Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Казахстан призвал Украину прекратить атаки на суда в Черном море
Глава министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди обратился к украинской стороне с призывом прекратить атаки дронов на казахстанские суда в акватории Черного моря.
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудил этот вопрос со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, передают «Вести».
Встреча политиков прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Прежде всего, с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Черном море», – заявил Тлеуберди.
Дипломат также отметил, что в рамках мероприятий ООН он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Кроме того, глава казахстанского ведомства подчеркнул, что Астана не возражает против проведения российско-украинских мирных переговоров на своей территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле казахстанское внешнеполитическое ведомство назвало удары украинских беспилотников по судам Каспийского трубопроводного консорциума угрозой интересам государства.
Зимой власти республики выразили серьезную обеспокоенность из-за атак дронов на три танкера в Черном море.
В прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Астаны выступить площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной.