Tекст: Ольга Иванова

«Это вопрос недель, когда у нас будут первые слушания и будут рассмотрены первые дела по существу», – заявил Журек, передает РИА «Новости».

По его словам, множество обращений граждан годами оставалось без рассмотрения, так как суд занимался преимущественно политической деятельностью.

Политический кризис вокруг Конституционного суда Польши обострился после попытки властей отстранить председателя суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Журек запросил снятие с них неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности.

В пятницу на сайте суда появилась информация о приостановке их полномочий. По данным СМИ, решение приняла Анна Корвин-Петровская. На официальной странице суда в соцсети X заявили о незаконном захвате сайта, подчеркнув, что Свенчковский остается председателем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье зампред Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на попытки найти «русский след» в политическом кризисе вокруг Конституционного суда Польши.

В субботу премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за кризис на партию «Право и справедливость» и президентов страны.

В тот же день правящая «Грузинская мечта» напомнила Туску о поддержке радикалов в Грузии.