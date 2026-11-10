В результате аварии без света остались 23 тыс. абонентов в Черниговской области

Tекст: Антон Антонов

«В результате аварии на объекте электроснабжения обесточено около 23 тыс. абонентов в Нежинском и Черниговском районах», – говорится в сообщении компании.

Днем во вторник «Черниговоблэнерго» информировала, что в общей сложности 97 тыс. абонентов в Нежинском, Прилукском и Черниговском районах остались без света из-за повреждения объекта энергоснабжения, передает ТАСС.

Позднее компания сообщила об обесточивании еще около 10 тыс. абонентов в Чернигове. О восстановлении электроснабжения для этих потребителей пока не сообщалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные с помощью беспилотников поразили две электроподстанции и другие объекты энергетической инфраструктуры в Черниговской области Украины.

В пятницу в трех районах Черниговской области на севере Украины около 60 тыс. абонентов остались без электричества в результате аварии в сетях соседнего региона.

В воскресенье около 120 тыс. абонентов на севере Украины столкнулись с масштабным отключением электроэнергии из-за аварии в сети.