США оказались на пороге «японского сценария» удушения экономики

Tекст: Ольга Самофалова

«Следует обратить внимание на растущий как снежный ком госдолг Америки. Существует плохой сценарий, при котором американская экономика начнет напоминать экономику Японии конца 1990-х и начала 2000-х годов, когда госдолг превышал ВВП и приводил к жесткой экономии и стагнации», – заявил глава американской инвесткомпании BlackRock Ларри Финк в своем ежегодном письме к инвесторам.

Плохой сценарий не сработает, только если США смогут обеспечить трехпроцентный реальный (не номинальный) рост американского ВВП в течение следующих пяти лет. Тогда у США получится поддерживать госдолг страны на оптимальном уровне, считает Финк.

Еще одна трудность – это борьба с инфляцией. По словам Финка, те, кто принимают в США решение по поводу ключевой ставки, не смогут поднимать кредитные ставки без увеличения и без того огромного долгового «чека», поэтому бороться с инфляцией будет гораздо труднее.

Одновременно с этим в JPMorgan предупреждают об еще одной опасности для США: американские акции настолько перекуплены, что могут рухнуть в любой момент, передает Bloomberg. «Это может произойти как гром среди ясного неба. Подобное уже случалось в прошлом, у нас были внезапные сбои. Один крупный фонд начинает сокращать некоторые позиции, второй фонд узнает об этом и пытается перепозиционироваться, третий фонд практически застигнут врасплох, и вы видите все большее падение», - предупреждает главный глобальный стратег JPMorgan Дубравко Лакос-Буйас. Хотя пока все выглядит довольно позитивно: за первые три месяца года индекс S&P 500 показал примерно 10-процентную доходность. Общий бенчмарк американских акций демонстрирует рост пятый месяц подряд.

Что касается госдолга США, то его особенность состоит в том, что он всегда растет. За последние 15 лет, с 2008 по 2023 год, общий госдолг США вырос аж на 260%.

На конец 2023 года был поставлен новый исторический рекорд: госдолг вырос до 34 трлн долларов и составил 122% к ВВП. Для сравнения: в 2008 года этот показатель был примерно в два раза ниже – госдолг составлял 64,2% к ВВП страны,

отмечает Георгий Тимошин, аналитик Freedom Finance Global. При этом, с начала пандемии COVID-19 – с первого квартала 2020 года по конец 2023 года соотношение госдолга к ВВП выросло на 14,6%. «Темпы роста долга значительно усилились в 2008 и 2020 году, что объясняется ответной реакцией на послесловие к кризису», - говорит Тимошин.

Важный момент, который вызывает опасения по поводу роста госдолга США, что экономика США не поспевает за теми темпами роста огромного госдолга, а это значит, что обслуживать госдолг становится все сложнее и сложнее.

«Темпы роста госдолга США выше темпов роста американской экономики. Однако

ключевой проблемой для экономики США является не увеличение объема госдолга, а увеличение расходов на его обслуживание с учетом высокой процентной ставки. В 2023 году 15% от бюджета были направлены именно на обслуживание долга.

В 2024 году с учетом роста объема госдолга, доля расходов бюджета на его обслуживание также может увеличиться», - говорит Борис Ефимчик, заместитель генерального директора «Акселератора возможностей».

По его словам США оказались в ловушке: с одной стороны, им необходимо стимулировать рост экономики и снижать процентную ставку, с другой стороны, надо снижать инфляцию и удерживать ставку на высоком уровне. «ФРС США не может сейчас начать снижать процентную ставку для стимулирования экономического роста, поскольку таргетирует уровень инфляции, и единственным выходом является урезание статей расходов госбюджета. Это, в свою очередь, замедлит рост объема госдолга, но приведет к снижению темпов роста экономики в США в ближайшие три-пять лет», - объясняет Ефимчик.

При этом, сходство с Японией эксперт не находит. «В Японии в 1990-х годах ключевыми фундаментальными факторами, которые привели к периоду застоя, были возраст населения и проигрыш в технологической гонке с США, что не позволило «оживить» и стимулировать экономический рост в стране на несколько десятилетий. Поэтому мир долгое время наблюдал дефляцию в стране. И хотя в Японии тоже значительный объем госдолга к ВВП, но ситуация с процентными ставками иная – они находятся около нуля или даже отрицательные», - отмечает Ефимчик.

«Хотя у инвесторов имеются оправданные опасения по поводу размера госдолга, мы не считаем, что США превратятся в Японию 90-х, как минимум потому, что структурные проблемы Японии в 90-х: стареющее население, жесткий рынок труда, рост количества зомби-компаний, экспорт-ориентированная экономика, значительно отличаются от структурных проблем США.», - говорит Георгий Тимошин.

Тем не менее, он не отрицает, что вопрос госдолга США может стать более насущным в ближайшие пять-десять лет. «Долг вызывает привыкание: рост ожиданий в части процветания нации заставляют нацию увеличивать долговую нагрузку в надежде, что экономические перспективы будут оставаться на внушительном уровне, что в итоге приводит к появлению долгового пузыря. Впрочем, средняя продолжительность долгосрочного долгового цикла составляет около 75 лет с погрешностью +-25 лет, как считает легендарный инвестор Рэй Далио. Поэтому

если ситуация с долгом США не будет взята под контроль, судьба страны в качестве ведущей державы может оказаться под вопросом, что и случилось в свое время с Голландской и Британской Империями»,

- говорит Тимошин.

Чтобы избежать кризиса госдолга США должны совершить довольно простые, на первый взгляд, шаги – сделать так, чтобы доходы страны превышали расходы. Дефицит бюджета США в 2023 году составил 1,8 трлн долларов. «Таким образом, США должны начать верстать бездефицитный бюджет, для чего, скорее всего, потребуется сокращать расходы при одновременном повышении налоговых доходов. Рост налогов, вероятнее всего, может коснуться ультрабогатых американцев, а также можно ожидать прироста налога на выкуп акций и увеличения корпоративных налогов», - отмечает Тимошин.

Однако в 2024 году США не будут урезать бюджет по причине президентских выборов, считает Борис Ефимчик. «При этом, со второго полугодия ФРС США будет вынуждено постепенно снижать процентную ставку, что будет стимулировать экономическую активность в стране и на время сдержит рост расходов на обслуживание госдолга. Однако в случае снижения ставки привлекательность доллара США также будет снижаться, и только геополитическая напряженность в мире поможет вернуть спрос на американскую валюту», - отмечает Ефимчик.

Таким образом, чтобы не решать собственные долговые и бюджетные проблемы США необходимо удерживать геополитическое напряжение в мире.

Что касается обвала фондового рынка США, то большинство инвесторов сейчас не ждут такого исхода в 2024 года. Рынок ставит на снижение процентной ставки ФРС, а в этом случае наблюдается противоположный эффект: ставка дисконтирования снижается, и капитализации компаний увеличиваются, что привлекает дополнительное внимание инвесторов на рынке, указывает Ефимчик. «При прочих равных, мы не ожидаем обвала фондового рынка США в 2024 году и смотрим позитивно на экономические перспективы США. Тем не менее, в случае материализации «черного лебедя», вероятно, США продолжат увеличивать долговую нагрузку для решения посткризисных вопросов с ликвидностью, что в долгосрочной перспективе ухудшит ситуацию с госдолгом», - заключает Тимошин.