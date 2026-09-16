В России вынесли первый приговор за пропаганду наркотиков

Первого осужденного за пропаганду наркотиков в РФ оштрафовали на 100 тыс.

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центральный районный суд Оренбурга оштрафовал на 100 тыс. рублей первого в стране гражданина, признанного виновным по новой статье о пропаганде наркотиков, передает ТАСС. Мобильный телефон осужденного был конфискован в доход государства.

«Приговор вступил в силу, обжалования не было», – сообщили в пресс-службе суда. Ранее мужчина дважды привлекался к административной ответственности за незаконную рекламу запрещенных веществ.

По материалам дела, подсудимый получил предложение расклеивать листовки за вознаграждение в 10 рублей за штуку. Он распечатал изображение с QR-кодом и разместил его на здании в Оренбурге. Ссылка вела на ресурс, предлагающий работу по распространению наркотиков. Мужчина полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Статья 230.3 УК РФ, вступившая в силу 1 марта 2026 года, предусматривает наказание для лиц, которые ранее привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Санкции включают штраф до 300 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в августе 2024 года подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Месяцем ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Character Technologies на 1,25 млн рублей за аналогичное правонарушение. В июле текущего года столичный суд назначил административное наказание рэперу Птахе за положительную оценку запрещенных веществ в музыкальных композициях.