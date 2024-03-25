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    25 марта 2024, 11:40 • Экономика

    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины

    Эксперты: Удары по российским НПЗ не принесут успеха Украине, но могут навредить США

    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины
    @ REUTERS/Alexander Manzyuk

    Tекст: Ольга Самофалова

    США встали на сторону России и призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Конечно, Вашингтон действует здесь из собственных интересов. Чего боятся Соединенные Штаты? И как именно украинские атаки на российские НПЗ могут навредить американцам?

    США призывают Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, отмечает Financial Times со ссылкой на информированные источники. Одновременно с нанесением активных атак на российские НПЗ Украина призывает США понизить вдвое потолок цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель.

    «Для США сейчас вообще лучше не вспоминать про этот потолок цены, потому что он откровенно не работает: Россия продает Urals дороже. Более того, когда лидеры G7 принимали эти санкции, то они сами прописали, что каждые два месяца потолок цены должен корректироваться на 5% от средней цены на российскую нефть. Однако корректировкой ни разу не воспользовались. В октябре прошлого года средняя месячная цена была 81 доллар за баррель сорта Urals. Если менять потолок цены по изначальной схеме, то его вообще нужно было бы увеличивать, а это выглядело бы странно», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Решение уменьшить сейчас потолок цены до 30 долларов за баррель, с одной стороны, можно было бы позиционировать как ужесточение давления на Россию. С другой – все очень быстро увидели бы какой огромный разрыв существует между установленным потолком и реальной ценой, а цены на российскую нефть никак не реагируют и не зависят от потолка цены. Хотя, конечно, потолок цены создает сложность. Если бы его не было, то Россия смогла бы продавать свою нефть еще дороже. То есть потолок цены создает определенные издержки, но увеличить эти издержки за счет изменения уровня потолка цены невозможно. Здесь важен скорее факт наличия самого потолка цены, не его уровень», – считает Игорь Юшков.

    Поэтому у Украины вряд ли получится продавить изменение потолка. Однако Киев нашел другой способ поторговаться с США.

    «Украина хочет выторговать себе дополнительную поддержку в виде денег и оружия в обмен на прекращение интенсивности атак на российские НПЗ.

    На худой конец, если Украине нужно будет сделать хорошую мину при плохой игре, то она перестанет бить по российским НПЗ в обмен на ужесточение санкций США против российской нефтянки», – полагает эксперт ФНЭБ.

    Чего же так боятся США? Они очень боятся роста цен на нефть и разгона инфляции, с которой уже давно борются. Как это может произойти? Во-первых, атаки на энергетическую инфраструктуру одного из крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов уже нервируют рынки. С начала 2024 года Brent уже подорожал на 11% – до более 85 долларов за баррель.

    «Во-вторых, налоговая система в США устроена таким образом, что стоимость мировой нефти сразу отображается на стоимости топлива внутри страны. В-третьих, в США такая политическая культура, что растущие цены на заправках людьми воспринимаются как провал администрации президента. Американцы ассоциируют президента с ценами на нефть», – отмечает Игорь Юшков. Можно вспомнить, как в 2022 году, когда цены выросли до 120 долларов за баррель, республиканцы – конкуренты Байдена организовали флешмобы: на заправках появились наклейки в виде Байдена, который показывает пальцем на ценник с бензином. В выборный год допускать такого из-за Украины и России Байден точно не хочет.

    Инфляция – это еще одна головная боль американского президента. «Главная экономическая предвыборная задача администрации Байдена – достичь уровня инфляции в 2%. Казалось, эта цель достигнута. Но недавно опубликованные индексы, включая индекс потребительских цен, говорят об обратном. Глава ФРС Джером Пауэлл это подтвердил, сказав, что «поездка к 2% будет ухабистой». В случае же разрегулирования сложившегося баланса спроса и предложения на рынке нефти, а тем более ужесточения ценового потолка, Россия сможет снизить объем поставок, чтобы не терять прибыль и сохранить товар, а в таком случае цены на нефть устремятся вверх, и главная экономическая цель США – двухпроцентная инфляция – станет пока недостижимой», – говорит действительный госсоветник РФ и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов.

    Однако каким именно образом удары Киева по российским НПЗ могут привести к росту цен на нефть на мировом рынке? На первый взгляд кажется, что так как страдают от атак НПЗ, то у России освободится больше сырой нефти, которую она сможет в больших объемах экспортировать – и это, наоборот, должно сбить цены на нефть. Однако на практике возникает очень много неизвестных, которые создают риски.

    Первый сценарий, который боятся США. «Если Украина перестарается и выбьет много российских НПЗ, то Россия прекратит экспорт нефтепродуктов. При этом она попытается вывезти все эти объемы сырой нефтью, которую не смогли переработать. Однако здесь может не хватить мощностей нефтепроводов, портовых мощностей либо танкеров для вывоза новых объемов нефти. В итоге Россия не сможет вывезти всю нефть, и мы суммарно сократим экспорт жидких углеводородов, то есть и нефтепродуктов, и нефти. А значит, следом начнется дефицит на мировом рынке – и цены опять поднимутся», – рассуждает Юшков.

    Во втором сценарии США боятся тех ответных мер, которые могут последовать от России. Потому что если российскую нефтянку будут уничтожать, и это приведет к дефициту нефтепродуктов (бензина и дизеля) даже внутри самой России, то ответ точно последует. Москва может нанести ответные удары по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад, говорят источники FT. Они ведут речь о системе «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК), по которому на мировой рынок идет казахстанская нефть через территорию России. При этом КТК используется западными компаниями Exxon Mobil и Chevron. В 2023 году КТК отгрузил на экспорт 64 млн тонн нефти.

    «Это маловероятный сценарий, но риски есть.

    Если Украина взорвет все российские НПЗ, то Россия в ответ может, во-первых, сама сократить экспорт нефти, во-вторых, перекрыть поставки нефти по КТК, чтобы ударить одновременно и по американским компаниям, и запустить еще больший дефицит предложения нефти на мировом рынке.

    В-третьих, Россия может договориться с Ираном и йеменскими хуситами, чтобы те активнее атаковали проходящие через Красное море суда, и тем самым перекрыть поставки нефти здесь. Таким образом можно устроить глобальный энергетический кризис», – рассуждает собеседник.

    Но главное, ради чего США идти на подобные риски? «России будет плохо, но она от этого не погибнет, политический режим не изменится. Это нельзя будет назвать победой. Зато сами США, как страна-импортер, очень сильно пострадают, цены на бензин в стране вырастут, выборы сорвутся – и Байден не будет переизбран. Поэтому США и указывают Украине, что не надо атаковать НПЗ России», – заключает Юшков.

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    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины

    США встали на сторону России и призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Конечно, Вашингтон действует здесь из собственных интересов. Чего боятся Соединенные Штаты? И как именно украинские атаки на российские НПЗ могут навредить американцам? Подробности

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