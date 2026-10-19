Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Премьер Украины признал приостановку финансирования подготовки Киева к зиме
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что украинские власти временно приостанавливали финансирование работ по восстановлению инфраструктуры Киева и подготовке города к зиме из-за нехватки бюджетных средств.
Власти Украины приостанавливали финансирование программ по восстановлению инфраструктуры Киева и подготовке города к зиме из-за нехватки средств в бюджете страны, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу Би-би-си.
«Мы на две с половиной недели приостановили платежи из-за финансового разрыва. <…> Была необходимость это сделать, но сейчас мы все это отпустили и все работает», – заявил Корецкий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу у здания киевской администрации начался митинг за отставку мэра города.
В прошлом месяце Украина накопила менее 80% от минимального объема газа к зиме.