В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Задержанному у Белого дома нелегалу из Венесуэлы предъявили обвинения
Минюст США предъявил обвинения задержанному у Белого дома нелегалу из Венесуэлы
Власти США предъявили 26-летнему гражданину Венесуэлы Ронни Гуанипа-Криносу, задержанному возле Белого дома с арсеналом оружия, обвинения в угрозах президенту США Дональду Трампу.
Гражданина Венесуэлы Ронни Гуанипа-Криноса обвинили в высказывании угроз в адрес президента США Дональда Трампа и незаконном владении несколькими единицами оружия в угнанном пикапе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство юстиции США.
Венесуэльцу инкриминируют незаконное владение огнестрельным оружием и боеприпасами, владение угнанным автомобилем, а также угрозы убийством американскому лидеру и причинением вреда человеку. На первом заседании судья постановила оставить фигуранта под стражей.
Обвиняемого задержали в ночь на 5 ноября, когда он спал в заглушенном автомобиле неподалеку от Белого дома. При обыске машины оперативники обнаружили заряженный карабин, два пистолета и более 70 патронов различных калибров.
По данным следствия, задержанный признался в незаконном проникновении в страну в 2025 году. В марте 2024 года пограничная служба уже задерживала его при попытке перейти границу из Мексики в районе техасского города Эль-Пасо.
В феврале вооруженный молодой человек погиб при попытке проникновения на территорию резиденции американского лидера Мар-а-Лаго во Флориде.
На территории резиденции Мар-а-Лаго охрана задержала молодого мужчину, который пытался проникнуть внутрь.
В прошлом году иммиграционные власти США арестовали незаконно пересекавшего границу мужчину после угрозы покушения на Трампа.