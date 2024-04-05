Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Экс-главу отдела МВД «Коммунарский» обвинили в организации незаконной миграции
Экс-главу отдела МВД «Коммунарский» официально обвинили в организации незаконной миграции
Бывший начальник отдела МВД «Коммунарский» Андрей Тургенев обвиняется в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе Щербинского суда Москвы.
Экс-полковнику полиции предъявлено обвинение Следственным комитетом в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), передает ТАСС.
Напомним, Тургенев был задержан в Москве 4 апреля. СК ходатайствует о заключении его под стражу.