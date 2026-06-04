Bloomberg: Трамп решил возродить американскую угольную промышленность

Tекст: Мария Иванова

Президент США планирует выделить сотни миллионов долларов на поддержку угольной генерации и экспортных терминалов, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что Трамп объявит о направлении 425 млн долларов на модернизацию 13 существующих угольных электростанций в рамках Закона об оборонном производстве 1950 года. Еще 185 млн долларов в виде грантов Министерства энергетики пойдут на строительство двух новых объектов на Аляске и в Западной Вирджинии.

Дополнительно 75 млн долларов планируется направить на создание экспортного терминала в Окленде, штат Калифорния. Это откроет новый путь для поставок 12 млн тонн угля из Вайоминга, Монтаны и других штатов. Получателями средств станут компании Duke Energy, Hallador Energy, Oklahoma Gas & Electric и другие.

Экологи подвергли инициативу резкой критике. «Что дальше – спасение за счет налогоплательщиков строительства новых телефонных будок?» – возмутился директор по энергетике Совета по защите природных ресурсов Кит Кеннеди. Он добавил, что поддержка угольных миллиардеров ставит под угрозу экологию и климат.

Глава Белого дома неоднократно подчеркивал необходимость угольной генерации для обеспечения энергией развивающегося сектора искусственного интеллекта. Министр внутренних дел Дуг Бургум назвал победу в гонке технологий ИИ вопросом национальной безопасности, а угольную энергию – ее важнейшим компонентом. Доля угля в выработке электроэнергии в США в прошлом году снизилась до 17%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале президент США поручил военному ведомству страны заключить долгосрочные контракты с угольными предприятиями.

Министерство энергетики США выделило 175 млн долларов на модернизацию шести профильных теплоэлектростанций.

В прошлом году американский лидер подписал указы об ослаблении ограничений на добычу и экспорт угля.