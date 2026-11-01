Tекст: Ольга Иванова

Жители Киева недовольны мэром Виталием Кличко из-за слабой подготовки столицы к зиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung.

«Киев практически не готов к пятой военной зиме: недовольство в первую очередь направлено на мэра города Кличко», – гласит заголовок статьи.

Киеву не хватает техники и боеприпасов для противовоздушной обороны, также наблюдается дефицит убежищ и перегрузка энергосистемы. Большинство горожан планируют остаться дома, несмотря на призывы градоначальника покинуть мегаполис. Кличко несет ответственность за многие провалы в городской политике с 2014 года, поэтому его советы звучат для жителей горько, а критика усиливается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о временной приостановке финансирования подготовки Киева к зиме.

Кличко обвинил руководство страны в превращении украинской столицы в регион бедствия.

Депутаты Верховной рады вызвали мэра для отчета о подготовке инфраструктуры к зимнему сезону.