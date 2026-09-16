Марочко: Командование ВСУ скрыло от солдат патовую ситуацию в резниковском котле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Офицеры Вооруженных сил Украины утаивают от личного состава истинное положение дел в резниковском котле, передает ТАСС.

«Связь с командованием в резниковском котле для противника не утеряна, управление войсками в котле еще осуществляется. Но, по сути, украинское командование кормит неправдивой информацией личный состав, поскольку ситуация для них патовая, и вывести те подразделения, которые находятся в данном окружении, уже не представляется возможным», – пояснил эксперт.

Он добавил, что солдаты получили билет в один конец, и их судьба предрешена в случае отказа от сдачи в плен. Накануне Марочко называл взятие под контроль Ольховатки важной победой, обеспечившей безопасность тылов и флангов российских сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска сузили внутреннее кольцо окружения украинской группировки в резниковском котле. Неделей ранее армия России сжала кольцо окружения украинских подразделений восточнее Волчанска. В начале месяца украинское командование экстренно перебросило в Харьковскую область операторов беспилотников для деблокады волчанского котла.



