Сбылась газовая мечта Европы

Биржевая торговля газом в Европе все больше напоминает американские горки. Еще в пятницу цена подскочила выше 3,5 тыс. долларов, а в понедельник она упала ниже 2,9 тыс. долларов за тысячу кубометров. Теперь для таких серьезных взлетов и падений достаточно написать сообщение в социальной сети. Еврокомиссия добилась того, чего постоянно требовала от Газпрома, – рыночной цены на газ. Скоро она исполнит еще одну мечту – заполнит подземные хранилища на зиму. Почему это не поможет?

Буквально на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе удивили своим небывалым ростом выше 3500 долларов за тысячу кубометров. А в понедельник, 29 августа, они резко упали на 20% с утра, опустившись ниже 2800 долларов. Такие резкие развороты то вверх, то вниз говорят о сильной волатильности на рынке газа.

К концу дня цена на лондонской бирже ICE слегка поднялась. Общее снижение стоимости газа за день составило в итоге 17% – до около 2900 долларов за тысячу кубометров. Но это все равно много. Суточное отклонение на несколько процентов уже считается сильной волатильностью, а такие американские горки тем более удивительны.

2022 год обещает стать еще более уникальным, чем 2021 год, с точки зрения цен на газ. Если в прошлом году газовые цены удивили всех ростом от менее 300 до более 1000 долларов за тысячу кубометров, то в этом году стоимость газа вновь растет, и снова более чем в три раза.

Биржевой газовый рынок стал новым поприщем для спекулянтов. «Газовые котировки стали сильно зависеть от словесных интервенций и от баланса спроса и предложения после полноценного выхода на мировой рынок американского СПГ в 2015–2018 годах. Ранее роль СПГ на глобальном рынке энергоресурсов недооценивалась, а позже началась ожесточенная борьба за рынки сбыта», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Однако «лихорадить» рынок газа в Европе так сильно стало, скорее, осенью 2021 года, когда цены стали взлетать на 10–50% за неделю, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

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Европейские цены на газ подскочили на прошлой неделе выше 3500 долларов после того, как Россия заявила о планах закрыть на три дня «Северный поток – 1» для технического обслуживания в конце августа. А в понедельник они упали до 2800–2900 на фоне заявления вице-канцлера и министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека. По его словам, подземные хранилища газа в ФРГ в начале сентября уже будут заполнены на 85%, это на месяц раньше предписанного срока. В целом европейские ПХГ продолжают стремительно заполняться, и уже по итогам 29 августа уровень запасов в них должен суммарно превысить 80%. Таким образом, главную роль стали играть вербальные интервенции. Теперь любые заявления спикеров отражаются на биржевых котировках, чем они могут пользоваться.

Кроме того, вступают в игру и правила биржевой торговли. Трейдеры на биржах решили зафиксировать прибыль, ведь цена на газ уже вплотную подбиралась к историческому максимуму в 3810 долларов (был достигнут 7 марта на пике геополитической напряженности), добавляет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Они начали активно продавать контракты на газ, что тоже привело к снижению цен.

«Заявление Германии, что она опережает график заполнения ПХГ, вселило некоторую надежду рынкам, что зиму удастся пережить. Однако все зависит от объемов потребления и поставок и их баланса. Так что эти данные пока ни о чем не говорят»,

– отмечает Деев.

Тот факт, что европейцы успевают закачать газ в свои подземные хранилища (несмотря на высокие цены), не означает, что им удастся избежать проблем. Если посмотреть на предыдущие зимы, то европейцы проходили отопительный сезон комфортно благодаря сочетанию факторов – и наличию запасов газа в ПХГ, и наличию текущих поставок импортного газа. А с наличием последнего в этом сезоне могут быть проблемы с очень высокой долей вероятности.

Запасы газа в ПХГ использовались европейцами зимой не как основной источник топлива, а лишь для покрытия пиковых нагрузок, которые возникают зимой в сильные морозы. Импорт оставался основным источником для нормального прохождения зимы. Так, по данным Газпрома, достижение Германией целевого уровня в 90% заполняемости ПХГ станет подушкой безопасности лишь на 2,5 месяца при нормальной зиме, тогда как сезон отбора в Европе длится намного дольше – пять-шесть месяцев.

Сейчас объемы импорта российского газа резко сократились. Украинский транзит упал из-за нежелания Киева прокачивать газ через «Сохрановку». Газопровод «Ямал – Европа» недоступен из-за санкционной войны, развязанной Польшей. «Северный поток – 1» работает лишь на 20% от своей мощности из-за канадских санкций и бездействия Германии.

Пока Европе очень сильно везет в том плане, что ей достается больше СПГ, чем другим. Причина здесь понятна – таких высоких цен, как в Европе, нет нигде. Кроме того, Китай – один из крупнейших покупателей СПГ, из-за локдауна и увеличения производства собственного угля снизил интерес к газу. В прошлом году, например, Китай сметал весь СПГ, что был на рынке, а в этом году этого не происходит. И в целом азиатские страны пока позволяют европейцам скупать большие объемы СПГ. Некоторые даже специально отправляют выкупленные партии СПГ в Европу, потому что там можно продать дороже. Однако с наступлением отопительного сезона и в Азии, и в Европе между покупателями на этих двух рынках начнется ожесточенная борьба за СПГ. Это спровоцирует новые рекорды по стоимости газа. Газпром ожидает зимой 4000 долларов за тысячу кубометров в Европе. Некоторые эксперты считают это даже оптимистичным сценарием и не исключают более высоких цен.

«Падение цен сейчас – это временное явление. Пока Европа не сможет полностью гарантировать получение энергии в нужном объеме, пока будет наблюдаться дефицит или опасения его возникновения, цены будут оставаться высокими. Осенью и зимой, в зависимости от обстоятельств, цена тысячи кубометров газа может превысить отметку 4 тысячи долларов», – говорит Артем Деев.

Другое дело, что новые рекорды по стоимости газа приведут к еще большему снижению спроса на этот вид топлива. В Европе некоторые производители уже сокращают выпуск и готовятся закрыться осенью. Зимой наступит еще одна волна закрытия промышленных предприятий. В какой-то момент высокая цена оборвет спрос настолько, что и цены начнут снижаться.

«Мы ожидаем значительного падения спроса на газ в краткосрочной и долгосрочной перспективе, поскольку европейские промышленные концерны либо переключатся на альтернативные виды топлива, либо просто прекратят свою деятельность, а производство электроэнергии в Европе вернется к использованию угля и атомной энергии, хотя этот процесс займет немало времени. К тому же спрос на электроэнергию также сократится. Поэтому сверхвысокие цены на газ не смогут продержаться долго», – говорит Ян Мельничук, персональный брокер «БКС Мир инвестиций».

Однако высокими цены могут быть еще не один год. Даже текущие 2900 долларов – это очень дорого.

Относительно недавно Польша винила Газпром в том, что она платит необоснованно высокую цену в 350 долларов за тысячу кубометров, и через суды требовала рыночной цены. Мечта Варшавы сбылась: она и вся Европа получили чисто рыночные цены.

Газовый кризис в странах Европы может продолжаться в течение нескольких зим, заявил буквально недавно директор британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден.

«Европейские политики постепенно начинают осознавать последствия потенциального энергетического кризиса. Поэтому все больше появляется разговоров и слухов о возврате к контрактам о поставке газа. Частота таких случаев будет только увеличиваться по мере приближения отопительного сезона. Но насколько тверды будут их намерения, сказать сейчас сложно», – заключает Мельничук.

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