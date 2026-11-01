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«Почта России» выставила на торги историческое здание Главпочтамта в Москве
Здание московского Главпочтамта выставили на аукцион за 7,7 млрд рублей
Начальная стоимость исторического комплекса столичного Главпочтамта на Мясницкой улице, который «Почта России» выставила на аукцион, составила 7,7 млрд рублей.
Информация о продаже объектов недвижимого имущества опубликована на сайте «ГИС Торги», передает ТАСС.
В состав лота вошли 46 помещений общей площадью более 20,1 тыс. кв. м в главном здании почтамта, а также 19 строений на площади 5,9 тыс. кв. м на Мясницкой улице и Чистопрудном бульваре.
Комплекс Главпочтамта входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Охранный статус зданий может наложить определенные ограничения на их использование или возможную перестройку.
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