Премьер Украины признал приостановку финансирования подготовки Киева к зиме

Tекст: Дарья Григоренко

Власти Украины приостанавливали финансирование программ по восстановлению инфраструктуры Киева и подготовке города к зиме из-за нехватки средств в бюджете страны, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу Би-би-си.

«Мы на две с половиной недели приостановили платежи из-за финансового разрыва. <…> Была необходимость это сделать, но сейчас мы все это отпустили и все работает», – заявил Корецкий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу у здания киевской администрации начался митинг за отставку мэра города.

В прошлом месяце Украина накопила менее 80% от минимального объема газа к зиме.

