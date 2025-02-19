Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.

Украина ударила по Казахстану и США Атака украинских беспилотников по российской насосной станции в Краснодарском крае может принести пользу России и даже помочь снять некоторые санкции. Украина расписалась в своей недальновидной политике. Своим ударом Киев сократил на треть прокачку не российской, а казахстанской нефти. И пострадали от этого международные акционеры трубопровода, в том числе американская компания Chevron. Подробности Перейти в раздел

Москва и Вашингтон прощупали друг друга в Эр-Рияде Первые после начала СВО переговоры делегаций России и США завершились. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. В целом за 4,5 часа был обсужден широкий спектр тем: экономическое сотрудничество, взаимодействие в энергетике и космосе, урегулирование конфликта на Украине. Как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов? Подробности Перейти в раздел

Иран открывает эру бюджетных авианосцев Иран ввел в строй первый авианосец, на борту которого находятся исключительно беспилотники. Корабль, переделанный из контейнеровоза, обладает солидным запасом хода и годовой автономностью. По мнению экспертов, необычный авианосец имеет как очевидные достоинства, так и весомые недостатки. Нужны ли такие корабли России? Подробности Перейти в раздел

Прибалтика захлебывается плачем обездоленных «грантоедов» Приостановка деятельности одиозного агентства USAID, осуществленная новой администрацией США, больно ударила по прибалтийским русофобам. Точнее, по тем из них, кто говорил и писал на русском языке, но при этом ненавидел Россию и соотечественников как минимум за деньги. Подробности Перейти в раздел

Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности Перейти в раздел

Россия нашла подход к новым властям Сирии Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

У Зеленского осталось три варианта действий Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

Олаф Шольц уходит из политики За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть? Перейти в раздел