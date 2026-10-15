Виталий Трофимов-Трофимов
Германия становится главной угрозой для Европы
Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально
все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.
Геворг Мирзаян
Зачем Зеленский хамит Трампу
Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.
Глеб Простаков
Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима
Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.