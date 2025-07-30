Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.13 комментариев
Угроза цунами объявлена в России, Японии и США после землетрясения на Камчатке
После землетрясения на Камчатке магнитудой 7,1 объявляется угроза цунами для районов побережья Авачинского залива, сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН. По данным японских сейсмологов, магнитуда землетрясения, произошедшего на Камчатке, составила 8. В США также объявили угрозу цунами.
Магнитуда подземного толчка составила 7,1, эпицентр находился в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. По данным специалистов, в самом Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось с силой до 6 баллов, передает ТАСС.
Позднее пресс-служба главка МЧС по Камчатскому краю сообщила, что «в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7-8 баллов».
«Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива», – сообщили в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
Утром произошло уже четыре толчка. Многие жители выбежали на улицу без обуви. В квартирах падали шкафы, разбивались зеркала, на улице шатались машины и заметно тряслись балконы на домах. В городе произошли отключения света и мобильной связи
Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами для всего тихоокеанского побережья страны. Высота волн цунами может достигнуть 1 м. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) тоже объявило угрозу образования цунами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского в июле фиксировали ощущаемость сильного землетрясения магнитудой 7,6 на уровне семи баллов.