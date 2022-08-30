Взгляд
30 августа, вторник  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
Разделы

Сбылась газовая мечта Европы

Газовое противостояние Германии и России перешло в словесную плоскость Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС
Биржевая торговля газом в Европе все больше напоминает американские горки. Еще в пятницу цена подскочила выше 3,5 тыс. долларов, а в понедельник она упала ниже 2,9 тыс. долларов за тысячу кубометров. Теперь для таких серьезных взлетов и падений достаточно написать сообщение в социальной сети. Еврокомиссия добилась того, чего постоянно требовала от Газпрома, – рыночной цены на газ. Скоро она исполнит еще одну мечту – заполнит подземные хранилища на зиму. Почему это не поможет? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинский вопрос сорвал «ядерный компромисс» между Россией и США

Председателю конференции Густаво Злаувинену пришлось лишь констатировать ее провал Keystone Press Agency/Global Look Press
Участники конференции Договора о нераспространении ядерного оружия не смогли согласовать итоговый документ. Россия и США выдвинули взаимные обвинения по данному поводу – российская сторона считает, что причина в «политизированных и лживых» заявлениях некоторых делегаций по Украине. Какое значение имеет эта площадка и насколько данный документ был нужен России? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев уничтожает резервы ВСУ под Херсоном

Российская артиллерия буквально перемолола наступающие силы ВСУ пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для ВСУ потерей сотен убитых солдат, десятков танков и нескольких самолетов. Зачем Киев предпринял эту авантюру и как дальше может развиваться ситуация на этом направлении? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мэр Одессы просит о переговорах с Россией

Геннадий Труханов занимает пост мэра Одессы с 2014 года кадр из видео
«Надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации». Эти слова о переговорах Украины с Россией произнес не кто-нибудь, а один из самых известных украинских политиков, мэр Одессы Геннадий Труханов. Почему он сразу отрекся от призывов к переговорам с Россией и что означают его слова в реальности? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Нельзя делать из экзорцизма представление

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Экзорцизм – это церковная практика, восходящая к Новому Завету, в ходе которой Церковь, действуя именем Христа, изгоняет бесов и освобождает одержимого ими человека. Подробности...

Научное просвещение – это способ прийти в себя

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
И что с того, что научпросветом в основном заняты либералы? Научное знание объективно и не зависит от того, кто о нем рассказывает, – возражают мне. Но это или не совсем так, или совсем не так. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Алла Пугачёва пришла навести свой порядок

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Культура служила компрадорской сырьевой экономике и сама постепенно приобретала компрадорский характер. И главным символом этой культуры как раз и стала Алла Пугачева. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
Перейти в раздел…

Главврач США подыграл России и Китаю

Национальная катастрофа Британии

Обсуждение: 10 комментариев

Наступление на Николаев

Перейти в раздел…

Канцлер ФРГ залез на отправляющуюся воевать против России зенитную установку

Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
Подробности...

В Риге сносят памятник освободителям города

В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
Подробности...

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?
  • Воздушно-десантные войска

  • Воздушно-космические силы

  • Военно-морской флот

  • Ракетные войска стратегического назначения

  • Сухопутные войска

  • Все в равной степени
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Херсоне уничтожили группу неизвестных людей с оружием
    Херсонская область сообщила о защитных рубежах Зеленский выставил Западу счет на восстановление Украины Газпром уведомил Францию о сокращении поставок газа Официально утверждены выходные и праздничные дни 2023 года
    Штурман Ка-52 рассказал о провале неожиданного наступления ВСУ Москва ответила на слова вице-премьера Сербии о «злоупотреблении» отношениями Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой» ВМС Британии раскрыл подробности поломки новейшего авианосца
    Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в районе села Кодемы в ДНР NYT: В Россию прибыла первая партия иранских боевых беспилотников Захарова цитатой из Жванецкого отреагировала на скандал с послом Германии Бригада медиков погибла в ДТП с бензовозом в Ярославской области

    зима близко


    В России оценили «план спасения» Британии от энергокризиса

    «господа бывшие партнеры»


    Россия отказалась оплачивать ошибки США в Афганистане

    рекордный экспорт зерна


    В Италии назвали «секретный триумф» Путина

    Видео

    результат русофобии


    Польша готовится к жизни без электричества

    спецоперация на украине


    Как Горловка живет под обстрелами ВСУ

    выход из кризиса


    Запад стремительно теряет волю к военной поддержке Украины

    драконовские меры


    Энергетическая гордость Британии оказалась большой ошибкой

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как рождалась «Русская весна» на Украине

    компрадорская культура


    Игорь Караулов: Алла Пугачёва пришла навести свой порядок

    исторический фаворитизм


    Вадим Трухачёв: Зачем Западу нужна «Великая Албания»

    фрагмент великой истории


    Герман Садулаев: Надо навести порядок в своем прошлом

    на ваш взгляд


    Какой вид и род вооруженных сил России нуждается в увеличении численности в первую очередь?

    Сбылась газовая мечта Европы

    Газовое противостояние Германии и России перешло в словесную плоскость
    		   30 августа 2022, 11:26
    Фото: Sina Schuldt/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Биржевая торговля газом в Европе все больше напоминает американские горки. Еще в пятницу цена подскочила выше 3,5 тыс. долларов, а в понедельник она упала ниже 2,9 тыс. долларов за тысячу кубометров. Теперь для таких серьезных взлетов и падений достаточно написать сообщение в социальной сети. Еврокомиссия добилась того, чего постоянно требовала от Газпрома, – рыночной цены на газ. Скоро она исполнит еще одну мечту – заполнит подземные хранилища на зиму. Почему это не поможет?

    Буквально на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе удивили своим небывалым ростом выше 3500 долларов за тысячу кубометров. А в понедельник, 29 августа, они резко упали на 20% с утра, опустившись ниже 2800 долларов. Такие резкие развороты то вверх, то вниз говорят о сильной волатильности на рынке газа.

    К концу дня цена на лондонской бирже ICE слегка поднялась. Общее снижение стоимости газа за день составило в итоге 17% – до около 2900 долларов за тысячу кубометров. Но это все равно много. Суточное отклонение на несколько процентов уже считается сильной волатильностью, а такие американские горки тем более удивительны.

    2022 год обещает стать еще более уникальным, чем 2021 год, с точки зрения цен на газ. Если в прошлом году газовые цены удивили всех ростом от менее 300 до более 1000 долларов за тысячу кубометров, то в этом году стоимость газа вновь растет, и снова более чем в три раза.

    Биржевой газовый рынок стал новым поприщем для спекулянтов. «Газовые котировки стали сильно зависеть от словесных интервенций и от баланса спроса и предложения после полноценного выхода на мировой рынок американского СПГ в 2015–2018 годах. Ранее роль СПГ на глобальном рынке энергоресурсов недооценивалась, а позже началась ожесточенная борьба за рынки сбыта», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

    Однако «лихорадить» рынок газа в Европе так сильно стало, скорее, осенью 2021 года, когда цены стали взлетать на 10–50% за неделю, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Европейские цены на газ подскочили на прошлой неделе выше 3500 долларов после того, как Россия заявила о планах закрыть на три дня «Северный поток – 1» для технического обслуживания в конце августа. А в понедельник они упали до 2800–2900 на фоне заявления вице-канцлера и министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека. По его словам, подземные хранилища газа в ФРГ в начале сентября уже будут заполнены на 85%, это на месяц раньше предписанного срока. В целом европейские ПХГ продолжают стремительно заполняться, и уже по итогам 29 августа уровень запасов в них должен суммарно превысить 80%. Таким образом, главную роль стали играть вербальные интервенции. Теперь любые заявления спикеров отражаются на биржевых котировках, чем они могут пользоваться.

    Кроме того, вступают в игру и правила биржевой торговли. Трейдеры на биржах решили зафиксировать прибыль, ведь цена на газ уже вплотную подбиралась к историческому максимуму в 3810 долларов (был достигнут 7 марта на пике геополитической напряженности), добавляет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Они начали активно продавать контракты на газ, что тоже привело к снижению цен.

    «Заявление Германии, что она опережает график заполнения ПХГ, вселило некоторую надежду рынкам, что зиму удастся пережить. Однако все зависит от объемов потребления и поставок и их баланса. Так что эти данные пока ни о чем не говорят»,

    – отмечает Деев.

    Тот факт, что европейцы успевают закачать газ в свои подземные хранилища (несмотря на высокие цены), не означает, что им удастся избежать проблем. Если посмотреть на предыдущие зимы, то европейцы проходили отопительный сезон комфортно благодаря сочетанию факторов – и наличию запасов газа в ПХГ, и наличию текущих поставок импортного газа. А с наличием последнего в этом сезоне могут быть проблемы с очень высокой долей вероятности.

    Запасы газа в ПХГ использовались европейцами зимой не как основной источник топлива, а лишь для покрытия пиковых нагрузок, которые возникают зимой в сильные морозы. Импорт оставался основным источником для нормального прохождения зимы. Так, по данным Газпрома, достижение Германией целевого уровня в 90% заполняемости ПХГ станет подушкой безопасности лишь на 2,5 месяца при нормальной зиме, тогда как сезон отбора в Европе длится намного дольше – пять-шесть месяцев.

    Сейчас объемы импорта российского газа резко сократились. Украинский транзит упал из-за нежелания Киева прокачивать газ через «Сохрановку». Газопровод «Ямал – Европа» недоступен из-за санкционной войны, развязанной Польшей. «Северный поток – 1» работает лишь на 20% от своей мощности из-за канадских санкций и бездействия Германии.

    Пока Европе очень сильно везет в том плане, что ей достается больше СПГ, чем другим. Причина здесь понятна – таких высоких цен, как в Европе, нет нигде. Кроме того, Китай – один из крупнейших покупателей СПГ, из-за локдауна и увеличения производства собственного угля снизил интерес к газу. В прошлом году, например, Китай сметал весь СПГ, что был на рынке, а в этом году этого не происходит. И в целом азиатские страны пока позволяют европейцам скупать большие объемы СПГ. Некоторые даже специально отправляют выкупленные партии СПГ в Европу, потому что там можно продать дороже. Однако с наступлением отопительного сезона и в Азии, и в Европе между покупателями на этих двух рынках начнется ожесточенная борьба за СПГ. Это спровоцирует новые рекорды по стоимости газа. Газпром ожидает зимой 4000 долларов за тысячу кубометров в Европе. Некоторые эксперты считают это даже оптимистичным сценарием и не исключают более высоких цен.

    «Падение цен сейчас – это временное явление. Пока Европа не сможет полностью гарантировать получение энергии в нужном объеме, пока будет наблюдаться дефицит или опасения его возникновения, цены будут оставаться высокими. Осенью и зимой, в зависимости от обстоятельств, цена тысячи кубометров газа может превысить отметку 4 тысячи долларов», – говорит Артем Деев.

    Другое дело, что новые рекорды по стоимости газа приведут к еще большему снижению спроса на этот вид топлива. В Европе некоторые производители уже сокращают выпуск и готовятся закрыться осенью. Зимой наступит еще одна волна закрытия промышленных предприятий. В какой-то момент высокая цена оборвет спрос настолько, что и цены начнут снижаться.

    «Мы ожидаем значительного падения спроса на газ в краткосрочной и долгосрочной перспективе, поскольку европейские промышленные концерны либо переключатся на альтернативные виды топлива, либо просто прекратят свою деятельность, а производство электроэнергии в Европе вернется к использованию угля и атомной энергии, хотя этот процесс займет немало времени. К тому же спрос на электроэнергию также сократится. Поэтому сверхвысокие цены на газ не смогут продержаться долго», – говорит Ян Мельничук, персональный брокер «БКС Мир инвестиций».

    Однако высокими цены могут быть еще не один год. Даже текущие 2900 долларов – это очень дорого.

    Относительно недавно Польша винила Газпром в том, что она платит необоснованно высокую цену в 350 долларов за тысячу кубометров, и через суды требовала рыночной цены. Мечта Варшавы сбылась: она и вся Европа получили чисто рыночные цены.

    Газовый кризис в странах Европы может продолжаться в течение нескольких зим, заявил буквально недавно директор британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден.

    «Европейские политики постепенно начинают осознавать последствия потенциального энергетического кризиса. Поэтому все больше появляется разговоров и слухов о возврате к контрактам о поставке газа. Частота таких случаев будет только увеличиваться по мере приближения отопительного сезона. Но насколько тверды будут их намерения, сказать сейчас сложно», – заключает Мельничук. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •