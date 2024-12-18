Стало известно о рекордном уровне спроса на уголь в мире в 2024 году

  • Новость часаФСБ показала видео с признательными показаниями задержанного по делу Кириллова
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    Трамп определил место в политике для Эрдогана и Зеленского
    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова
    Экспорт СПГ признали угрозой интересам США
    Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО
    За убийство генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана
    ФСБ пообещала наказать сотрудников спецслужб Украины за убийство Кириллова
    Российские войска освободили 90% территории Курахово
    Турция и ЕС впервые договорились о строительстве военных кораблей
    Трюдо объяснил отставку вице-премьера Христи Фриланд семейной ссорой
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    2 комментария
    Леонид Севастьянов Леонид Севастьянов Папа римский как искупитель старых архетипов

    17 декабря – день рождения папы римского Франциска, первого в истории папы из Нового Света. За время его правления Католической церковью в глазах многих пошатнулся образ западной церкви как вечно противостоящей православию.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Чем Китай сможет удивить Трампа

    У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.

    11 комментариев
    18 декабря 2024, 11:06 • Новости дня

    Стало известно о рекордном уровне спроса на уголь в мире в 2024 году

    Спрос на уголь в 2024 году достиг рекордных 8,77 млрд тонн

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировой спрос на уголь в 2024 году достигнет рекордных 8,77 млрд тонн, при этом Китай и Индия останутся ведущими потребителями ископаемого топлива, а производство электроэнергии на угле достигнет исторического максимума в 10,7 тыс. ТВт-ч.

    Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете прогнозирует, что в 2024 году мировой спрос на уголь вырастет на один процент и достигнет рекордных 8,77 млрд тонн, сообщает ТАСС. Основным драйвером увеличения спроса станет энергетический сектор, где ожидается рекордное производство электроэнергии на угле до 10,7 тыс. ТВт-ч.

    Китай остается главным потребителем угля, его спрос вырастет на 1% до 4,9 млрд тонн. Несмотря на активное строительство атомных, ветряных и солнечных электростанций, потребление электроэнергии в стране продолжает расти быстрее ВВП. Это связано с переходом на электричество в сферах транспорта и промышленности, а также с развитием таких отраслей, как центры обработки данных и искусственный интеллект.

    Индия также увеличила потребление угля до 1,3 млрд тонн, что на 5% больше по сравнению с предыдущими данными. В то время как в Евросоюзе и США наблюдается сокращение спроса на 12 и 5 % соответственно, до 312 млн и 368 млн тонн. По прогнозам экспертов МЭА, глобальный спрос на уголь достигнет плато в ближайшие три года и составит около 8,87 млрд тонн к 2027 году.

    МЭА также прогнозирует, что в 2024 году добыча угля во всем мире впервые превысит 9 млрд тонн. Крупнейшими производителями останутся Китай, Индия и Индонезия. Международная торговля углем достигнет рекорда с объемом 1,55 млрд тонн, а цены будут на 50% выше среднего уровня за 2017–2019 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай нашел и заключил контракт на поставки австралийского угля, что стало заменой российскому углю после введения санкций, а в угольной отрасли Донбасса наблюдается снижение спроса и добычи, что угрожает ее долгосрочному развитию, в то время как Россия столкнулась с необходимостью перенаправления угольного экспорта после введения европейского эмбарго.

    17 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО

    Зеленский потребовал у НАТО системы ПВО после отказа пригласить Украину в военный альянс

    Зеленский попросил компенсацию за отказ принять Украину в НАТО
    @ Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от НАТО выполнения обещания предоставить Украине системы ПВО в качестве компенсации за отказ в членстве альянсе.

    В своем Telegram-канале украинский лидер подчеркнул, что страна нуждается в 12-15 таких системах, и выразил надежду на наличие политической воли у западных партнеров для исполнения этих обязательств, передает РИА «Новости».

    «И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем. Это реально. Главное – политическая воля наших партнеров», – заявил Зеленский.

    Он также добавил, что эти обязательства по поставке систем ПВО были даны Западом после признания невозможности пригласить Украину в НАТО. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку в рамках укрепления своей обороноспособности.

    Ранее Зеленский предложил избранному президенту США Дональду Трампу пригласить Украину в НАТО, отмечая, что это поможет укрепить позиции страны в переговорах о прекращении конфликта. Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что действия Зеленского на посту президента сводят к нулю шансы Украины на вступление в НАТО.

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    17 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    ООН отказалась осудить теракт против Кириллова

    ООН не осудила теракт в отношении генерала Кириллова и призвала к сдержанности сторон

    ООН отказалась осудить теракт против Кириллова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Организация Объединенных Наций не осудила теракт, совершенный против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова.

    Организация призвала к сдержанности, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности, сообщает ТАСС.

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: «Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных». Он подчеркнул, что ООН призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Военкор Александр Коц назвал очевидной причастность Киева к гибели Кириллова.


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    17 декабря 2024, 19:22 • Видео
    Трамп опять унизил Зеленского

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

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    17 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    Ректору РАНХиГС Комиссарову предложено возглавить правление АНО «Россия – страна возможностей»

    Ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову предложили возглавить новую структуру – Правление АНО «Россия – страна возможностей».

    Правление станет частью структуры Наблюдательного совета, говорится в Telegram-канале «Россия – страна возможностей». Оно будет отвечать за стратегическое планирование, утверждение основных векторов развития организации, а также будет давать оценку эффективности ее деятельности.

    Комиссаров участвовал в создании президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2018 году и с тех пор занимал должность генерального директора. Под его руководством платформа превратилась в крупнейшую социальную экосистему в России, объединяющую 26 конкурсов, проектов и олимпиад. Ее аудитория превышает 20 млн человек из 89 регионов России и более 150 стран.

    Cреди популярных инициатив платформы конкурсы «Лидеры России», «Это у нас семейное», а также проекты для школьников, студентов, специалистов и управленцев. Все они направлены на самореализацию, развитие талантов, личный и карьерный рост участников.

    Генеральным директором президентской платформы «Россия – страна возможностей» назначен Андрей Бетин, который с 15 мая 2024 года занимал должность исполнительного директора.  Он также с февраля 2023 года является ректором Мастерской управления «Сенеж», где было запущено 20 новых системных программ для управленцев всех уровней.

    Под началом Бетина продолжилась реализация флагманских проектов экосистемы «Россия – страна возможностей», развивается программа наставничества конкурса «Лидеры России», успешно завершен первый сезон конкурса «Это у нас семейное», дальнейшее развитие получила вся линейка проектов президентской платформы в целом.


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    17 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    Обнаружена камера слежения за генералом Кирилловым

    Камера наблюдения за генералом Кирилловым находилась в автомобиле каршеринга

    Обнаружена камера слежения за генералом Кирилловым
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы сообщили, что камера слежения за генералом Игорем Кирилловым находилась в автомобиле каршеринга, припаркованном рядом с его домом.

    В Москве была обнаружена скрытая камера, с помощью которой велось видеонаблюдение за начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорем Кирилловым, сообщает ТАСС. Камера была установлена в автомобиле каршеринга, который был припаркован рядом с его домом. Информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

    Он также сообщил, что из автомобиля были изъяты предметы, представляющие интерес для следствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт. The Wall Street Journal написала о признании Украины в убийстве генерала Кириллова.

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    17 декабря 2024, 14:54 • Новости дня
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    Опубликовано видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились видеозаписи с места теракта на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли генерал-лейтенант Войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

    На обнародованных кадрах запечатлен момент взрыва, передает Ura.ru.

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства на электросамокате. Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, квалифицируя его как террористический акт. Уголовное дело о гибели генерала Кириллова передано в ГСУ СК.

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    17 декабря 2024, 18:35 • Новости дня
    Медведев назвал заказчиков убийства Кириллова

    Медведев потребовал уничтожить заказчиков убийства Кириллова

    Медведев назвал заказчиков убийства Кириллова
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости поймать убийц начальника российских войск РХБЗ Игоря Кириллова и уничтожить заказчиков, которые, по его словам, известны и находятся в Киеве.

    В ходе совещания по оборонным госконтрактам он заявил, что заказчики убийства Кириллова находятся в Киеве, они известны – это военно-политическое руководство Украины, передает ТАСС.

    Медведев указал на то, что киевский режим сам признался в организации теракта против Кириллова. Он отметил, что «враги уже поспешили обнародовать информацию о своей причастности», несмотря на то, что расследование только началось.

    Политик подчеркнул, что «всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать».

    Напомним, в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Военкор Александр Коц назвал очевидной причастность Киева к гибели Кириллова.

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    17 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Китайский блогер сравнил цены на продукты в России и Китае

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский блогер Сюй Хкукан рассказал о популярности российских магазинов в КНР и сравнил цены на основные продукты питания в двух странах, отметив, что мясо и молочные продукты дешевле в России, а овощи и фрукты – в Китае.

    Хкукан на стриме с ведущей Еленой Кононовой рассказал о росте популярности российских товаров в Китае, передает телеканал «360». По его словам, в стране открываются магазины, специализирующиеся на продаже продуктов из России, включая колбасу, сыры, молочные продукты и шоколад. Он объяснил это модой на российские товары и добавил, что в Китае сейчас насчитывается множество таких магазинов.

    По словам Хкукана, он был удивлен, увидев столько российских товаров в китайских городах, например, в Ханчжоу. При этом он отметил, что традиционные пищевые предпочтения китайцев включают рис, лапшу, овощи и соевые продукты. «В России я не нашел соевый сок – в Китае его очень любят», – отметил блогер.

    Хкукан также поделился, что хотя в Китае много российских магазинов, он предпочитает покупать эти товары непосредственно в России. Он заметил, что качество российских продуктов в китайских магазинах не всегда на высоте, так как их часто производят в самом Китае.

    Блогер отметил разницу в стоимости жизни между Москвой и Гуанчжоу. По его мнению, мясо и молочные продукты в России дешевле, в то время как овощи и фрукты в Китае обойдутся дешевле. Пол-литровый пакет молока в Китае стоит около 15 юаней, что составляет примерно 250 рублей.

    Хкукан также вспомнил о своем первом визите в Россию, когда он учился по обмену в РУДН. Он отметил, что в России многие, особенно в метро, предпочитают читать книги, в то время как в Китае молодые люди чаще заняты своими телефонами. Блогер также сравнил архитектуру двух стран, назвав китайскую более современной, а российскую – с элементами советского стиля, добавив, что в России все равно красиво.

    Ранее дизайнер Артемий Лебедев сравнил доступность медицины в России и в Европе.

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    17 декабря 2024, 18:26 • Новости дня
    Президенту США разрешили применять ядерное оружие без одобрения Конгресса

    Опрос New York Times среди конгрессменов показал поддержку права президента США на ядерный ответ

    Президенту США разрешили применять ядерное оружие без одобрения Конгресса
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские конгрессмены поддержали идею применения ядерного оружия президентом США без одобрения Конгресса в ответ на ядерную атаку, сообщило издание New York Times.

    Опрос охватил 530 конгрессменов, которые начнут работу в январе. Им был задан вопрос о поддержке «одностороннего права президента» на превентивный ядерный удар и о возможности президента ответить на ядерную атаку другой страны без согласия Конгресса, сообщает РИА «Новости».

    Некоторые демократы, в том числе Скотт Питерс из Калифорнии, Джонатан Джексон из Иллинойса и Джил Токуда из Гавайев, высказались за необходимость быстрого реагирования президента США на возможные ядерные атаки без ожидания одобрения Конгресса.

    Токуда отметил, что президент несет ответственность за защиту страны от военных действий, поэтому полномочия реагировать на ядерную атаку с использованием собственного ядерного арсенала соответствуют этой обязанности.

    Большинство опрошенных сенаторов-республиканцев поддержали Трампа, хотя не все ответили на все вопросы опроса. Конгрессмен Джефф ван Дрю из Нью-Джерси высказался за право президента на «превентивный ядерный удар» без одобрения Конгресса в случае атаки, но отметил необходимость одобрения в других ситуациях.

    На сегодняшний день президент США обладает полной властью над ядерным арсеналом, он может нанести упреждающий удар «в любое время и по любой цели» согласно собственному решению.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил о рисках обсуждения ограниченного ядерного удара, который может привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

    Напомним, в Дубае состоялась экспертная встреча представителей ядерных держав, на которой Россия подтвердила свою позицию по ядерной доктрине.


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    17 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    Названо имя погибшего в Москве при теракте помощника генерала Кириллова

    В Москве при взрыве погиб помощник генерала Игоря Кириллова Илья Поликарпов

    Названо имя погибшего в Москве при теракте помощника генерала Кириллова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате взрыва в Москве погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, который активно занимался гуманитарной деятельностью.

    При взрыве в Москве вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым погиб его помощник Илья Поликарпов, передает ТАСС. Об этом сообщила супруга Поликарпова Наталья. Она отметила, что у них остались двое маленьких детей – восьми и девяти лет. Наталья подчеркнула, что Илья был большим патриотом и любил Родину.

    Илья Поликарпов активно занимался гуманитарной деятельностью, сотрудничая с ТАСС и фондом «Русское наследие». Одной из последних акций с его участием стала передача в ноябре средств и оборудования двум воинским подразделениям для безопасной работы в условиях боевых действий.

    Советник гендиректора ТАСС и руководитель «Русского наследия» Владимир Хмелев подчеркнул, что Поликарпов был очень ответственным и порядочным человеком, всегда выполнявшим свои обещания. Он отметил, что Поликарпов жил своей работой и семьей, и его утрата стала большой потерей. Хмелев добавил, что дружил с Поликарповым с юности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Картаполов обвинил Киев в убийстве генерала Кириллова, назвав это попыткой скрыть неудачи на фронте, а также сообщалось, что в этом убийстве виден украинский след.

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    17 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Reuters: Генерала Кириллова в Москве убили спецслужбы Украины
    Reuters: Генерала Кириллова в Москве убили спецслужбы Украины
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По данным Reuters, убийство начальника Войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве было совершено в рамках спецоперации, организованной Службой безопасности Украины.

    Reuters, ссылаясь на источники, заявляет, что за убийством генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России, стоят украинские спецслужбы, сообщает RT.

    Агентство Reuters указывает, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ) в Москве. Информация поступила от источников, близких к киевскому режиму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в убийстве генерала Кириллова виден украинский след. Следователи начали допрос охраны дома генерала Кириллова. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт.

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    17 декабря 2024, 18:27 • Новости дня
    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России

    Bloomberg: Германия и Бельгия обеспокоены возможной конфискацией активов России

    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ес обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России. Один из них – судебные решения, которые могли бы послужить основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур по расчету ущерба.

    По данным источников Bloomberg, Германия, Бельгия и Люксембург выразили серьезные опасения по поводу идеи конфискации замороженных активов России, передает ТАСС. Эта идея обсуждается в контексте возможных изменений в международной поддержке Украины после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

    Европейский союз оценивает юридические и финансовые последствия конфискации замороженных российских активов для использования в пользу Украины, говорится в материале. Дипломатическая служба ЕС и ряд стран-членов рассматривают различные варианты действий. Среди предложенных путей решения обсуждается необходимость судебных решений, которые могли бы послужить легальной основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины. Представитель ЕС сообщал, что Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году, из которых 18,1 млрд евро составит прибыль от замороженных российских активов.

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    17 декабря 2024, 12:57 • Новости дня
    Медведев пообещал возмездие Киеву за смерть Кириллова
    Медведев пообещал возмездие Киеву за смерть Кириллова
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал властям Киева возмездие за смерть начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, назвав произошедшее терактом и агонией киевского режима.

    Медведев подчеркнул, что руководство Украины заплатит за смерть Кириллова, который занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты, передает ТАСС.

    Он отметил, что теракт против начальника войск РХБЗ является проявлением агонии бандеровского режима. Он также подчеркнул, что из последних сил киевский режим пытается оправдаться перед западными союзниками за неудачи на фронте, продлить войну и смерть.

    Медведев добавил, что, осознавая неизбежность военного поражения, украинское руководство наносит «трусливые и подлые удары в мирных городах».

    По его словам, попытки запугать российский народ и остановить наступление Российской армии обречены на провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина заявила о своей причастности к убийству генерал-лейтенанта Кириллова в Москве. Также сообщалось, что убийство Кириллова было совершено в рамках операции, организованной СБУ. Следственный комитет квалифицировал гибель генерала Кириллова в Москве как теракт.

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    17 декабря 2024, 18:08 • Новости дня
    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе

    Эксперт Ермаков: Единственным надежным средством «перехвата» ракет средней дальности является их уничтожение на пуске

    Эксперты назвали способы перехвата американских ракет средней дальности в Европе
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Перехватить ракеты средней дальности – достаточно сложная задача, но у России в арсенале есть несколько комплексов. При этом наиболее эффективным вариантом была бы ликвидация боеприпаса еще на этапе пуска, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Виктор Литовкин и Александр Ермаков. Ранее Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и АТР.

    «В Европе могут стоять ракеты средней дальности «Томагавк». Современные системы ПВО России вполне способны ее перехватить. К таковым комплексам можно отнести С-300В, С-400 и С-500. Кстати, в Сирии они проявили себя крайне неплохо», – сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

    «Конечно, перехватить ракету средней дальности – задача непростая. Но сам факт размещения боеприпасов в Германии еще не говорит о том, что с их помощью будет совершаться атака на Россию. Все-таки и мы сами обладаем крайне мощными ударными системами, которые могут быть применены в ответ», – акцентирует собеседник.

    «В частности, если в нашу сторону полетят ракеты, то мы сумеем поразить места их запуска. Конечно, такое развитие событий не понравится ни американцам, ни немцам. Мы успешно выполняем задачи по сдерживанию потенциального агрессора. Они относятся не только к ядерным вооружениям, но и к ракетам средней дальности», – считает Литовкин.

    «Изначально в РСМД попадали ракеты меньшей и средней дальности. Причем речь идет не только о баллистических, но и о крылатых ракетах. На период заключения договора это было логично, поскольку на тот момент для решения сложившегося кризиса надо было ликвидировать не только наши «Пионеры» и американские «Першинги», но и сухопутные «Томагавки» в Европе», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Однако в сегодняшнем контексте речь, скорее всего, идет о баллистических ракетах средней дальности, причем в наше время еще и с активно маневрирующими, зачастую планирующими, боевыми блоками. Это так называемые глайдеры. В совокупности по ряду соображений их называют гиперзвуковыми ракетами», – продолжает собеседник.

    По его словам, в 80-е годы такие боеприпасы «уверенно особо не перехватывались». «Но у нас могли попробовать сделать это при успешном расположении систем С-300В», – рассуждает аналитик. «К сожалению, сейчас тоже нет высокой надежности перехвата, поскольку цель такого типа наиболее сложная, в чем-то даже хуже боевых блоков МБР. Да, они намного быстрее, но хотя бы не маневрируют. У нас эту задачу может решать С-500, во многом это цель его разработки. Еще результат работы по тематике «Нудоль» разумеется», – детализировал эксперт.

    На этом фоне он обратил внимание на возможные сроки, в рамках которых России придется подготовиться к потенциальным рискам на фоне угроз, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он замечает, что работы по разработке комплексов противодействия ведутся уже давно. «В свете американских планов, озвученных несколько лет назад, процессы, конечно, интенсифицируются», – считает собеседник.

    «Но в любом случае единственным надежным способом перехвата, и это понимают все стороны, является поражение ракеты еще на этапе пуска. Так что в каком-то смысле создание собственных ракет средней дальности является средством защиты», – заключил Ермаков.

    В понедельник Владимир Путин заявил о рисках, связанных с развертыванием США ракет средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы будем на такие угрозы комплексно реагировать. При этом важнейшая задача – обеспечить своевременное обнаружение старта таких ракет и их перехват», – добавил он.

    На прошлой неделе Пентагон отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, пишет «Интерфакс». Запуск произошел со станции космических сил страны на мысе Канаверал во Флориде. Данный запуск стал вторым успешным за 2024 год.

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    17 декабря 2024, 19:31 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину

    Еврокомиссия не поддержала продолжение транзита газа из России через Украину

    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину
    @ Sergei Chuzavkov/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

    По сообщению агентства Reuters, Еврокомиссия не выразила интереса к продолжению транзита российского газа через украинскую территорию в страны Европейского союза. Представитель ЕК заявил: «ЕК не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину и не поддерживает никакие дискуссии об этом».

    Это заявление стало ответом на обращение министров энергетики стран Восточной Европы, включая Венгрию и Словакию, которые выразили обеспокоенность по поводу возможных рисков для энергобезопасности ЕС после завершения текущих соглашений о транзите газа через Украину в 2025 году.

    По словам представителей стран Восточной Европы, прекращение транзита может негативно сказаться на их энергобезопасности. В письме министерств содержится призыв к Еврокомиссии рассмотреть возможность продолжения транзита, чтобы избежать потенциальных энергетических кризисов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле. Также сообщалось, что Европейский союз наблюдает за эффектом от санкций Соединенных Штатов против Газпромбанка, как сообщили в Еврокомиссии.

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    17 декабря 2024, 16:44 • Новости дня
    Глава Костромской области рассказал об опасениях погибшего генерала Кириллова
    Глава Костромской области рассказал об опасениях погибшего генерала Кириллова
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-лейтенант Игоря Кириллов ранее говорил о начавшейся на него охоте из-за разоблачения секретных биологических лабораторий, в том числе на Украине, заявил друживший с ним глава Костромской области Сергей Ситников.

    Ситников опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором рассказал о трагической гибели его друга и земляка, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, передает РИА «Новости». Губернатор подчеркнул, что Кириллов был почетным гражданином Костромской области и значимой фигурой для региона.

    «Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях – в том числе на территории Украины», – заявил Ситников. По его словам, Кириллов посвятил себя военной службе, начиная с детства, и добился выдающихся успехов, в частности возглавив Академию РХБ защиты.

    Ситников высказал уверенность в том, что для раскрытия преступления и наказания виновных будут приложены все усилия. Он также выразил соболезнования семье погибшего, включая жену Светлану и сыновей. Губернатор отметил высокий профессионализм Кириллова, который смог преобразовать Академию РХБ защиты и поднять ее на новый уровень научной и образовательной деятельности.

    Напомним, генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб в Москве в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного на электросамокате. В Сети появилось видео унесшего жизнь генерала Кириллова взрыва.

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