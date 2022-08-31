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31 августа, среда  |  Последнее обновление — 11:46  |  vz.ru
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Энергетический кризис разделил Европу на умных и не очень

Отказ от атомной генерации дорого обходится европейцам TelePaks TV/YouTube
Ускоренный отказ от атомной энергии стал второй серьезной ошибкой Евросоюза и просчетом «зеленых». Первой ошибкой было закрытие угольных электростанций. Теперь европейцы спешно реанимируют эти объекты и возрождают угольную отрасль. Логично было бы сделать то же самое с атомной энергетикой, тем более что она куда более чистая, чем уголь, если это еще кому-то интересно в Европе. Почему же этого не происходит? Подробности...
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    Энергетический кризис разделил Европу на умных и не очень

    Отказ от атомной генерации дорого обходится европейцам
    		   31 августа 2022, 11:44
    Фото: TelePaks TV/YouTube
    Текст: Ольга Самофалова

    Ускоренный отказ от атомной энергии стал второй серьезной ошибкой Евросоюза и просчетом «зеленых». Первой ошибкой было закрытие угольных электростанций. Теперь европейцы спешно реанимируют эти объекты и возрождают угольную отрасль. Логично было бы сделать то же самое с атомной энергетикой, тем более что она куда более чистая, чем уголь, если это еще кому-то интересно в Европе. Почему же этого не происходит?

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто подтвердил, что местный регулятор разрешил строительство так называемого ядерного острова и пятого реактора на АЭС «Пакш-2». Сооружением новых блоков будет заниматься Россия. Договоренности об этом были достигнуты еще в 2014 году, однако начало реализации проекта задерживала венгерская сторона. Но в июле этого года Сийярто после встречи с главой Росатома Алексеем Лихачевым заявил, что постройка ядерных реакторов может начаться уже в сентябре.

    Венгерский атомный проект оценивается в 12,5 млрд евро, 80% от этой суммы Москва обещала предоставить в качестве кредита. Сами энергоблоки Венгрия рассчитывает запустить к 2030 году. Мощность АЭС при этом вырастет более чем вдвое. Это, по словам Сийярто, позволит значительно повысить безопасность энергоснабжения Венгрии. Сейчас производство почти половины электроэнергии обеспечивает именно атомная генерация.

    «Это долгожданное разрешение, которого ждали более пяти лет. Росатом уже давно был готов к началу работ, проблема возникла с венгерской стороны. Однако есть положительные моменты в этой задержке. Во-первых, Венгрия демонстрирует этим шагом не только свое желание развивать атомную энергетику, но и что она готова это делать вместе с Россией, что в текущих условиях непросто. Во-вторых, теперь Россия сможет на берегу договориться с Будапештом и минимизировать для себя риски санкций, что очень важно. Потому что мы видели на примере Финляндии, что можно вложить средства в атомный проект, в оборудование, а потом получить разрыв контракта», – говорит замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

    Минус этой ситуации, по его словам, в том, что этот политический жест Венгрии в текущих условиях будет, скорее, виртуальным. Венгрии будет сложно начать строительство атомного энергоблока в ближайшие год-полтора. Во-первых, для этого необходимо взаимодействие с европейскими регуляторами, пройти согласование проекта с Евроатомом и т. д., которое может затянуться из-за геополитического противостояния с Россией. Во-вторых, из-за отсутствия моря Венгрии придется договариваться с сопредельными странами о транспортировке оборудования и приезде российских специалистов, а это в текущих условиях тоже будет сложно.

    «Венгрии и Росатому придется взять паузу на год или полтора, переждать тяжелую политическую ситуацию и только потом начать строить», – считает эксперт.

    Проблема в том, что начинать строить новую АЭС надо уже сейчас. «Энергоблоки на АЭС «Пакш-1» должны выводиться из эксплуатации после 2031 года с учетом продления сроков. Это значит, что строить новый реактор надо уже сейчас, потому что сроки строительства атомных электростанций в Европе в последние годы превышают 10 лет. В России проекты самые быстрые и реализуются в течение 6–7 лет, но в России все правила и нормы понятны, а в Европе с учетом прохождения всех процедур и одобрений может потребоваться больше 10 лет», – говорит замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов.

    Каждый год отсрочки ввода в строй АЭС «Пакш-2» после 2031 года будет означать для Венгрии поиск импортной электроэнергии в других странах, которая будет в любом случае дороже.

    Последнее десятилетие европейские страны взяли курс не только на вывод угольных электростанций, но и преждевременное принудительное закрытие действующих атомных реакторов. И это стало еще одной серьезной ошибкой Евросоюза. Если бы европейские страны хотя бы сохранили долю атомной генерации в своем энергобалансе, то им бы сейчас было намного легче пережить текущий энергетической кризис. Атомная генерация не только «зеленая», но стабильная и дешевая.

    Ярким примером является Германия, которая педантично следовала своему плану закрыть все атомные реакторы к концу 2022 года. И, судя по всему, ей удастся выполнить план.

    «Еще недавно больше 10% электроэнергии в Германии вырабатывалось на атомных электростанциях. Если бы она сохранила хотя бы эту долю атомной энергии, то сейчас это стало бы серьезным подспорьем для немецкой экономики, ей было бы совершенно точно легче сейчас переживать энергетической кризис»,

    – говорит Кондратьев. Десять лет назад доля атомной генерации в Германии была 25%.

    В Германии остаются три работающих энергоблока, которые она собирается закрыть буквально через три-четыре месяца. Хотя, казалось бы, в таких условиях необходимо продлить работу атомных реакторов, тем более что это возможно, ведь их закрывают «досрочно». По словам Кондратьева, эти энергоблоки могут работать еще не один год – до конца 2030 года и даже дольше. Однако немецкие власти, судя по всему, не спешат сохранить атомную энергетику, поэтому никаких действий, в том числе бюрократического характера, для этого не предпринимается, что в текущей ситуации выглядит глупо. Зато «зеленое» правительство разрешает открывать старые угольные станции и больше жечь угля.

    Зато Франция, как и Венгрия, несмотря на общий крен Европы по отказу от атомной энергетики, теперь радуется, что не стала в спешке разрушать целую отрасль экономики.

    «Атомная энергетика, конечно, сейчас выглядит очень привлекательно благодаря предсказуемости ценовой стабильности. Это видно сейчас по той же Франции, где высока доля атомной генерации, что позволяет госкомпании EDF продавать часть энергии по фиксированным низким ценам, в том числе населению. Удар по наиболее чувствительным категориям потребителей здесь оказался меньше», – говорит Кондратьев.

    Хотя часть промышленных потребителей во Франции тоже страдает, но это связано уже не с французской системой, а с европейской моделью. «Я думаю, что Франция могла бы себе позволить ввести госрегулирование цен за счет высокой доли атомной генерации. Но введение такого госрегулирования автоматически должно означать отключение Франции от европейского рынка. Потому что если Франция начнет продавать электроэнергию на оптовом рынке по 50 евро за киловатт-час, то ее тут же выкупят трейдеры из соседних стран, так как у них цены находятся на уровне 500–600 долларов», – поясняет собеседник.

    Европа была бы сейчас рада вернуться к атомной энергетике точно так же, как она стала возвращаться к угольной генерации, запуская в строй законсервированные станции, забыв о глобальном потеплении и экологии. Проблема в том, что с атомной энергетикой так не получится.

    «Думаю, что политики и общественное мнение готовы к возврату к атомной энергетике. Мы это видим по возврату к угольной генерации. Даже радикальные немецкие «зеленые» говорят о том, что уголь – это необходимое зло ради экономики. И деньги Европа при необходимости найдет на атомную энергетику. Проблема в отсутствии технического и человеческого ресурсов. За последние 30 лет отрасль, которая обеспечивала строительство атомных электростанций в Европе, оказалась разрушена.

    В 1990-е годы в Восточной и Западной Европе вводились новые энергоблоки, но за последние 20 лет было всего две стройки, вокруг которых было много негатива», – рассказывает собеседник.

    В частности, речь идет о строительстве АЭС «Олкилуото» во Франции. Проект не доверили России и отдали французской Areva – тендер был выигран еще в 2003 году. В итоге этот проект прославился как французский атомный долгосрочный, потому что станцию строили более 16 лет.

    Собственными силами у Европы не получится быстро восстановить свою атомную промышленность. У них нет уже ни опыта, ни промышленности, ни кадров, на обучение которых потребуется минимум шесть лет плюс наработка опыта.

    Спасти ситуацию могла бы Россия, которая единственная в мире реализует атомные проекты под ключ и делает это постоянно и быстро, но из-за геополитической ситуации это вряд ли возможно. Другой вариант – Китай, но ранее европейцы отказывались от услуг китайцев в атомной отрасли. У американской компании Westinghouse те же проблемы, что и у европейцев: компания давно не строит проекты под ключ сама, американцы не могут строить энергоблоки поколения 3+.

    «Атомная станция сама по себе долго строится. А Европе потребуется еще восстанавливать технологический контур, чтобы обеспечить это строительство, поэтому речь в лучшем случае будет идти о 15 годах. То есть через 15 лет Европа в лучшем случае может получить первые результаты, а через 20 лет выйти на какие-то приемлемые темпы строительства», – говорит замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов.

    Но что ЕС точно будет делать, так это увеличивать сроки работы действующих энергоблоков. То есть европейцы откажутся от ускоренных планов по закрытию всех атомных реакторов. 


     
     
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