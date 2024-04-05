Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
СК потребовал арестовать экс-главу отдела полиции Коммунарки
Следственный комитет направил в суд ходатайство о заключении под стражу бывшего начальника отдела ОВД «Коммунарский» Андрея Тургенева.
Как сообщили в Щербинском суде Москвы, Тургенев подозревается в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности, передает ТАСС.
СК в рамках расследования этого дела просит также арестовать старшего инспектора того же отдела Вадима Магана.
Накануне сообщалось, что в Москве задержан бывший глава ОВД «Коммунарский» полковник Андрей Тургенев.