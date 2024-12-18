Стало известно о рекордном уровне спроса на уголь в мире в 2024 году

Спрос на уголь в 2024 году достиг рекордных 8,77 млрд тонн

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете прогнозирует, что в 2024 году мировой спрос на уголь вырастет на один процент и достигнет рекордных 8,77 млрд тонн, сообщает ТАСС. Основным драйвером увеличения спроса станет энергетический сектор, где ожидается рекордное производство электроэнергии на угле до 10,7 тыс. ТВт-ч.

Китай остается главным потребителем угля, его спрос вырастет на 1% до 4,9 млрд тонн. Несмотря на активное строительство атомных, ветряных и солнечных электростанций, потребление электроэнергии в стране продолжает расти быстрее ВВП. Это связано с переходом на электричество в сферах транспорта и промышленности, а также с развитием таких отраслей, как центры обработки данных и искусственный интеллект.

Индия также увеличила потребление угля до 1,3 млрд тонн, что на 5% больше по сравнению с предыдущими данными. В то время как в Евросоюзе и США наблюдается сокращение спроса на 12 и 5 % соответственно, до 312 млн и 368 млн тонн. По прогнозам экспертов МЭА, глобальный спрос на уголь достигнет плато в ближайшие три года и составит около 8,87 млрд тонн к 2027 году.

МЭА также прогнозирует, что в 2024 году добыча угля во всем мире впервые превысит 9 млрд тонн. Крупнейшими производителями останутся Китай, Индия и Индонезия. Международная торговля углем достигнет рекорда с объемом 1,55 млрд тонн, а цены будут на 50% выше среднего уровня за 2017–2019 годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай нашел и заключил контракт на поставки австралийского угля, что стало заменой российскому углю после введения санкций, а в угольной отрасли Донбасса наблюдается снижение спроса и добычи, что угрожает ее долгосрочному развитию, в то время как Россия столкнулась с необходимостью перенаправления угольного экспорта после введения европейского эмбарго.