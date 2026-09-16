В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».3 комментария
Марочко сообщил об обмане бойцов ВСУ в харьковском котле
Марочко: Командование ВСУ скрыло от солдат патовую ситуацию в резниковском котле
Командование Вооруженных сил Украины скрывает от солдат патовую ситуацию в резниковском котле Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Офицеры Вооруженных сил Украины утаивают от личного состава истинное положение дел в резниковском котле, передает ТАСС.
«Связь с командованием в резниковском котле для противника не утеряна, управление войсками в котле еще осуществляется. Но, по сути, украинское командование кормит неправдивой информацией личный состав, поскольку ситуация для них патовая, и вывести те подразделения, которые находятся в данном окружении, уже не представляется возможным», – пояснил эксперт.
Он добавил, что солдаты получили билет в один конец, и их судьба предрешена в случае отказа от сдачи в плен. Накануне Марочко называл взятие под контроль Ольховатки важной победой, обеспечившей безопасность тылов и флангов российских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска сузили внутреннее кольцо окружения украинской группировки в резниковском котле. Неделей ранее армия России сжала кольцо окружения украинских подразделений восточнее Волчанска. В начале месяца украинское командование экстренно перебросило в Харьковскую область операторов беспилотников для деблокады волчанского котла.