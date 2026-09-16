На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
В России вынесли первый приговор за пропаганду наркотиков
Первого осужденного за пропаганду наркотиков в РФ оштрафовали на 100 тыс.
Первый в России осужденный по статье 230.3 УК РФ о пропаганде наркотических средств в интернете получил штраф в размере 100 тыс. рублей, его мобильный телефон конфисковали в доход государства. Приговор вступил в законную силу, сообщили в Центральном районном суде Оренбурга.
Центральный районный суд Оренбурга оштрафовал на 100 тыс. рублей первого в стране гражданина, признанного виновным по новой статье о пропаганде наркотиков, передает ТАСС. Мобильный телефон осужденного был конфискован в доход государства.
«Приговор вступил в силу, обжалования не было», – сообщили в пресс-службе суда. Ранее мужчина дважды привлекался к административной ответственности за незаконную рекламу запрещенных веществ.
По материалам дела, подсудимый получил предложение расклеивать листовки за вознаграждение в 10 рублей за штуку. Он распечатал изображение с QR-кодом и разместил его на здании в Оренбурге. Ссылка вела на ресурс, предлагающий работу по распространению наркотиков. Мужчина полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.
Статья 230.3 УК РФ, вступившая в силу 1 марта 2026 года, предусматривает наказание для лиц, которые ранее привлекались к ответственности за аналогичные нарушения. Санкции включают штраф до 300 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до двух лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в августе 2024 года подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Месяцем ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Character Technologies на 1,25 млн рублей за аналогичное правонарушение. В июле текущего года столичный суд назначил административное наказание рэперу Птахе за положительную оценку запрещенных веществ в музыкальных композициях.