за накопления снега порвался купол футбольного манежа, тренировки временно приостановлены, отмечает ТАСС. По словам представителей горисполкома, на месте происшествия работает спецтехника и сотрудники комплекса.

    Министерство жилищно-коммунального хозяйства Белоруссии призвало всех жителей страны присоединиться к уборке снега. В ведомстве подчеркнули важность единства и совместных усилий в преодолении последствий непогоды. Синоптики отмечают, что местами в республике снежный покров достигает высоты 42 см.

    По прогнозу Белгидромета, в субботу интенсивность осадков снизится, однако в ближайшее время ожидается сложная ситуация в Минской, Витебской и Могилевской областях с сильным снегом и ветром до 20 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропортах Москвы задержаны и отменены 62 рейса из-за сильного снегопада. Синоптики прогнозируют ослабление снегопадов в центральной части России в субботу и возвращение двадцатиградусных морозов на следующей неделе.

    А в Европе снег накрыл Сицилию и Везувий впервые за 40 лет. Также снегопад парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    Комментарии (2)
    9 января 2026, 18:33 • Новости дня
    На фоне снегопада парализовало движение по МКАД

    Снегопад парализовал движение по МКАД и вызвал огромные пробки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Движение по Московской кольцевой дороге оказалось практически остановлено после обильного снегопада, образовались многокилометровые пробки, сообщают очевидцы.

    Движение по МКАД значительно осложнилось из-за сильной метели, передает 360. Водители сообщают в соцсетях, что машины стоят в пробках уже несколько часов, а некоторые транспортные средства застряли в сугробах.

    По данным телеканала, снег выпал настолько густо, что в нем буксуют и легковые автомобили, и такси, и даже грузовики. Дороги столичного региона практически не справляются с объемом осадков, что вызывает серьезные задержки.

    Как уточнила «Звезда», особенно сложная ситуация складывается на отрезке МКАД от Строгино до Химок, где образовалась многокилометровая пробка. Машины стоят без движения, а снегопад продолжается, усугубляя ситуацию на трассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожное сообщение между регионами и Москвой также идет с перебоями из-за неблагоприятных погодных условий.

    Кроме того, в пятницу сильный снегопад привел к задержке и отмене 62 рейсов в московских аэропортах. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме и проводят расчистку инфраструктуры.

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопадов в центре России в субботу и похолодание до 20 градусов ночью на следующей неделе.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 11:33 • Новости дня
    Синоптик сообщил о росте сугробов в Москве почти до 50 см

    Синоптик Леус сообщил о росте сугробов в Москве почти до 50 см к пятнице

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве ожидается значительное увеличение высоты сугробов, поскольку в ближайшие дни прирост снежного покрова может составить от 10 до 20 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В Москве вновь зафиксирован снежный рекорд этой зимы, сообщает Telegram-канал Леуса.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что базовая метеостанция на ВДНХ отметила высоту снежного покрова в 26 см, что повторяет максимум, установленный 4 января. За сутки здесь прирост составил 2 см.

    На других станциях города отмечены схожие или чуть большие показатели: на Балчуге – 26 см (+4 см за сутки), в Тушино – 28 см (+2 см), а на МГУ – 30 см. В северной части Московской области прирост снега составил от 1 до 3 см, а в южных районах – от 4 до 6 см. В Наро-Фоминске высота снежного покрова достигла 29 см, что стало одним из самых высоких показателей в регионе.

    Минувшей ночью в столице и области прошёл снег, при этом в Москве зафиксированы осадки в 4 мм, а в некоторых южных районах – до 6 мм в пересчёте на воду.

    Леус отмечает, что особенно интенсивное увеличение высоты сугробов ожидается в ближайшие дни, а в пятницу прогнозируется прибавка до 10-20 см.

    Таким образом, высота сугробов в Москве может достичь 50 см уже в ближайшие дни, если прогнозы оправдаются. Стихия способна затруднить движение и повлиять на городскую инфраструктуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее высота сугробов в Москве достигала 30 сантиметров.

    Синоптик предсказал рекордный за 70 лет снегопад в столице.

    Накануне в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за снега.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 19:49 • Новости дня
    Синоптики сообщили о выпадения трети месячной нормы осадков за 12 часов в Москве

    Гидрометцентр: В Москве за 12 часов может выпасть треть месячной нормы осадков

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки в Москве ожидается сильнейший снегопад, при котором может выпасть до 30% месячной нормы осадков, сообщили в Гидрометцентре.

    Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за 12 часов, а в Подмосковье этот показатель достигнет примерно 40%, передает ТАСС.

    В пятницу, 9 января, в московском регионе ожидается от 15 до 20 миллиметров осадков, что может стать рекордом не только для января, но и для всего осенне-зимнего периода. В Гидрометцентре отмечают, что подобные объемы осадков за короткий срок могут значительно осложнить ситуацию в городе и области.

    Синоптики предупреждают, что в течение вечера и ночи снегопад усилится: с 18.00 до 21.00 снежный покров может увеличиться на 2,1 сантиметра, а с 21.00 до полуночи – еще на 3 сантиметра. В общей сложности за сутки с вечера 8 января до вечера 9 января выпадет до 25 мм осадков, прирост снега составит от 25 до 35 сантиметров.

    Причиной интенсивных осадков специалисты называют влияние средиземноморского циклона.

    На востоке и юго-востоке московского региона снегопад уже начался, затронув Воскресенск, Электросталь, Раменское, Жуковский и Лыткарино. В столичных районах Выхино, Жулебино и Новогиреево снег пока не такой плотный, а на северо-западе и северо-востоке осадки еще не наблюдаются.

    Из-за сложной метеообстановки в Москве и области объявлен оранжевый погодный уровень, означающий опасные погодные условия с высокой вероятностью чрезвычайных ситуаций и ущерба. Синоптики выпустили экстренное предупреждение: до конца суток 8 января и весь следующий день ожидаются сильные снегопады, метель, ветер до 18 метров в секунду, снежные заносы и гололедица.

    Коммунальные службы московского региона переведены в режим повышенной готовности. Глава Химок Елена Землякова сообщила, что на улицы города выведут более 90 единиц техники и 410 дворников, приоритет в уборке – основные дороги, подъезды к социальным объектам и остановкам.

    В Жуковском, по словам главы города Андроника Пака, предполагается обеспечить свободный проезд общественного транспорта и экстренных служб, а в Раменском действует круглосуточное дежурство аварийных бригад. Главы Домодедово и Лыткарино призвали жителей не парковать автомобили во дворах и по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы не мешать работе коммунальщиков и повысить безопасность на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в ближайшие дни ожидается прирост снежного покрова на 10–20 см.

    Накануне власти объявили в Москве и области желтый уровень опасности из-за снега.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 18:41 • Новости дня
    НАСА сообщило о скором разрушении гигантского айсберга А23а

    НАСА спрогнозировало полное разрушение айсберга А23а в ближайшие недели

    Tекст: Мария Иванова

    Айсберг А23а, который за последние десятилетия потерял 67% своей площади, может в ближайшие дни полностью разрушиться из-за скопления талой воды на поверхности, сообщили в НАСА.

    Айсберг А23а, некогда крупнейший в мире, может полностью разрушиться в ближайшие дни или недели, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные НАСА.

    По информации американского агентства, на спутниковых снимках видны большие лужи талой воды, что указывает на ослабление структуры ледяной массы.

    В НАСА отмечают: «Ученые говорят, что эти признаки указывают на то, что айсберг А23а может полностью разрушиться всего через несколько дней или недель... Ученые, которые отслеживали этот айсберг на протяжении всей своей карьеры, воспринимают его неминуемую гибель как горько-сладкий момент».

    В декабре 2025 года Арктический и антарктический научно-исследовательский институт сообщил, что айсберг потерял 67% своей первоначальной площади, уступив первенство айсбергу D15а. Сейчас А23а дрейфует в Южной Атлантике к юго-востоку от Южной Америки.

    Айсберг А23а откололся от ледника Фильхнера в 1986 году, тогда его площадь составляла 4 170 кв. км. Более 30 лет он находился на мели, а в ноябре 2023 года снова начал движение. Весной 2024 года айсберг двинулся вдоль Антарктического полуострова, направляясь к морю Скоша.

    В декабре сообщалось, что айсберг А23а утратил статус крупнейшего ледника в мире.

    Роскосмос показал фотографию айсберга А23а после его раскола.

    На новых снимках Роскосмос запечатлел крупнейший айсберг D15а.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 10:10 • Новости дня
    Снег впервые за 40 лет засыпал Сицилию и Везувий

    Обильный снегопад впервые с 1985 года зафиксировали в Мессине на Сицилии

    Tекст: Мария Иванова

    Арктический циклон принес на Сицилию редкие для региона снегопады, впервые с 1985 года полностью засыпав город Мессина снежным покровом.

    На Сицилии выпал обильный снег, что стало редким явлением для этого южного региона Италии, передает ТАСС.

    Арктический циклон, накрывший Италию и большую часть Европы, принес холод и снегопады в город Мессина, где последний подобный снег наблюдался почти 40 лет назад, в 1985 году. В 2017 году снег затрагивал лишь окрестные возвышенности, а теперь он покрыл и городские улицы.

    Из-за непогоды местные власти объявили оранжевый уровень погодной опасности в южных областях страны, включая Кампанию, где снег оказался даже на склонах знаменитого Везувия. В центральной части Италии действует желтый уровень предупреждения. В северных и центральных районах Апеннин также отмечены температуры ниже нормы, хотя не везде выпал снег.

    Синоптики считают нынешнюю зиму в целом обычной, но отмечают, что в прошлом подобные снегопады случались даже на юге страны. Они подчеркивают, что в последние годы зимы становятся теплее из-за общемирового потепления климата, а экстремальные погодные явления могут быть проявлениями этих изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за 12 часов выпала треть месячной нормы осадков.

    Снегопад ранее парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    На этой неделе самолет президента Румынии застрял в Париже из-за снегопада.

    Комментарии (2)
    10 января 2026, 03:44 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву». – сообщил Собянин в Telegram.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Росавиация сообщила в Telegram, что вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Позднее они были сняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Калуги также временно приостановили прием и выпуск самолетов.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 18:11 • Новости дня
    МЖД сообщила о задержках с прибытием поездов в Москву из-за погоды

    МЖД: В Москве поезда отбывают и прибывают с задержками из-за погоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожное сообщение между регионами и Москвой идет с перебоями из-за неблагоприятных погодных условий, при этом городские линии работают без изменений. сообщили в МЖД.

    Поезда дальнего следования прибывают и отправляются со станций Московской железной дороги (МЖД) с небольшими отклонениями от расписания из-за сложных метеоусловий, сообщили в МЖД.

    При этом движение электропоездов Московского центрального диаметра и Московского центрального кольца идет в штатном режиме, подчеркнули представители железной дороги. Оперативную информацию о работе поездов пассажиры могут узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД или по телефону круглосуточного Центра поддержки клиентов РЖД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сильный снегопад привел к задержке и отмене 62 рейсов в московских аэропортах. Аэропортовые службы работают в усиленном режиме и проводят расчистку инфраструктуры.

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопадов в центре России в субботу и похолодание до 20 градусов ночью на следующей неделе.

    Ранее в Новый год тысячи пассажиров в Краснодарском крае оказались заблокированы в поездах из-за снегопада, где находились более 10 часов без света и горячей пищи.

    Комментарии (0)
    8 января 2026, 10:51 • Новости дня
    Ученые предупредили о возможных слабых магнитных бурях 9 января

    В ИКИ РАН предупредили о магнитных бурях уровня G1 из-за плазменного выброса

    Tекст: Мария Иванова

    В середине дня 9 января на Земле могут возникнуть слабые магнитные бури уровня G1 из-за прохождения рядом с планетой плазменного облака, выброшенного Солнцем 6 января, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Слабые магнитные бури могут возникнуть на Земле 9 января, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    По данным ученых, бури уровня G1 ожидаются в середине дня из-за пролетающего мимо планеты плазменного облака, выброшенного Солнцем 6 января.

    При этом вероятность магнитных возмущений зависит от траектории облака. Если оно отклонится вбок, Земля может избежать геомагнитных последствий. Однако даже небольшое изменение направления может привести к усилению магнитных бурь по сравнению с текущим прогнозом, отмечают специалисты лаборатории.

    С начала года активность Солнца остается низкой, и признаков ее роста в ближайшие дни ученые не видят. Однако в течение двух суток скорость солнечного ветра может умеренно увеличиться из-за появления необычно сформированной корональной дыры на поверхности светила, обращенной к Земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 3 января на Земле началась первая магнитная буря 2026 года.

    Прошлый год отличался высокой геомагнитной активностью и рекордными показателями за последние десять лет.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 11:44 • Новости дня
    В аэропортах Москвы задержали и отменили более 310 рейсов

    В аэропортах Москвы задержали и отменили 313 рейсов из-за метели

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сильная метель привела к задержкам и отмене 313 рейсов в московских аэропортах, где для безопасности проводится обработка взлетно-посадочных полос и самолетов.

    В московском авиаузле из-за метели по состоянию на 11:15 мск задержаны и отменены 313 рейсов. Речь идет о четырех аэропортах: «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». Из общего числа отменены 42 рейса, передает РИА «Новости».

    Среди задержанных – 119 рейсов задержались более чем на два часа, еще 152 – менее чем на два часа. Причиной задержек стала необходимость регулярно очищать взлетно-посадочные полосы от снега и проводить противообледенительную обработку воздушных судов.

    Несмотря на погодные трудности, все аэропорты продолжают работать в штатном режиме. Как уточнили в авиационных службах, по отдельным рейсам были случаи перенаправления самолетов на запасные аэродромы и корректировки расписания.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, синоптик Тишковец сообщил о рекордных за 70 лет снегопадах и метели в Москве. Синоптик Леус предупредил о росте сугробов в Москве почти до 50 см.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 10:34 • Новости дня
    Сотни тысяч домов в Британии и Франции остались без света из-за циклона Горетти

    Циклон Горетти оставил сотни тысяч домов в Европе без света

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше 50 тыс. домов на юго-западе Британии и 380 тыс. во Франции остались без электричества после циклона Горетти, сопровождавшегося порывами ветра до 213 км/ч.

    Более 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. домов во Франции остались без электричества из-за циклона Горетти, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times и канал BFMTV.

    По данным National Grid, «около 57 тыс. объектов недвижимости остались без электричества» на юго-западе Англии, особенно в графстве Корнуолл, где был введён красный уровень погодной опасности.

    Во Франции стихия больше всего ударила по региону Нормандия, где без света остались 266,2 тыс. домов, сообщает BFMTV со ссылкой на компанию Enedis. Кроме того, отключения затронули 21 тыс. домов в Бретани, 18,5 тыс. в Пикардии и 13,5 тыс. в Иль-де-Франс.

    Как рассказал специалист по предотвращению стихийных бедствий Гаэль Мушкет, на устранение последствий непогоды уйдёт несколько дней.

    Порывы ветра во французском департаменте Манш достигали скорости 213 километров в час. В ряде регионов Франции введён оранжевый уровень погодной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, редкий снегопад прошел на острове Сицилия и вулкане Везувий впервые за 40 лет.

    Снегопад ранее парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    На этой неделе самолет президента Румынии застрял в Париже из-за снегопада.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мэр Львова раскрыл последствия удара «Орешником»
    Названа сумма новой сделки между Украиной и США
    WP: Ватикан тайно убеждал США отпустить Мадуро в Россию
    Полковник Райснер: Развертывание «Орешника» усугубило раскол внутри НАТО
    Пушков оценил желание Мелони начать диалог с Россией
    Раскрыт новый способ похищения профилей на «Госуслугах»
    Самым популярным словом в русском языке оказался англицизм

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации