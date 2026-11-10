ЕК решила предложить странам ЕС взять новый заем для Украины на 45 млрд евро

Tекст: Вера Басилая

Европейская комиссия рассматривает возможность дополнительного финансирования Киева помимо уже одобренного кредита на 90 млрд евро. Ожидается, что средства будут привлечены за счет нового совместного займа стран объединения, передает ТАСС.

«Новый заем – это явно одна из главных возможностей, которую ЕК оценивает и изучает», – заявил Домбровскис на полях встречи министров экономики и финансов ЕС в Брюсселе. Он выразил сдержанный оптимизм относительно предоставления дополнительных средств сверх уже обещанной суммы.

Общая нехватка финансирования Украины на 2027 год оценивается в 70 млрд евро. Еврокомиссия рассчитывает привлечь недостающие 25 млрд евро при поддержке Великобритании, Канады, Норвегии и Японии.

Первоначальная программа помощи Киеву на 90 млрд евро была утверждена в декабре 2025 года после провала плана по экспроприации российских активов. Инициатива получила в Брюсселе название «репарационного кредита», предполагающего возврат средств Украиной только в случае получения полных выплат от России. Отмечается, что новый заем увеличит задолженность Евросоюза по этой программе в полтора раза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюзу предрекли привлечение совместных кредитов для помощи Украине из-за нехватки доходов от российских активов.

Брюссель запросил у стран-союзников дополнительные средства для покрытия финансовых потребностей Киева.

В прошлом месяце Европейская комиссия предложила одобрить выделение украинской стороне 45 млрд евро кредита.