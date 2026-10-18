  • Новость часаЛидер французской партии «Патриоты» Филиппо призвал Макрона уйти в отставку
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Британские коммандос против Северного флота
    18 октября 2026, 12:35 Мнение

    Британские коммандос против Северного флота

    С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Претендент на место Макрона бросил вызов сразу трем супердержавам
    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ
    Новак: Дефицит газа в Европе покрыть нечем
    Эксперт: Отмена закона об «адских санкциях» – это игра в русскую рулетку

    В последние годы все без исключения учения НАТО были посвящены отработке различных сценариев противостояния с Россией, что и отражается в легендах этих мероприятий. Недавние маневры Strike Warrior («Ударный часовой») не стали исключением в смысле антироссийской направленности.

    «В сущности Североатлантического альянса с годами ничего не меняется. Это блок, который был создан в свое время для конфронтации, это и остается инструментом конфронтации», – прокомментировал мероприятие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что в рамках этих учений «отрабатывают перехват торговых судов» и перекрытие выходов из Балтики в Атлантику.

    В учениях был эпизод, который, очевидно, не имел отношения ни к перехвату торговых судов, ни к блокированию проливов. 29 сентября 2026 года британские коммандос отрабатывали высадку с подводной лодки на «арктический берег» (его изображал пляж на северном побережье Шотландии).

    Согласно указанной легенде, задачей высадившейся группы коммандос была организация наблюдательного поста, с которого они должны были обнаружить некие неприятельские объекты и корректировать по ним удары корабельной группы (которую изображал фрегат португальских ВМС Francisco de Almeida). В таком виде данный «квест» выглядит в высшей степени странно. Осуществлять столь сложную инфильтрацию на неприятельский и, очевидно, охраняемый берег для разведки в век дронов, самолетов радиоэлектронной разведки и спутников – абсурдно.

    В этой связи можно вспомнить эпичный провал в Ираке группы «Браво Два Ноль» 22-го эскадрона САС (Специальная авиадесантная служба Британии) в 1991 году, во время операции «Буря в пустыне», которой была поставлена задача обнаружить на территории, подконтрольной Ираку, мобильные комплексы оперативно-тактических ракет «Скад» (Р-17) и навести на них авиацию союзников. Но тогда не было многих разведывательных систем, которые есть сегодня, и эта безнадежная миссия была хоть как-то оправдана.

    Но сегодня это является весьма опасной и лишенной смысла архаикой, если, конечно, коммандос действительно отрабатывали такую задачу. Отметим, что скрытные разведывательные миссии возлагаются на уже упомянутую САС и их коллег из СБС (Специальная лодочная служба), в то время как коммандос создавались для проведения рейдов на территорию, занятую противником, с целью нанесения урона противнику путем уничтожения его объектов и личного состава и для разведки боем. Вскоре к этой задаче добавилась еще одна – захват и удержание плацдармов на побережье или аэродромов для обеспечения высадки десанта.

    Данный функционал у коммандос неизменен, о чем, в частности, свидетельствует публикация в чешском издании Lidovky о том, как военнослужащие соединения «Коммандос Соединенного Королевства» (UK Commando Force, UKCF; до 2022 года – 3-я бригада коммандос) обучали на полигоне Дартмур в графстве Девон две тысячи украинских боевиков, которым предписывалось совершать террористические рейды на территорию Крыма. Жизнь и ВС РФ внесли коррективы в эти планы, и подготовленные британцами украинские морские пехотинцы в основной своей массе завершили свой жизненный путь в болотах у села Крынки на берегу Днепра, так и не добравшись до крымских пляжей и прибрежных скал.

    Но с какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?

    Командующий британскими ВМС Гвин Дженкинс, выступая накануне начала учений Strike Warrior, заявил, что особое беспокойство Лондона вызывают возможности российского подводного флота и глубоководных аппаратов. Из общего контекста можно сделать вывод, что британцы намекают на то, что приоритетными целями могут стать базы подводных лодок и другие объекты Северного флота.

    Выглядит вполне логично: Северный флот – самое мощное соединение ВМФ России, его зоной ответственности, помимо Арктики, на которую нацелились наши противники, является еще и Атлантический океан, и он (особенно подводная составляющая) является костью в горле наших противников.

    Но вот насколько могут быть эффективны подобные действия противника, если он решится их предпринять?

    UK Commando Force – одно из самых боеспособных формирований вооруженных сил Британии, имеющее, возможно, самый большой боевой опыт. Они принимали участие во всех вооруженных конфликтах, в которых открыто или тайно участвовала Британия. Об участии бойцов UKCF в секретных операциях на Украине сообщала The Times и ряд других западных СМИ.

    То есть коммандос имеют не просто боевой опыт, но опыт боевых действий против наших войск, знакомы с нашей тактикой.

    Но имея подготовленный контингент для подобной операции, сами британцы не располагают техническими возможностями для ее исполнения. Последние дизель-электрические субмарины, которые предпочтительнее для действий на мелководье прибрежной зоны, были выведены из состава британских ВМС в 1995 году. Но и с ударными атомными подводными лодками у британцев неблагополучно – согласно сообщению UK Defence Journal, боеспособна только одна британская субмарина, которая является к тому же единственным действующим носителем ядерного оружия.

    Именно поэтому для выполнения задачи по высадке коммандос в ходе учений была привлечена немецкая подводная лодка Type 212A. То есть самостоятельно такую операцию британцы осуществить не смогут.

    Но даже если им удастся найти кого-то из союзников, готовых принять участие в этой самоубийственной акции, надежд на ее успех немного. Наши базы подводных лодок всегда усиленно охранялись, а после начала СВО меры безопасности усилены многократно. Заметим, не без «помощи» британцев, которые и стоят за всеми атаками на объекты Черноморского флота, проводимыми под украинским флагом. То есть, скорее всего, подводная лодка (лодки) неприятеля будет уничтожена вместе с десантом на подходе к нашему побережью. А если коммандос повезет выбраться на землю, они будут ликвидированы частями береговой охраны и морской авиацией, даже не сумев приблизиться к базам.

    Конечно же, в Лондоне прекрасно понимают всю безнадежность подобной миссии, и поэтому ее отработка и, самое главное, освещение в СМИ имеют иные задачи, чем подготовка к ее осуществлению.

    «Мы хотели продемонстрировать нашим партнерам по НАТО тип миссий, которые мы готовы выполнять против будущих угроз», – приводит TWZ слова представителя UKCF. Однако, помимо европейского фланга НАТО, на лидерство в котором претендует Лондон, данный этап учений является посланием России. В контексте эскалационной стратегии, которой придерживаются британцы, они надеются, что в ответ на подобные гипотетические угрозы Россия будет предпринимать ответные шаги, которые можно будет представить миру как «проявления агрессивности и подготовку к нападению на страны Запада». Кроме того, они, возможно, питают надежду, что угрожая нашей Арктике, сумеют вынудить нас отвлекать силы из зоны СВО, тем самым немного облегчив положение своих прокси на Украине.

    Но это вряд ли.

    Другие материалы автора

    Главное
    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» с деталями для БПЛА в Ровно
    Путин поздравил работников дорожного хозяйства с праздником
    Число сбитых над Ленинградской областью БПЛА достигло 144
    Российский бизнес согласился финансировать системы ПВО для защиты промышленности
    Первый министр Шотландии Суинни объявил о кампании за референдум о независимости
    Во Франции задержали более 1,8 тыс. участников беспорядков
    В МВД назвали опасные фразы в разговоре с незнакомцами

    Россия начала экспортировать электричество по морю

    Россия и Индонезия официально заключили соглашение о строительстве плавучей АЭС. Это первый в мире экспортный проект по поставке электроэнергии от плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ). Согласно документу, мощность «плавучего пауэрбанка» составит 200 МВт. Как эта сделка укрепляет геополитические позиции России в Юго-Восточной Азии? И почему никто раньше не смог реализовать подобный проект серийно? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации