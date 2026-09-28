Казахстан призвал Украину прекратить атаки на суда в Черном море

Tекст: Ольга Иванова

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудил этот вопрос со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, передают «Вести».



Встреча политиков прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Прежде всего, с украинской стороной мы говорили о необходимости впредь не допускать атак беспилотников на наши суда в Черном море», – заявил Тлеуберди.

Дипломат также отметил, что в рамках мероприятий ООН он провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Кроме того, глава казахстанского ведомства подчеркнул, что Астана не возражает против проведения российско-украинских мирных переговоров на своей территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле казахстанское внешнеполитическое ведомство назвало удары украинских беспилотников по судам Каспийского трубопроводного консорциума угрозой интересам государства.

Зимой власти республики выразили серьезную обеспокоенность из-за атак дронов на три танкера в Черном море.

В прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность Астаны выступить площадкой для мирных переговоров между Россией и Украиной.