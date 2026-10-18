Британские коммандос против Северного флота

В последние годы все без исключения учения НАТО были посвящены отработке различных сценариев противостояния с Россией, что и отражается в легендах этих мероприятий. Недавние маневры Strike Warrior («Ударный часовой») не стали исключением в смысле антироссийской направленности.

«В сущности Североатлантического альянса с годами ничего не меняется. Это блок, который был создан в свое время для конфронтации, это и остается инструментом конфронтации», – прокомментировал мероприятие пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что в рамках этих учений «отрабатывают перехват торговых судов» и перекрытие выходов из Балтики в Атлантику.

В учениях был эпизод, который, очевидно, не имел отношения ни к перехвату торговых судов, ни к блокированию проливов. 29 сентября 2026 года британские коммандос отрабатывали высадку с подводной лодки на «арктический берег» (его изображал пляж на северном побережье Шотландии).

Согласно указанной легенде, задачей высадившейся группы коммандос была организация наблюдательного поста, с которого они должны были обнаружить некие неприятельские объекты и корректировать по ним удары корабельной группы (которую изображал фрегат португальских ВМС Francisco de Almeida). В таком виде данный «квест» выглядит в высшей степени странно. Осуществлять столь сложную инфильтрацию на неприятельский и, очевидно, охраняемый берег для разведки в век дронов, самолетов радиоэлектронной разведки и спутников – абсурдно.

В этой связи можно вспомнить эпичный провал в Ираке группы «Браво Два Ноль» 22-го эскадрона САС (Специальная авиадесантная служба Британии) в 1991 году, во время операции «Буря в пустыне», которой была поставлена задача обнаружить на территории, подконтрольной Ираку, мобильные комплексы оперативно-тактических ракет «Скад» (Р-17) и навести на них авиацию союзников. Но тогда не было многих разведывательных систем, которые есть сегодня, и эта безнадежная миссия была хоть как-то оправдана.

Но сегодня это является весьма опасной и лишенной смысла архаикой, если, конечно, коммандос действительно отрабатывали такую задачу. Отметим, что скрытные разведывательные миссии возлагаются на уже упомянутую САС и их коллег из СБС (Специальная лодочная служба), в то время как коммандос создавались для проведения рейдов на территорию, занятую противником, с целью нанесения урона противнику путем уничтожения его объектов и личного состава и для разведки боем. Вскоре к этой задаче добавилась еще одна – захват и удержание плацдармов на побережье или аэродромов для обеспечения высадки десанта.

Данный функционал у коммандос неизменен, о чем, в частности, свидетельствует публикация в чешском издании Lidovky о том, как военнослужащие соединения «Коммандос Соединенного Королевства» (UK Commando Force, UKCF; до 2022 года – 3-я бригада коммандос) обучали на полигоне Дартмур в графстве Девон две тысячи украинских боевиков, которым предписывалось совершать террористические рейды на территорию Крыма. Жизнь и ВС РФ внесли коррективы в эти планы, и подготовленные британцами украинские морские пехотинцы в основной своей массе завершили свой жизненный путь в болотах у села Крынки на берегу Днепра, так и не добравшись до крымских пляжей и прибрежных скал.

Но с какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?

Командующий британскими ВМС Гвин Дженкинс, выступая накануне начала учений Strike Warrior, заявил, что особое беспокойство Лондона вызывают возможности российского подводного флота и глубоководных аппаратов. Из общего контекста можно сделать вывод, что британцы намекают на то, что приоритетными целями могут стать базы подводных лодок и другие объекты Северного флота.

Выглядит вполне логично: Северный флот – самое мощное соединение ВМФ России, его зоной ответственности, помимо Арктики, на которую нацелились наши противники, является еще и Атлантический океан, и он (особенно подводная составляющая) является костью в горле наших противников.

Но вот насколько могут быть эффективны подобные действия противника, если он решится их предпринять?

UK Commando Force – одно из самых боеспособных формирований вооруженных сил Британии, имеющее, возможно, самый большой боевой опыт. Они принимали участие во всех вооруженных конфликтах, в которых открыто или тайно участвовала Британия. Об участии бойцов UKCF в секретных операциях на Украине сообщала The Times и ряд других западных СМИ.

То есть коммандос имеют не просто боевой опыт, но опыт боевых действий против наших войск, знакомы с нашей тактикой.

Но имея подготовленный контингент для подобной операции, сами британцы не располагают техническими возможностями для ее исполнения. Последние дизель-электрические субмарины, которые предпочтительнее для действий на мелководье прибрежной зоны, были выведены из состава британских ВМС в 1995 году. Но и с ударными атомными подводными лодками у британцев неблагополучно – согласно сообщению UK Defence Journal, боеспособна только одна британская субмарина, которая является к тому же единственным действующим носителем ядерного оружия.

Именно поэтому для выполнения задачи по высадке коммандос в ходе учений была привлечена немецкая подводная лодка Type 212A. То есть самостоятельно такую операцию британцы осуществить не смогут.

Но даже если им удастся найти кого-то из союзников, готовых принять участие в этой самоубийственной акции, надежд на ее успех немного. Наши базы подводных лодок всегда усиленно охранялись, а после начала СВО меры безопасности усилены многократно. Заметим, не без «помощи» британцев, которые и стоят за всеми атаками на объекты Черноморского флота, проводимыми под украинским флагом. То есть, скорее всего, подводная лодка (лодки) неприятеля будет уничтожена вместе с десантом на подходе к нашему побережью. А если коммандос повезет выбраться на землю, они будут ликвидированы частями береговой охраны и морской авиацией, даже не сумев приблизиться к базам.

Конечно же, в Лондоне прекрасно понимают всю безнадежность подобной миссии, и поэтому ее отработка и, самое главное, освещение в СМИ имеют иные задачи, чем подготовка к ее осуществлению.

«Мы хотели продемонстрировать нашим партнерам по НАТО тип миссий, которые мы готовы выполнять против будущих угроз», – приводит TWZ слова представителя UKCF. Однако, помимо европейского фланга НАТО, на лидерство в котором претендует Лондон, данный этап учений является посланием России. В контексте эскалационной стратегии, которой придерживаются британцы, они надеются, что в ответ на подобные гипотетические угрозы Россия будет предпринимать ответные шаги, которые можно будет представить миру как «проявления агрессивности и подготовку к нападению на страны Запада». Кроме того, они, возможно, питают надежду, что угрожая нашей Арктике, сумеют вынудить нас отвлекать силы из зоны СВО, тем самым немного облегчив положение своих прокси на Украине.

Но это вряд ли.