Москвичка получила девять лет за шантаж бывшего любовника

Tекст: Тимур Шайдуллин

Московский суд вынес приговор женщине, которая шантажировала топ-менеджера сети ресторанов, требуя деньги, апартаменты и автомобиль. Подсудимая угрожала рассказать об их интимной связи жене потерпевшего и опубликовать соответствующий компромат в социальных сетях, пишет РИА «Новости».

Шантаж продолжался с осени 2023 года по июль 2024 года. В августе мужчина перевел бывшей любовнице деньги, однако она не остановилась и потребовала покупку апартаментов, а затем автомобиль Porsche Cayenne. В ноябре 2024 года во время передачи расписки за машину в ресторане на западе столицы женщину задержали полицейские.

Суд признал ее виновной в вымогательстве в особо крупном размере. Женщина приговорена к девяти годам колонии общего режима. При этом ей предоставили отсрочку наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября суд на Ставрополье осудил участника преступной группы на семь лет колонии за вымогательство активов на 2,5 млрд рублей.

В августе Московский гарнизонный военный суд приговорил администратора Telegram-каналов к 11 годам лишения свободы за вымогательство 50 млн рублей у топ-менеджеров IT-компании.

А в феврале Красногорский городской суд отправил в колонию строгого режима группу злоумышленников за шантаж подмосковного чиновника.