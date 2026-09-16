  • Новость часаВ результате крушения новостного вертолета в Калифорнии погибли три человека
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пентагон объявил о начале эры космических войн
    В США демократы поссорились из-за санкций против России
    Испытания новых украинских дронов-перехватчиков завершились провалом
    Российские удары подталкивают Украину к правильному решению
    Церемония закрытия последнего в ФРГ генконсульства России прошла в Бонне
    Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке
    Краматорск остался без света после ударов ВС России
    Стивен Сигал выиграл красную шапку-ушанку на МФМ в Екатеринбурге
    Небоскреб Трампа высотой 280 метров построят в Тбилиси
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

    15 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

    115 комментариев
    16 сентября 2026, 07:29 • Новости дня

    Марочко сообщил об обмане бойцов ВСУ в харьковском котле

    Марочко: Командование ВСУ скрыло от солдат патовую ситуацию в резниковском котле

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Вооруженных сил Украины скрывает от солдат патовую ситуацию в резниковском котле Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Офицеры Вооруженных сил Украины утаивают от личного состава истинное положение дел в резниковском котле, передает ТАСС.

    «Связь с командованием в резниковском котле для противника не утеряна, управление войсками в котле еще осуществляется. Но, по сути, украинское командование кормит неправдивой информацией личный состав, поскольку ситуация для них патовая, и вывести те подразделения, которые находятся в данном окружении, уже не представляется возможным», – пояснил эксперт.

    Он добавил, что солдаты получили билет в один конец, и их судьба предрешена в случае отказа от сдачи в плен. Накануне Марочко называл взятие под контроль Ольховатки важной победой, обеспечившей безопасность тылов и флангов российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска сузили внутреннее кольцо окружения украинской группировки в резниковском котле. Неделей ранее армия России сжала кольцо окружения украинских подразделений восточнее Волчанска. В начале месяца украинское командование экстренно перебросило в Харьковскую область операторов беспилотников для деблокады волчанского котла.


    15 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Головин: По программе «Единой России» создадут новые центры подготовки кадров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках программы «Единой России» в стране создадут новые центры подготовки кадров для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ, сообщил член Высшего совета партии и Герой России Владислав Головин в ходе визита на предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Головин осмотрел производственные цеха, оценил текущие мощности и встретился с трудовым коллективом, отметив, что за последние три года поставки танков выросли почти в восемь раз, сообщается на сайте «Единой России».

    «Вы – фронт в тылу. И вы держите его. Страна должна быть не только защищенной, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводов», – подчеркнул Головин.

    Политик напомнил, что партия и правительство обеспечивают завод федеральными средствами и льготными займами. Растущий гособоронзаказ гарантирует предприятию стабильность на годы вперед. Кроме того, в рамках проекта «Профессионалитет» создаются образовательно-производственные кластеры для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ.

    Головин также указал на важность ранней профориентации и развития наставничества. По его словам, для удержания молодых специалистов требуются понятные карьерные траектории, программы льготного жилья и развитие инфраструктуры.

    Ранее Головин сообщил о намерении партии «Единая Россия» поддерживать молодых специалистов на старте карьеры.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал расширение мер поддержки региональных научно-производственных кластеров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов отметил рост уровня трудоустройства выпускников колледжей до 80%.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2026, 08:25 • Новости дня
    В Киеве прогремели мощные взрывы
    В Киеве прогремели мощные взрывы
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощные взрывы произошли в украинской столице Киеве после объявления воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.

    Серия новых взрывов прогремела в украинской столице после того, как в городе была объявлена воздушная тревога, передает ТАСС со ссылкой на «РБК-Украина».

    Ранее в Киеве уже фиксировались взрывы во время предыдущего предупреждения об опасности. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены в столице зазвучали в 7:49 мск, передает РИА «Новости».

    Помимо Киева, режим воздушной тревоги действует в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Сумской областях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Россия значительно нарастила количество ударов по Киеву.

    Вооруженные силы наносят регулярные утренние удары по целям в украинской столице.

    Российские военные стремятся к сокращению дальнобойных возможностей ВСУ.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ
    Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Волынской области на Украине поражен железнодорожный состав, который доставлял военные грузы украинской армии, его уничтожил расчет «Герань-4 сикер», Минобороны по этому поводу вспомнило песню Юрия Никулина из «Операции «Ы» про паровоз.

    «Герань-4 сикер» ударила по ж/д составу, который вез грузы военного назначения, включая БПЛА иностранного производства и их комплектующие, пояснило ведомство в Max.

    «Постой, паровоз, не стучите, колеса», – говорится в публикации министерства.

    Отмечается, что поезд был поражен в районе населенного пункта Рымачи в Волынской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне расчеты БПЛА «Герань-4 сикер» ударили по воинским эшелонам ВСУ в пяти регионах Украины.

    В августе российские военные уничтожили два вражеских локомотива с военными грузами в Днепропетровской области.

    В июле армия России сожгла перевозившие украинские беспилотники фуры и четыре локомотива противника.

    Комментарии (5)
    15 сентября 2026, 19:28 • Новости дня
    Начштаба российского полка рассказал о боях за тюрьму в Малой Токмачке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские штурмовые группы успешно прорвались в здания тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, закрепившись на новых позициях, рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка.

    По его словам, бойцы ВС России прорвали оборону противника и закрепились в нескольких частях тюрьмы в населенном пункте Малая Токмачка, создав надежный плацдарм для дальнейшего наступления, передает РИА «Новости».

    «Был замысел – заходили с восточной стороны и с южной стороны (тюрьмы в Малой Токмачке), заходили три группы. Штурмовая группа, которая зашла с восточной стороны, ее поддерживала артиллерия... Группа, которая зашла с южной стороны, их поддерживал расчет БПЛА», – рассказал начальник штаба 270-го мотострелкового полка в интервью телеканалу RT.

    Он сообщил, что в результате российским бойцам удалось выбить противника с занимаемых позиций и прорваться сразу в несколько частей объекта.

    «Вы сейчас наблюдаете картинку, мы можем сейчас подлететь, короче, сказать нашим штурмовым группам, которые там находятся, это наш плацдарм. Они могут выйти и помахать рукой и смело ходят по тюрьме с восточной стороны до запада», – сказал военный.

    По словам начальника штаба, российские подразделения также перешли Малую Токмачку и продвинулись к западной окраине населенного пункта.

    Он также высказал прогноз о дальнейшем продвижении в направлении Орехова.

    «Думаем через неделю-две 71-я зацепится за восточную часть Орехова. И мы думаем, за северную часть Орехова через неделю-две тоже зацепимся. И будет хороший результат», – заключил начштаба.

    В августе текущего года передовые российские штурмовые группы начали бои в городской застройке Орехова.

    Подразделения беспилотных систем 42-й гвардейской дивизии поразили ряд замаскированных огневых точек ВСУ в Запорожской области.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов сообщил о наступлении группировки войск «Днепр» на Ореховском направлении.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    «Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей
    «Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей
    @ Минобороны России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные войска нанесли точный удар дронами по автомобильному погранпереходу «Ягодин», нарушив логистику поставок иностранного вооружения для украинской армии.

    Атака беспилотных аппаратов «Герань» пришлась по международному логистическому узлу в Волынской области, сообщает Минобороны. Целенаправленные действия военных позволили прервать работу важного транспортного коридора.

    «Граница на замке, ключ у «Герани». На пункте «Ягодин» досрочно закрыли смену», – прокомментировали в военном министерстве удар дронов.

    Поражение подобных объектов инфраструктуры на границе серьезно затрудняет обеспечение противника. Это напрямую влияет на объемы иностранной военной помощи, поступающей на ключевые базы украинских вооруженных сил, отметили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее войска атаковали логистический узел Fire Point в Киевской области. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении распределительных пунктов противника в Запорожье и Николаевской области.

    Комментарии (10)
    15 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    В Кремле назвали «хорошей инициативой» идею Трампа об энергетическом перемирии
    В Кремле назвали «хорошей инициативой» идею Трампа об энергетическом перемирии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия положительно оценивает новую американскую инициативу об установлении энергетического перемирия и считает ее весьма своевременной, отметили в Кремле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил предложение президента США Дональда Трампа установить энергетическое перемирие, пишет РИА «Новости».

    «Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой», – заявил журналистам Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля также уточнил, что российская сторона поддерживает постоянный рабочий контакт с Вашингтоном и всегда решительно выступает за мирные варианты урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Песков опроверг ведение переговоров с Киевом об энергетическом перемирии. До этого Песков назвал вбросом слухи о прекращении ударов по энергообъектам Украины.

    Ранее источники сообщили, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.

    Комментарии (14)
    15 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
    Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки установила контроль над Ольховаткой в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники танковой, механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Золочева, Мартыновки, Черноглазовки, Металловки и Революционного Харьковской области.

    А в Сумской области поражены подразделения танковой, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бояро-Лежачей, Гнилица и Хотени.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял до 195 военнослужащих, три танка и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Стецковки, Червоного Оскола, Путниково, Петровки, Студенока Харьковской области, Богородичного, Пришиба и Сидорово Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Дружковкой, Ореховаткой, Кондратовкой, Василевской Пустошью, Славянском, Стародубовкой, Краматорском и Николаевкой ДНР.

    Противник при этом потерял до 165 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator и британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Нововодяного, Доброполья, Гулево, Марьевки, Андреевки, Белозерского ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 345 военнослужащих, четыре бронемашины и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР. А до этого ВС России зачистили от противника харьковские Гоптовку и Зарубинку.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 08:19 • Новости дня
    ВС России поразили суда в порту «Черноморск»
    ВС России поразили суда в порту «Черноморск»
    @ А. И. Виноградов/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные осуществили групповые удары беспилотниками по объектам инфраструктуры противника, целями стали логистические базы, портовые сооружения и морские суда, обеспечивающие потребности украинских войск, сообщило Минобороны.

    В Одесской области уничтожен крупный распределительный центр в населенном пункте Великая Балка. Через этот объект проходило хранение зарубежной военной помощи, указало ведомство в Max.

    Кроме того, в порту Черноморска Одесской области поражены сухогруз и паром, доставившие грузы для армии.

    Атаки также затронули западные регионы. Там ударам подверглась железнодорожная инфраструктура, которая активно использовалась для транспортировки вооружений из европейских государств.

    Ранее Вооруженные силы России атаковали сухогруз с военными грузами в порту Одессы.

    В начале сентября российские военные уничтожили два судна с вооружением в портах этого региона.

    Также российская армия поразила сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 08:47 • Новости дня
    Наемники ВСУ повторили фашистские методы деморализации российских солдат

    Наемники ВСУ призывали российских военных сдаться через громкоговорители

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, пытались оказывать психологическое воздействие на российских военнослужащих ночными призывами через громкоговорители с требованием сдаться, повторяя методы фашистов времен Великой Отечественной войны, рассказал младший лейтенант 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» Максим Ченцов.

    Иностранные наемники, выступающие на стороне ВСУ, пытались оказать психологическое давление на военнослужащих России, передает РИА «Новости».

    Противник использовал громкоговорители, призывая бойцов сдаться, что напомнило методы фашистов во время Великой Отечественной войны.

    Младший лейтенант 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Центр» Максим Ченцов сообщил, что инцидент произошел на днепропетровском направлении. Позиции находились близко, и ночью включилась аудиозапись.

    «Эй, русский солдат, сдавайся. Твой командир предал вас. Если хочешь жить, сдавайся», – процитировал Ченцов транслируемое сообщение. Офицер добавил, что призывы воспроизводились циклично всю ночь вперемешку с музыкой.

    По данным разведки, на этих позициях могли находиться польские наемники. Ченцов сравнил происходящее с эпизодами военных фильмов, где немецкие солдаты пытались деморализовать советских бойцов обращениями на ломаном русском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные обнаружили польских наемников в Константиновке.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров показал пленных колумбийских боевиков.

    Министерство обороны России транслировало украинским солдатам похоронный марш для деморализации.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Эксперт сообщил о вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане

    Эксперт Дандыкин: ВСУ перешли к вынужденной обороне в Красном Лимане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о переходе украинской армии к оборонительным действиям в районе Красного Лимана на фоне продвижения российских войск.

    Вооруженные силы Украины вынуждены в основном обороняться на севере в районе Красного Лимана, заявил Дандыкин в беседе с «Лентой.ру». По словам эксперта, российские войска уже достигли пригородов Краматорска и Дружковки, а наибольший успех отмечается в Доброполье.

    «На том направлении ВСУ пытаются атаковать на севере, в районе Красного Лимана, но в основном это оборона. Там придется с ними повозиться, объективно, но мы уже, можно сказать, в пригородах находимся и Краматорска, и Дружковки. И особенно большие успехи у ВС РФ в Доброполье», – сказал Дандыкин.

    Ранее сообщалось, что украинские военные «закапываются» в Славянске и Красном Лимане. Эксперт отметил, что исход столкновений напрямую зависит от снабжения ВСУ, которое активно уничтожается российской стороной как по воздуху, так и на земле.

    Дандыкин также сравнил текущую обстановку с ситуацией под Харьковом, назвав ее репетицией будущего окружения городов. По его мнению, решающим фактором в грядущих боях станет массовое применение беспилотников обеими сторонами конфликта.

    Напомним, российские войска поразили позиции украинских подразделений за Красным Лиманом.

    Генерал-полковник Сергей Рудской отметил важность освобожденной Константиновки для контроля над Краматорско-Славянской агломерацией.

    Военный эксперт Андрей Марочко подтвердил зачистку территорий северо-западнее Красного Лимана.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Захарова раскрыла цель слухов об ударе по поезду с западными чиновниками

    Захарова: Слухи об ударе по поезду являются попыткой Киева выпросить оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения об ударе по поезду с западными чиновниками информационной кампанией Киева для получения военной помощи.

    Публикации о преднамеренной атаке войск на состав с иностранными делегатами являются вымыслом, заявила в своем комментарии на сайте МИД официальный представитель ведомства Мария Захарова. «Не станем комментировать дешевый пиар, который развернули вокруг поездки отдельных политических персонажей, следовавших возле пораженного эшелона с военными грузами», – отметила представитель ведомства.

    По словам дипломата, цель этой кампании заключается в запугивании европейцев мифической угрозой для получения новых поставок оружия.

    Она подтвердила, что 13 сентября армия России атаковала объекты на западе Украины. Однако целями стали исключительно военная и транспортно-логистическая инфраструктура, используемая для снабжения украинских войск.

    Захарова напомнила, что локомотивы и депо, задействованные в перевозке западных вооружений, выступают законными целями.

    Дипломат добавила, что киевские власти цинично используют иностранных визитеров как живой щит для прикрытия военных эшелонов. При этом западные политики игнорируют призывы своих правительств воздержаться от поездок на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала недавнюю атаку беспилотника на пассажирский поезд попыткой запугивания западных стран.

    Ранее политолог Лариса Шеслер отметила направленность российских ударов на уничтожение всей логистической схемы снабжения ВСУ.

    А военный эксперт Ян Гагин объяснил выбор целей для огневого поражения необходимостью разрушения локомотивных депо.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 08:11 • Новости дня
    Герой ДНР Авидзба: ВСУ закапываются в Славянске и Красном Лимане

    ВСУ начали глубоко закапываться и стягивать резервы в Славянск

    Tекст: Мария Иванова

    Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба сообщил о попытках украинских военных укрепить свои позиции в Славянске и переброске туда дополнительных резервов.

    О попытках украинских войск укрепиться в Славянске и Красном Лимане сообщает ТАСС.

    «Противник выучил простую истину, что чем глубже закопаешься, тем дольше там продержишься. Но все равно наши их давят по всем направлениям», – рассказал командир интербригады «Пятнашка», Герой ДНР Ахра Авидзба.

    Кроме того, украинское командование активно перебрасывает в Славянск дополнительные резервы. По словам Авидзбы, на этот участок фронта постоянно прибывают отдохнувшие силы противника, хотя многие из этих подразделений уже были серьезно потрепаны в предыдущих боях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил об укреплении украинских позиций в Славянске.

    Российские военные ранее достигли окрестностей Славянска.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров: Россия хочет завершить конфликт на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить мирные переговоры с Киевом и указал на неизменность первоначальных целей спецоперации.

    Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность Москвы к диалогу с Киевом, передает РИА «Новости».

    «Мы хотим этот конфликт завершить и ценим желание наших друзей оказать в этом содействие», – заявил Сергей Лавров.

    Министр отметил, что позиция России оставалась неизменной с самого начала спецоперации на Украине. По его словам, Москва готова искать разумные компромиссы в рамках заявленных целей, главные из которых – обеспечение безопасности страны и недопущение расширения НАТО к российским границам.

    Кроме того, Лавров подчеркнул важность защиты законных прав русскоязычного населения. Он добавил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, и если украинская сторона готова их возобновить, Москва согласится на это, так как ей есть что сказать.

    Ранее Лавров исключил приостановку спецоперации на время мирного диалога.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул стремление Москвы к скорому завершению боевых действий.

    Представитель Кремля указывал на открытость российской стороны к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    ВС России ударили по железнодорожному составу с грузами для ВСУ в порту Южный

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному составу в порту Южный, сообщило ведомство в Max. «В порту Южный железнодорожный состав в момент погрузки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», – подчеркивается в сообщении.

    Кроме того, российские беспилотники атаковали порт Черноморск. В результате был поражен морской паром типа «РО-РО», который доставил грузы для украинской армии. В порту Измаил удару подвергся танкер с горюче-смазочными материалами, также предназначавшимися для нужд ВСУ.

    Российские военные продолжают наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. Эти пути используются для транспортировки военных грузов из европейских стран.

    В начале сентября российские войска уничтожили транспортное судно с военными грузами в порту Черноморск.

    В конце августа Вооруженные силы России поразили два сухогруза с военной техникой в порту Южный.

    Днем ранее российская армия атаковала танкер с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ в Одесской области.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Роспотребнадзор взял под особый контроль права участников СВО

    Попова: Роспотребнадзор взял под особый контроль права участников СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле заявила о приоритетном контроле за соблюдением прав потребителей среди бойцов специальной военной операции.

    Роспотребнадзор обеспечит особую защиту потребительских прав участников СВО, заявила Попова, передает ТАСС. «Мы начали еще в 2017 году с момента вашего поручения и сегодня движемся по направлению защиты прав нашего населения в цифровую эпоху, потому что новый вид услуг, новый вид торговли требует регулирования именно в этой сфере», – отметила она.

    Руководитель Роспотребнадзора добавила, что военнослужащие наделены значительными правами. Служба прилагает все усилия для их полного обеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

    Ранее глава государства отметил успешную работу по обеспечению прав бойцов спецоперации. Также российский лидер поручил местным властям расширить социальную поддержку военнослужащих.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом»
    Власти Киева назвали число уничтоженных в городе АЗС
    Обновление iOS 27 вызвало массовые сбои на iPhone россиян
    США выделили Финляндии 20 млн долларов на строительство тротилового завода
    Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров
    В Подмосковье выросла популярность «героических» имен для новорожденных
    Netflix объявил о запуске психологического реалити-шоу из настоящей тюрьмы

    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива

    Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты. Почему производство дизельного топлива оказалось в серьезном кризисе, как из-за этого страдают в первую очередь западные потребители и почему звучат прогнозы о том, что уже вскоре все станет для них только хуже? Подробности

    Перейти в раздел

    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

    Перейти в раздел

    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

    Перейти в раздел

    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли

    Под угрозой блокады оказалась еще одна важнейшая точка на мировой карте ключевых торговых путей – Баб-эль-Мандебский пролив. На этот раз такую опасность создали не США и даже не Иран, а просто вооруженная группировка. Каких целей добиваются йеменские хуситы и почему, по словам экспертов, именно сейчас для них настал «самый удобный момент»? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации