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    2 февраля 2024, 11:30 • Экономика

    Почему Китай не решается на новый газопровод из России

    Почему Китай не решается на новый газопровод из России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Поставки российского газа в Китай показывают новые исторические рекорды с самого начала года. Эксперты ждут, что «Сила Сибири» превзойдет по итогам года плановые показатели роста экспорта. Китаю этот проект дает самые привлекательные ценовые условия. Почему же он все еще думает над новым газопроводом «Сила Сибири – 2»?

    Газпром четыре раза за месяц обновил рекорд поставок в Китай. Исторические рекорды суточных поставок по трубопроводу «Сила Сибири» были поставлены 2, 3, 12 и 31 января 2024 года. В прошлом году поставки по этому маршруту уже выросли в полтора раза – с 15,4 до 22,7 млрд кубометров. И в прошлом году Газпром тоже не раз ставил рекорды по объемам поставок. В этом году по плану экспорт должен вырасти до 30 млрд кубов, однако эксперты не исключают, что будет больше.

    «Мы постараемся и в этом году двигаться с опережением графиков, и по итогам этого года поставим очередной рекорд и выйдем на 32-33 млрд кубов», – предполагает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. На проектную мощность в 38 млрд кубов в год «Сила Сибири» должна выйти в 2025 году.

    Учитывая потерю европейского рынка сбыта, Газпрому и российскому бюджету, конечно, было бы выгодно уже в этом году нарастить поставки до максимума в 38 млрд кубов. Однако сделать это вряд ли получится в 2024 году.  

    «Почему мы не можем дать больше газа по этому маршруту? Во-первых, есть определенный технологический процесс наращивания подачи газа с месторождений. Во-вторых, есть план подготовки самих месторождений, подключенных к газопроводу «Сила Сибири». В отличие от «Силы Сибири – 2», «Сила Сибири» базируется на новых месторождениях – Чаяндинском и Ковыктинском, их мощности вводятся постепенно для загрузки газопровода», – объясняет Алексей Громов.

    Почему Газпром ставит рекорды по поставкам газа в Китай?

    «С одной стороны, появляется физическая возможность больше брать у России трубопроводного газа: мы больше добываем, и увеличивается пропускная способность «Силы Сибири». С другой стороны, Китай стал потреблять газа больше, чем в прошлом году. В январе 2023 года Китай только-только начал снимать коронавирусные ограничения, и весь 2023 год он разгонял свою экономику, поэтому потребление выросло. Кроме того, спрос традиционно растет в отопительный сезон. Наконец, цена на российский газ стала в январе еще более привлекательной для Китая. Потому что по контракту с Китаем цена на газ привязана к стоимости нефти и нефтепродуктов на азиатском рынке с лагом в девять месяцев. А девять месяцев назад было снижение цен на газ, что отразилось сейчас на стоимости газа», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Китай получает наш газ по газопроводу «Сила Сибири» на очень выгодных ценовых условиях. Наверное, это самый дешевый источник трубопроводного газа в Китай на данный момент, и таким он был и в 2023 году. По нашим оценкам,

    газ по «Силе Сибири» по итогам прошлого года продавался в среднем по цене ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это было дешевле поставок в Китай того же среднеазиатского трубопроводного газа, который шел по цене 350-370 долларов за тысячу кубометров.

    Поэтому у Китая была просьба к руководству Газпрома по возможности максимально увеличить прокачку газа по газопроводу «Сила Сибири», насколько позволяет техническая возможность», – говорит Алексей Громов из Института энергетики и финансов.

    На этом фоне кажется странным, что Газпром и Китай никак не подпишут контракт на поставки газа по новому газопроводу «Сила Сибири – 2». Китайцы хранят молчание по этому проекту, глава Газпрома Алексей Миллер говорит, что переговоры ведутся. Монголия, через которую будет проходить труба, недавно официально заявила, что переговоры по проекту затягиваются. Ранее говорилось, что именно в 2024 году должно начаться строительство газопровода. Но для этого необходимо подписание коммерческого контракта, без него строить никто ничего не будет.

    Громов сомневается, что подписание такого договора стоит ожидать в первой половине этого года. В том числе потому, что глава Газпрома Алексей Миллер в конце года подтвердил намерение увеличивать поставки газа в Китай по уже согласованным маршрутам, то есть по «Силе Сибири» и по Дальневосточному проекту (поставки 10 млрд кубов с 2027 года), но без упоминания проекта «Сила Сибири – 2».

    «Стороны никак не могут договориться о цене. Китай считает, что чем дольше он ждет, тем хуже дела у Газпрома – и значит, он будет более сговорчивым по цене», – считает Игорь Юшков.

    «Сила Сибири – 2», в отличие от «Силы Сибири», не является таким сильным приоритетом для Китая по нескольким причинам. «Сила Сибири» и Дальневосточный маршрут заходят в северно-восточную часть Китая, которая исторически была наиболее слабо газифицирована – и альтернативы российским трубопроводным поставкам здесь нет. Тогда как из «Силы Сибири – 2» газ будет приходить примерно по тому же маршруту, что и центральноазиатский газ, и не в новые регионы, а все в тот же Шанхай. То есть здесь российский газ конкурирует с другим газом. Чтобы убить конкуренцию со среднеазиатским газом, России надо продавать газ по смешным ценам. Но Россия вряд ли может на это пойти, потому что нам важно не просто увеличить поставки в Китай, но и выгоду для бюджета получить», – рассуждает Алексей Громов.

    И хотя Китай получает газ из Центральной Азии по 350-370 долларов за тысячу кубов против 300 долларов за российский газ по «Силе Сибири», у Китая есть дополнительные денежные поступления от реализации проектов в Центральной Азии.

    «Китай не просто покупает среднеазиатский газ на границе, он еще участвует в проектах по его добыче в этих странах, например, в Туркменистане. Более того, система трубопроводов построена на китайские кредитные деньги,

    поэтому Китай еще получает выплаты по кредитам от центральноазиатских стран, и частично не деньгами, а газом. В российском проекте речь идет только о купле-продаже газа», – говорит Алексей Громов.

    Еще один момент – проект «Сила Сибири – 2» требует от Китая вложений в инфраструктуру на своей территории, а также понимание того, что у него будет долгосрочный спрос на этот газ, который начнет поступать на его территорию не ранее 2030 года.

    Впрочем, ускорить подписание контракта Газпрома и Китая по новому газопроводу могут политические события. Проблемы с судоходством в Красном море из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке или усиление торгового противостояния самого Китая с США могут привести к перебоям с поставками СПГ в Поднебесную. Тогда как трубопроводный газ из России подобным рискам не подвержен. Сочетание стабильной привлекательной цены на российский газ с его стабильностью и безопасностью не могут оставить равнодушным практичный Китай.

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