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    Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как и зачем Украина создает новый пантеон «героев»

    Под Киевом создается не столько место почтения к защитникам родины, сколько очередной ретранслятор ненависти и пропаганды террора. И это правильно поняли потомки жертв и соседи Украины.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук На Кубе началась третья перестройка

    Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.

    8 комментариев
    24 июня 2026, 20:36 • Новости дня

    Министр финансов США допустил возврат России к расчетам в долларах

    Министр финансов США допустил возврат России к расчетам в долларах
    @ Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После урегулирования ситуации на Украине Россия способна возобновить использование долларов при проведении внешнеторговых операций, заявил американский министр финансов Скотт Бессент.

    «Я полагаю, что когда завершится российско-украинский конфликт, Россия захочет вернуться в долларовую систему», – заявил глава ведомства в интервью телеканалу CNBC, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме назвал огромной стратегической ошибкой прошлых властей США попытку использовать доллар как оружие. Глава государства обратил внимание на крепкую базу американской экономики, но указал на растущий госдолг и подрыв международного доверия к валюте.

    В свою очередь руководитель МИД Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения» 24 июня подчеркнул падение репутации доллара. Министр отметил, что осознание ненадежности западных валют, применяемых как инструмент экономической войны, будет лишь усиливаться на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у России планов по отказу от доллара.

    В апреле министр финансов США Скотт Бессент исключил возможность продления разрешения на покупку российской нефти.

    Ранее президент Владимир Путин назвал ошибкой использование американской валюты в качестве оружия.

    22 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    Захарова назвала назначение нового посла США внутренним делом американцев
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона спокойно относится к кадровым перестановкам в американском дипломатическом корпусе, считая их внутренним вопросом Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Москва не склонна преувеличивать значение смены главы американской дипмиссии в России, передает РИА «Новости». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что данный вопрос касается исключительно кадровой политики Вашингтона.

    «Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США... Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американцев», – отметила дипломат в интервью агентству.

    Захарова обратила внимание на то, что из-за внутриполитических процессов в США остаются вакантными 59% должностей послов по всему миру, включая российское направление.

    Она также сослалась на позицию главы МИД Сергея Лаврова, который ранее заявлял, что каждое государство вправе самостоятельно определять масштаб своего дипломатического присутствия за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона до настоящего момента не запрашивала агреман для нового руководителя дипломатической миссии в Москве.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал полное отсутствие предварительных обсуждений по данному вопросу.

    Предыдущий посол Соединенных Штатов Линн Трейси завершила свою работу в России летом прошлого года.

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    24 июня 2026, 13:30 • Новости дня
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    MWM: Модернизированный Ту-160М стал серьезной угрозой для сил НАТО
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обновленные стратегические ракетоносцы получили уникальные двигатели, значительно увеличивающие дальность полета и позволяющие наносить разрушительные удары вне зоны действия противовоздушной обороны противника, сообщили СМИ.

    Американское издание Military Watch Magazine высоко оценило характеристики модернизированного российского самолета. Журналисты обратили внимание на исключительные боевые возможности машины.

    «Недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной угрозы для НАТО в случае возможного конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость и высокую грузоподъемность», – отмечается в статье.

    Эксперты подчеркивают, что ракетоносец способен атаковать заданные цели на огромном расстоянии. Экипаж может выполнять боевые задачи, оставаясь полностью недосягаемым для систем противовоздушной обороны вероятного противника.

    Кроме того, обозреватели указали на выдающуюся продолжительность нахождения машины в воздухе. Установка новых силовых установок НК-32-02 позволила существенно снизить расход топлива. Подобная инновация сделала обновленный самолет одной из самых дальнобойных стратегических моделей в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты назвали ракетоносец Ту-160М неуязвимым для украинской противовоздушной обороны.

    Западные аналитики сравнили этот стратегический бомбардировщик с молотом против Североатлантического альянса.

    Президент России Владимир Путин после личного полета отметил высокую надежность новой машины.

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    24 июня 2026, 18:16 • Видео
    Мир или террор: чего добивается Зеленский?

    Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

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    24 июня 2026, 12:57 • Новости дня
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    Лавров исключил принятие временных решений по ситуации на Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет размениваться на временные решения в вопросе урегулирования украинского кризиса, Москва будет привержена пониманиям, достигнутым по Украине, президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

    Глава МИД Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» подчеркнул неприятие полумер по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».

    «Для России вопрос имеет принципиальный характер, и размениваться на какие-то временные промежуточные решения, а уж тем более принимать продиктованные кем-то ультиматумы, мы, конечно же, не будем», – сказал Лавров.

    Дипломат напомнил, что в августе прошлого года лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли ряда пониманий на Аляске. Москва по-прежнему придерживается этих политических путей выхода из сложившейся ситуации.

    Также руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что мяч в решении проблемы находится не на российской стороне. По его словам, оппоненты все чаще пытаются перебросить его из офсайда, однако такой подход не сработает.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не хочет даже думать об использовании саммита на Аляске для довооружения Киева.

    До этого Лавров обвинил европейские страны в применении переговорного процесса для прикрытия геополитической экспансии.

    При этом Москва ожидает реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения украинского кризиса.

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    23 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    Кремль указал на милитаризацию экономики США
    Кремль указал на милитаризацию экономики США
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Намерение американских властей перепрофилировать автомобильные заводы под выпуск вооружений свидетельствует о масштабной милитаризации экономики страны на фоне истощения арсеналов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Вашингтона переоборудовать автомобильные концерны на производство оружия, передает РИА «Новости».

    По его словам, такие действия прямо указывают на милитаризацию американской экономики.

    «Конечно, запасы все, склады изрядно истощены, поэтому нужно их восполнение. Происходит милитаризация экономики», – подчеркнул представитель Кремля.

    По мнению Пескова, эти шаги вполне объяснимы, учитывая недавние военные действия в зоне Персидского залива против Ирана и продолжающиеся масштабные поставки американских вооружений для Украины.

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американских автоконцернов выпускать ракеты Patriot и Tomahawk.

    Неделей ранее компания General Motors запланировала совместное производство оружейных деталей с корпорацией Lockheed Martin.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов оценил срок переформатирования автомобильных мощностей в десять лет.

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    24 июня 2026, 08:34 • Новости дня
    МИД отметил отсутствие сдвигов по вопросу прямого авиасообщения между Россией и США
    МИД отметил отсутствие сдвигов по вопросу прямого авиасообщения между Россией и США
    @ Weston Hancock/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отказ Соединенных Штатов от прямого авиасообщения с Россией стал для американцев «стрельбой себе в ногу», заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    По его словам, это направление остается без сдвигов на протяжении всего времени пребывания у власти администрации Дональда Трампа, пишут «Известия».

    «Хочу сказать, что отказ от него стал для американцев стрельбой себе в ногу», – подчеркнул дипломат. Он пояснил, что США ухудшили условия работы своих авиаперевозчиков по сравнению с компаниями других стран. Те, кто пользуется правом пролета над российской территорией, могут выстраивать оптимальные маршруты.

    Замглавы МИД подчеркнул, что отсутствие прямых рейсов осложняет контакты между людьми и деловые связи. Москва продолжает выступать за возобновление авиасообщения, считая, что для решения регуляторных аспектов необходима лишь политическая воля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года Министерство иностранных дел России направило американским властям предложения по возобновлению прямого авиасообщения.

    Официальная реакция от Вашингтона на данную инициативу так и не поступила.

    Соединенные Штаты категорически отказываются обсуждать возможность возвращения прямых рейсов между странами.

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    22 июня 2026, 06:52 • Новости дня
    Захарова: США не запросили агреман для нового посла в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская сторона пока не предпринимала попыток согласовать кандидатуру нового руководителя своей дипломатической миссии в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «До настоящего момента американская сторона за агреманом в МИД России не обращалась», – сказала Захарова, говоря о возможной кандидатуре посла США в России, передает РИА «Новости».

    Агреман представляет собой предварительное согласие принимающего государства на назначение конкретного человека руководителем дипломатического представительства другой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший посол США в России Линн Трейси завершила свою дипломатическую миссию в июне 2025 года.

    Сейчас временным поверенным в делах США в России является Дж. Дуглас Дайкхаус.

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    24 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: США начали считать американцами детей российских дипломатов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос гражданства детей российских дипломатов стал серьезной проблемой в отношениях между Москвой и Вашингтоном, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    «Знаете, вы не поверите, у нас сейчас главная проблема в отношениях с Соединенными Штатами – это вдруг они нам объявили, что вот с этого момента все дети сотрудников консульских учреждений, которые будут рождаться на территории Соединенных Штатов, считаются американскими гражданами, и им выдадут соответствующие справки, и пересекать границу США в любую сторону они смогут только по американским документам, как американские граждане», – заявил Лавров.

    Глава российской дипломатии подчеркнул, что навязывание семьям сотрудников консульств американского гражданства для их детей абсолютно недопустимо. По его мнению, ситуация, при которой ребенок российского дипломата будет подчиняться исключительно законам США, не может произойти, передает РБК.

    При этом министр отметил, что Москва остается открытой к диалогу, а администрация США продолжает поддерживать контакты. По словам Лаврова, продолжение разговора всегда лучше, чем молчание и нагнетание страхов.

    Напомним, американские власти стали присваивать гражданство детям российских дипломатов по «праву почвы».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные действия Вашингтона формой политического давления.

    Москва намерена требовать от американцев подтверждения дипломатического иммунитета каждого конкретного новорожденного.

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    23 июня 2026, 13:15 • Новости дня
    Лавров высказался о целях саммита на Аляске

    Лавров: Не хочу думать, что саммит на Аляске был задуман для вооружения Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «не хочет даже думать», что саммит на Аляске был задуман, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что саммит на Аляске мог быть организован для довооружения Киева, передает ТАСС.

    «Его параметры были обсуждены и согласованы, по большому счету, на Аляске почти год назад, когда американские переговорщики предложили свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились», – отметил глава ведомства в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины.

    По словам министра, реализация достигнутых договоренностей предполагала начало детальных переговоров по политическому урегулированию.

    «Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», – указал Лавров.

    В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях форума «Примаковские чтения» заявил, что Москва наблюдает «элементы дрейфа» в позиции США относительно договоренностей в Анкоридже. При этом он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность пониманиям, достигнутым между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом почти год назад.

    Ранее Сергей Лавров подтвердил приверженность Москвы прошлогодним договоренностям с США.

    До этого министр заявил о постепенном исчезновении конструктивного духа этих переговоров.

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    23 июня 2026, 02:09 • Новости дня
    МОК лишил медали легкоатлетку Гулиеву

    Tекст: Антон Антонов

    Исполнительный совет Международного олимпийского комитета принял решение о перераспределении медалей в беге на 800 метров на Играх 2012 года в Лондоне после дисквалификации Екатерины Гулиевой, которая с 2021 года представляет Турцию, сообщает МОК.

    На тех соревнованиях российская бегунья финишировала третьей, а серебро получила уже позже, после дисквалификации изначально победившей россиянки Марии Савиновой. Победительницей забега тогда стала легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня, передает РИА «Новости».

    В марте 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Гулиеву на четыре года на основании данных базы московской антидопинговой лаборатории LIMS. Ее апелляция была отклонена в мае 2025 года.

    После нового решения МОК медали финального забега перераспределены так: кенийка Памела Джелимо получит серебряную награду, американка Алисия Монтано станет бронзовым призером. Гулиевой сейчас 35 лет, с 2021 года она выступает за сборную Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской бегуньи Екатерины Поистоговой на лишение серебряной медали Олимпиады 2012 года в Лондоне в беге на 800 метров.

    CAS лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на 1500 метров.

    CAS оставил в силе перераспределение медалей командных соревнований Олимпиады 2022 года по фигурному катанию после дисквалификации российской спортсменки Камилы Валиевой.

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    24 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах США выкупить европейские «Северные потоки»

    Лавров: США хотят выкупить европейские «Северные потоки» для перепродажи газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти намерены приобрести европейскую инфраструктуру «Северных потоков», сообщил глава МИД Сергей Ларов.

    По его словам, главная цель Вашингтона заключается в последующей перепродаже российского голубого топлива, передает РИА «Новости».

    «Сейчас американцы ведут переговоры, по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть – выкупить европейскую часть «Северных потоков», восстановить и взять под свой контроль», – заявил министр на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Лавров пояснил, что по этим магистралям невозможно транспортировать ничего, кроме российского газа. По его словам, Россия продолжит закачивать топливо, а США займутся его реализацией с хорошей наценкой.

    Ранее Лавров рассказал о планах Вашингтона выкупить поврежденные трубопроводы за бесценок.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очевидным стремление США контролировать международную энергетическую инфраструктуру.

    В прошлом году западные СМИ сообщали об обсуждении покупки американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток».

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    23 июня 2026, 15:35 • Новости дня
    Рябков: Перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об отсутствии перспектив диалога с США по стратегической стабильности и напомнил о неизменности российской позиции по урегулированию на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в обозримом будущем не видит перспектив начала диалога с США по стратегической стабильности, передает РИА «Новости».

    «Я не вижу изменений в нынешней ситуации, которые могли бы нас настраивать на волну выхода к конкретике подобных обменов мнениями в обозримой перспективе», – сказал он журналистам на полях XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» в Москве.

    По его словам, обстановка в мире и линия ближайших союзников США, в том числе ядерных держав Британии и Франции, носят глубоко деструктивный характер и представляют опасность для европейской и международной безопасности.

    Он подчеркнул, что Москва раз за разом напоминает об императиве подключения этих стран к любым гипотетически возможным в будущем обсуждениям стратегической стабильности, однако готовности к этому нет, и, как отметил дипломат, в каждом аспекте возникает новая проблема.

    Говоря об урегулировании на Украине, Рябков отметил, что подход России не меняется и Москва по-прежнему опирается на понимания, достигнутые без малого год назад на саммите России и США на Аляске между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Он указал, что позиция строится на принципах, сформированных в ходе этих договоренностей. Вместе с тем замглавы МИД подчеркнул, что внешняя ситуация для России меняется: бесконечные попытки выдвигать ультиматумы, требовать уступок и шагов, не соответствующих российской линии, формируют деструктивный фон и мешают дальнейшим договоренностям, однако сам подход Москвы остается прежним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков на встрече с журналистами в посольстве РФ в КНР заявил, что диалог по стратегической стабильности невозможен без коренного изменения политики Вашингтона.

    МИД России тогда исключил возможность уступок в диалоге по стратегической стабильности с США из-за отсутствия необходимых изменений в двусторонних отношениях.

    Ранее Россия отметала возможность даже «пристрелочного диалога» с США по контролю над вооружениями из-за деструктивного курса Вашингтона.

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    24 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    Лавров усомнился в якобы «разрешении» Трампа бить вглубь России

    Лавров усомнился в якобы разрешении Трампа бить вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров назвал выдачей желаемого за действительное информацию об одобрении президентом США Дональдом Трампом атак на российскую территорию.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил сомнение в достоверности публикаций о договоренностях между американским лидером и Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». Речь идет о слухах касательно согласия США на удары вглубь страны.

    «Вчера «Киевская правда», есть такой орган СМИ, заявила, что после встречи в Эвиане с Зеленским президент Трамп дал добро на ужесточение военных действий против российской территории, включая удары вглубь. Анонимный источник. Я не думаю, что это отражает действительность, это скорее выдавать желаемое за действительность», – подчеркнул дипломат на форуме «Примаковские чтения».

    Кроме того, глава МИД подтвердил обсуждение возможного визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам министра, российская сторона готова принять посланников по их просьбе и внимательно выслушать.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии точных дат визита американских посланников в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о приезде Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию в обозримом будущем.

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    24 июня 2026, 18:25 • Новости дня
    Минфин США исключил из санкционных списков сына Потанина и бывших банкиров

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон отменил персональные ограничения в отношении ряда российских граждан, среди которых оказался сын главы холдинга «Интеррос» и компании «Норникель» Владимира Потанина Иван Потанин, и несколько представителей отечественного финансового сектора.

    Американский Минфин исключил из санкционных списков россиян, среди которых есть бывшие банкиры, передает РИА «Новости». В числе граждан, с которых сняли ограничения, оказался Иван Потанин, сын главы холдинга «Интеррос» и компании «Норникель» Владимира Потанина.

    Ограничения также сняты с бывших руководителей банка «ФК Открытие» Надии Черкасовой, Ирины Кремлевой и Виктора Николаева. Кроме того, из-под санкций выведены экс-зампред правления Новикомбанка Герман Белоус и бывший член наблюдательного совета Совкомбанка Михаил Клюкин.

    Персональные меры против Ивана Потанина были введены в декабре 2022 года в качестве вторичных санкций из-за связей с отцом. Теперь же документ Минфина США освобождает от ограничений не только его, но и гражданина России Максима Смирнова.

    Помимо физических лиц, санкции отменены в отношении двух грузовых судов. Ограничения сняты с сухогрузов «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров», а также с турецких компаний Ida Asansor и Dein Danismanlik.

    В конце мая американские власти вывели из-под действия рестрикций 11 физических лиц и два танкера.

    В апреле Министерство финансов США исключило из санкционного перечня бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова.

    Месяцем ранее Вашингтон снял ограничительные меры с трех человек и трех зарубежных организаций.

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    23 июня 2026, 10:45 • Новости дня
    Путин заявил о неприемлемости западных неоколониальных правил для России

    Путин: Россию не устраивают скрывающие неоколониальные амбиции правила Запада

    Tекст: Вера Басилая

    Россию не устраивают навязываемые Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции, неуважение чужого суверенитета, заявил президент Владимир Путин.

    Владимир Путин направил приветствие участникам 12-го международного форума «Примаковские чтения», передает ТАСС. Послание главы государства зачитал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.

    «Как известно, страны Запада ратуют за некий мир, основанный на правилах. Однако было не трудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты. Россию, как и очень многих в мире, такие «правила» категорически не устраивают», – говорится в приветствии Путина.

    Президент подчеркнул, что Россия выступает за подлинно демократические основы миропорядка и взаимное уважение.

    «Мы выступаем за иные по-настоящему демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совета Безопасности ООН, взаимное уважение и равенство всех стран, свободный выбор ими путей своего развития», – подчеркнул президент.

    Ранее МИД заявил об отказе России принимать неоколониальную политику Запада.

    Владимир Путин сравнил навязываемые западными странами правила с классическим колониализмом.

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    24 июня 2026, 13:25 • Новости дня
    Лавров указал на невозможность украинских ударов без поддержки США и Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные не смогли бы наносить удары по российской территории без прямого содействия со стороны Соединенных Штатов и Британии, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

    Лавров в ходе Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» обратил внимание на позицию западных стран в текущем конфликте, передает ТАСС.

    «Господин Кир Стармер вообще говорил, что переговоры не нужны», – отметил глава МИД России. По его словам, западные государства не просто рассуждали, а предпринимали конкретные шаги для эскалации ситуации.

    Лавров подчеркнул, что иностранные союзники делали все возможное для наращивания террористической активности Киева. Министр добавил, что без прямой американской помощи в наведении и получении данных для целеуказания осуществлять подобные удары по России было бы невозможно.

    Британские военные специалисты оказывают поддержку ВСУ при атаках вглубь территории нашей страны.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал Украину полностью беспомощной без помощи Лондона.

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    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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