Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.8 комментариев
Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева»
Президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева», а также в режиме видеоконференции открыл движение по новой автодороге в обход Тольятти (фото: Евгений Биятов/РИА Новости)
На площадку у моста через Волгу – 155-й километр трассы М-11 – Путин прибыл за рулем отечественного автомобиля «Лада Аура» (фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости)
В церемонии открытия дорожных обходов приняли участие строители, зампред правительства Марат Хуснуллин, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко (на фото справа) (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
«Мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, в формировании перспективных международных транспортных коридоров, и главное – в повышении качества жизни людей», – заявил Путин (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Открытый участок стал последним участком трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. Общая протяженность дороги составляет 669 км. Разрешенная скорость на платных отрезках составляет до 130 км/ч. Объект вводится с опережением графика на год (фото: Евгений Биятов/РИА Новости)
Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу в рамках транспортного коридора «Европа – Западный Китай» началось в конце 2019 года по поручению президента. Обход Тольятти – скоростная четырехполосная автодорога длиной 99,7 км в Самарской области с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал» (фото: Вячеслав Прокофьев/POOl/РИА Новости)