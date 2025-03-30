Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых «новых регионов», вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Немецкие «зеленые» заподозрили наличие «друзей Путина» в ХДС
Сопредседатель фракции «Союза-90»/«зеленых» в бундестаге Бритта Хассельман выразила недовольство высказываниями ХДС о России, особенно указывая на пророссийский курс Кречмера и других политиков, участвующих в коалиционных переговорах.
Как пишет Deutsche Welle* (DW) (признана в РФ СМИ-иноагентом), Хассельман выразила резкую критику в адрес политиков ХДС. Она обратила внимание на высказывания премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, который предложил пересмотреть санкционный режим против России.
Хассельман заявила, что пока Россия продолжает военные действия на Украине, подобные заявления являются неприемлемыми. Она подчеркнула, что такие шаги могут подорвать единство Европы в отношении санкций. Кречмер, являющийся также заместителем председателя ХДС, ранее сказал, что санкции «устарели и не соответствуют действиям США», и предложил пересмотреть их эффективность.
Бритта Хассельман призвала председателя ХДС Фридриха Мерца устранить пророссийские связи в партии и отмежеваться от заявлений, подобных тем, что делает Кречмер. Она подчеркнула, что «друзья Путина» не должны влиять на коалиционные переговоры в Германии.
В ходе этих переговоров Кречмер и Мерц, как и другие представители ХДС, обсуждают возможность формирования коалиции с социал-демократами. Другие члены ХДС, такие как Томас Барайс и Ян Хайниш, также сделали резонансные заявления о России, что вызывает беспокойство у «зеленых».
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