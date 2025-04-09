Трамп поручил ослабить ограничения на добычу и экспорт угля

Tекст: Ирма Каплан

Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа, направленных на поддержку и стимулирование угольной промышленности страны, которая на протяжении десятилетий находилась в состоянии резкого спада из-за дешевого природного газа и возобновляемых источников энергии, пишет The Washington Post (WP).

«В окружении шахтеров Трамп в Белом доме поручил федеральным агентствам ослабить ограничения на добычу, аренду и экспорт угля», – сказано в материале.

Трамп также попросил не допустить закрытия устаревших угольных предприятий и ускорить разрешительные процессы для строительства новых шахт.

«Для меня это очень важный день, потому что мы возвращаем отрасль, которая была заброшена, несмотря на то, что она была едва ли не лучшей... Я называю это прекрасным, чистым углем», – заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что завершит «войну Джо Байдена с углем», но в WP не верят в успех принимаемых им мер. В газете напомнили, что Трампу не удалось стимулировать угольную промышленность в первый президентский срок, на этот раз ситуация на рынке изменилась.

Электроэнергетические компании прогнозируют, что спрос на электроэнергию резко возрастет, поскольку технологические компании наращивают строительство центров обработки данных на базе искусственного интеллекта.

При этом органы власти, отвечающие за электроэнергетику, обеспокоены тем, что закрытие угольных электростанций может подорвать надежность энергосистемы страны, поскольку изменение климата приводит к более частым и интенсивным волнам тепла, зимним штормам и другим экстремальным погодным явлениям, отмечает издание.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, в марте в США приняли решение о возобновлении работы угольных шахт для увеличения производства энергии. В январе Трамп буквально разрушил зеленую повестку страны, объявив о выходе США из Парижских соглашений по климату. В декабре 2024 года был зафиксирован рекордный уровень спроса на уголь в мире.