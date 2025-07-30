Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.13 комментариев
Магнитуда землетрясения у Камчатки достигла 8,5
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,5, сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук». Минздрав региона сообщил, что после землетрясения на Камчатке есть пострадавшие.
Директор филиала Данила Чебров заявил, что «произошло очень сильное землетрясение», которое «можно отнести уже к категории уникальных событий», передает ТАСС.
«Разрыв распространился в юго-западном направлении, на расстояние приблизительно 200 км. Длительность и интенсивность колебаний обусловлена как энергией, так и размером очага», – сказал он.
Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что есть «пострадавшие во время сейсмособытия». «Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта», – рассказал он.
Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, обошлось без тяжелых травм, сообщил Мельников.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в Telegram, что «на прибрежную зону Северо-Курильска обрушилась первая волна цунами». «Жители населенного пункта остаются в безопасности на возвышенности до полной отмены угрозы повторных волн», – говорится в сообщении.
Первая волна цунами прошла без разрушений, сообщили в правительстве Сахалинской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после землетрясения была объявлена угроза цунами в России, Японии и США. В результате сильного землетрясения на Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до 4 м, а также произошло обрушение стены детсада.