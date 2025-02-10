Госдолг Японии достиг нового исторического максимума

Госдолг Японии вырос до 1 317,64 трлн иен и достиг рекордных 8,7 трлн долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации ТАСС, государственный долг Японии к концу 2024 года составил 1 317,64 трлн иен, что является рекордным показателем в истории страны. В долларовом эквиваленте это составляет около 8,7 трлн. Сравнительно с концом 2023 года, долг увеличился на 31,8 трлн иен, что эквивалентно более 205 млрд долларов.

Агентство Kyodo отмечает, что правительство Японии сталкивается с трудностями в сокращении задолженности из-за отсутствия большинства в нижней палате парламента. Это вызывает давление со стороны оппозиции, требующей снижения налогов и увеличения расходов, особенно в сфере образования.

Для финансирования дефицита бюджета в текущем финансовом году, который длится с апреля 2024 года по март 2025 года, Япония выпускает государственные облигации на сумму 34,95 трлн иен, что соответствует почти 230 млрд долларов. Хотя сумма облигаций снижалась последние три года, страна все еще зависит от долговых обязательств на уровне примерно 30% бюджета.

Несмотря на это, риск дефолта остается низким, поскольку большая часть облигаций находится в руках японских инвесторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония и Китай продали значительную часть государственных облигаций США. США оказались на пороге «японского сценария» удушения экономики. Японский министр Нисимура ранее сообщал о росте цен на электроэнергию на 30%.