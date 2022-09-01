Как Россия переживает угольное эмбарго

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Как государство выиграет от сюрпризов Газпрома

Газпром подсчитывает колоссальные доходы ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС
Газпром снова шокировал российский рынок. Два месяца назад он всех удивил отказом платить рекордные дивиденды, а теперь – наоборот – неожиданным решением их выплатить. Почему государство как основной акционер газовой компании сначала отказалось от денег, а теперь решило получить то, что причитается? Кто и сколько получит от Газпрома?  Подробности...
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Смертников Зеленского не пустили на атомную станцию

Зеленский решил приурочить захват ЗАЭС к визиту миссии МАГАТЭ на станцию Сергей Мальгавко/ТАСС
Минобороны сообщило о двух попытках ВСУ десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС – крупнейшую в Европе. Известно, что большая часть боевиков уже уничтожена. Киев предпринял очередную военную авантюру на фоне визита миссии МАГАТЭ на ядерный объект. На что рассчитывали украинские военачальники и какие у этой операции могут быть последствия? Подробности...
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От дронного террора Крым защитят по сирийской схеме

Против низколетящих малых целей, таких как дроны, работают комплексы «Панцирь» Министерство обороны РФ/ТАСС
Россия перестроит работу ПВО в Крыму. Сейчас для полуострова основную угрозу представляют не столько самолеты и ракеты, сколько небольшие беспилотники. Какие средства есть у Москвы для борьбы с малыми БПЛА и насколько полезен против «дронного терроризма» окажется сирийский опыт?  Подробности...
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Херсонские школы избавляются от украинских страхов

Школы Херсонской области стали приоритетными целями для ВСУ Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
1 сентября начнется учеба для детей на освобожденных территориях Украины. И это несмотря на то, что ВСУ целенаправленно уничтожили часть школ, а готовым работать в новых условиях учителям угрожают из Киева. Как готовятся к учебному году учителя и родители школьников Херсонской области, наблюдал спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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В мире просыпаются региональные конфликты

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже при сохранении в ближайшие годы достаточно интенсивного конфликта России и Запада, другие региональные конфликты никуда не денутся. Подробности...

Украине нужны две новых «де»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цели и задачи российской СВО должны измениться. К денацификации и демилитаризации украинской территории необходимо добавить ее денуклеаризацию и делегитимацию действующего там режима. Подробности...
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Экономический хаос возник при Горбачеве

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
За время правления Горбачева рубль обесценился в 20 раз. Кстати, куда делся золотой запас СССР, никто не знает, в феврале 1992-го золотой запас новой буржуазной России был около нуля. Подробности...
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Смертники Зеленского: десант ВСУ на ЗАЭС

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Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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Умер Михаил Горбачев

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

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    Как Россия переживает угольное эмбарго

    Уголь из России имеет ряд преимуществ
    		   1 сентября 2022, 22:05
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Пока ЕС закрывает заводы и повышает цены для населения, российские угольщики искали новые рынки сбыта. Найти их не составило труда, однако полностью перенаправить европейские объемы на азиатские рынки им все еще не удалось. Падение экспорта российским угольщикам дается не так легко, как снижение экспорта газа Газпрому. Как угольщики переживут временные трудности из-за европейского эмбарго?

    С 10 августа вступило в силу эмбарго ЕС на поставки российского угля. Пока европейцы закрывают заводы и повышают в разы стоимость электроэнергии в платежках для населения в попытке справиться с энергетическим кризисом, Россия старается перенаправить европейские поставки на новые рынки. Занялись этим, конечно, не 10 августа, а раньше.

    По данным Центра развития энергетики и данным Kpler, российские производители угля нашли замену Европейскому союзу и перенаправили поставки в Китай и Индию. Поставки угля в эти страны в июле по отношению к июню выросли на 42% и 60% соответственно. В частности, в Китай морем было поставлено 6,7 млн тонн, в Индию – 2 млн тонн. Аналитики BloombergNEF также указывают, что российский уголь нашел новых покупателей в Турции и Африке.

    Однако полностью перенаправить европейские потоки на другие рынки России еще не удалось. Кроме того, как и в случае с нефтью, российский уголь приходится продавать с дисконтом. Что это значит для российской угольной отрасли?

    «Со стороны Китая и Индии интерес к российскому углю действительно большой. Российский уголь хорошо себя сейчас чувствует в Китае, в отличие от того же индонезийского угля. Но так быстро перестроить все цепочки поставок не получается. Поэтому ситуативно мы можем увидеть падение добычи», – говорит замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

    Судя по оперативным данным РЖД за август, погрузка угля продолжила падение. Снижение составило 5,7% в годовом выражении против 5,5% в июле, говорит директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Игорь Чернов.

    Попутно России требуется решать возникающие проблемы со страхованием и фрахтом. ЕС не только ввел запрет на покупку российского угля, но и запретил европейским компаниям страховать любые суда, перевозящие российский уголь.

    Однако варианты решения проблемы со страховкой найдутся, уверен Чернов. «Например, это могут быть не европейские компании, которые ранее превалировали на рынке страхования подобных грузов, а китайские, турецкие или индийские. В крайнем случае российские компании могут страховать какие-то поставки с перестрахованием в РНПК (Российская национальная перестраховочная компания), что, возможно, потребует дополнительной докапитализации», – рассуждает Чернов.

    Пока полностью компенсировать поставки в Европу не получается, но это вопрос времени, уверен эксперт. Постепенно Россия справится с этой задачей.

    Во-первых, российские компании активно предоставляют дисконт.

    «Россия дает очень хорошую скидку развивающимся странам, которые оказались в очень тяжелом положении из-за роста цен на энергоресурсы,

    например, Пакистан, Бангладеш, Индия и другие страны Юго-Восточной Азии. С мирового рынка уголь ушел в Европу, а небогатым странам стало сложнее находить необходимые объемы по тем ценам, которые они могли себе позволить. Они боятся ситуации наподобие той, что произошла в Шри-Ланке», – говорит Сергей Кондратьев. Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда она обрела независимость. В стране возник дефицит топлива, продовольствия и лекарств. 

    Цена – это первый важный плюс российского угля. Еще одно неоспоримое преимущество – это его высокое качество (зольность и калорийность). Например, рассказывает Кондратьев, в угле из Восточной Азии может быть земля, а Польша, которая раньше других в Европе отказалась от российского угля, столкнулась с тем, что в импортном угле (да и в польском тоже) попадаются болты и другие детали, что стало приводить к частым остановкам угольных электростанций. Зимой такие остановки – это серьезный риск возникновения аварийных ситуаций.

    Наконец, Европа – не главный потребитель угля в мире: есть азиатские страны, способные легко поглотить наши объемы. «Потребление угля в Европе по итогам прошлого года составило 6% от мирового спроса, тогда как в Китае потребление угля составило 54%, а в Индии – 12%. Поэтому потенциал для роста поставок угля в страны АТР безусловно имеется, особенно на фоне сложившегося в мире энергетического кризиса», – говорит Тамара Сафонова, доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС.

    Но на перенаправление поставок потребуется не несколько месяцев, а несколько кварталов.

    «Для нас это не будет откат на пять-десять лет назад, а максимум на один-два года. При этом у нас как раз в последние годы экспорт угля резко вырос. Поэтому отказ Европы от нашего угля не будет означать для нас какой-то плачевной ситуации»,

    – отмечает замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов.

    В этом сезоне России помогает рост мировых цен в три раза – выше 400 долларов за тонну. И это может компенсировать и снижение объема экспорта, и необходимость продавать уголь с дисконтом.  

    В целом падение объема экспорта угля будет невысоким – менее 10%. «С другой стороны, для угольщиков важны объемы. Это Газпром может себе позволить резкие колебания экспорта, а на угольном рынке много экспортеров с небольшими объемами добычи и экспортом всего несколько миллионов тонн. Для них снижение добычи на 5-10% может быть чувствительным. Поэтому угольщики зачастую готовы поступиться частью маржи, чтобы только сохранить свою рыночную долю на рынке», – объясняет Кондратьев.

    Но в этом году велика вероятность, что высокие цены компенсируют всё – и выросшие издержки на транспортировку, и дисконт, и курс рубля, и падение объемов экспорта. Угольщики всё равно в этом году могут неплохо заработать.

    При таких высоких ценах на энергетический уголь снижение объемов экспорта на 5-7% не представляет большой проблемы даже с учетом дисконта,

    считает Чернов. По данным Центра развития энергетики, стоимость экспорта российского угля с учетом скидки может составлять 200 долларов за тонну, при этом региональные бенчмарки доходят до 400 с лишним долларов. То есть российский уголь можно продавать с дисконтом в 45-50%. Но для сравнения: в прошлом году уголь стоил в среднем 150 долларов за тонну. То есть сейчас Россия продает уголь дороже, чем в прошлом году, даже с учетом скидки.

    «Учитывая успешное первое полугодие 2022 года, по итогам года можно ожидать, что финансовые результаты как минимум будут не ниже прошлого года, а, скорее всего, будут выше. При этом 2021 год был одним из самых успешных в финансовом плане», – отмечает Игорь Чернов. Кроме того, если курс рубля несколько ослабнет во втором полугодии, то это позволит показать в рублях еще более высокие финансовые результаты, добавляет он. 


     
     
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