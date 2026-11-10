Tекст: Антон Антонов

Начальник управления логистики ВМС ВСУ был убит 30 сентября на Люстдорфской дороге в Одессе, передает РИА «Новости».

«Смерть высокопоставленного украинского военного изначально была представлена как результат дорожного конфликта, однако позже появились сведения, свидетельствующие о заказном характере убийства», – сообщили в российских силовых структурах.

Украинское следствие считает, что нападавший намеренно спровоцировал столкновение автомобилей и затем произвел два выстрела в офицера, а суд квалифицировал преступление как заказное убийство, поскольку подозреваемый выполнял задачи куратора из СБУ.

По словам представителя силовых структур, в материалах НАБУ говорится, что убийство было организовано для недопущения публикации данных о масштабных коррупционных схемах внутри СБУ, в том числе в окружении генерала Сергея Дуки, при этом версия, по его словам, подтверждается последними антикоррупционными расследованиями бюро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Одессе на дороге застрелили 50-летнего военного, оказавшегося высокопоставленным офицером ВМС Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения нескольким высокопоставленным сотрудникам СБУ и Национальной полиции.

В среду Национальное антикоррупционное бюро Украины организовало обыски у начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.