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НАБУ обвинило сотрудников СБУ в убийстве офицера ВМС Украины в Одессе
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило об убийстве капитана первого ранга военно-морских сил Украины Александра Тихого сотрудниками СБУ в Одессе, сообщили в российских силовых структурах.
Начальник управления логистики ВМС ВСУ был убит 30 сентября на Люстдорфской дороге в Одессе, передает РИА «Новости».
«Смерть высокопоставленного украинского военного изначально была представлена как результат дорожного конфликта, однако позже появились сведения, свидетельствующие о заказном характере убийства», – сообщили в российских силовых структурах.
Украинское следствие считает, что нападавший намеренно спровоцировал столкновение автомобилей и затем произвел два выстрела в офицера, а суд квалифицировал преступление как заказное убийство, поскольку подозреваемый выполнял задачи куратора из СБУ.
По словам представителя силовых структур, в материалах НАБУ говорится, что убийство было организовано для недопущения публикации данных о масштабных коррупционных схемах внутри СБУ, в том числе в окружении генерала Сергея Дуки, при этом версия, по его словам, подтверждается последними антикоррупционными расследованиями бюро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Одессе на дороге застрелили 50-летнего военного, оказавшегося высокопоставленным офицером ВМС Украины.
Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения нескольким высокопоставленным сотрудникам СБУ и Национальной полиции.
В среду Национальное антикоррупционное бюро Украины организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.