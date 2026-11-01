Режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу в Лос-Анджелесе

Американский режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в субботу вечером на стрельбище в Лос-Анджелесе, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал TMZ.

По данным источников, создатель фильма «Схватка» пытался вложить оружие в кобуру, когда произошел случайный выстрел. На место происшествия прибыла местная полиция, позднее пострадавшего госпитализировали.

Восьмидесятитрехлетний Майкл Манн известен как режиссер картин «Последний из могикан», «Схватка», «Полиция Майами. Отдел нравов» и «Охотник на людей». За свою карьеру он получил две премии «Эмми», а также номинировался на «Оскар» за режиссуру боевика «Свой человек» и продюсирование фильма «Авиатор».

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