Борьба за каждый грамм меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации

Tекст: Борис Джерелиевский

Начальник тыла Вооруженных сил РФ, замминистра обороны генерал-полковник Валерий Солодчук заявил о реформе в оснащении военнослужащих военной формой: переходе на двухсезонную систему – летнюю и зимнюю. Сразу возникло предположение, что из полевого комплекта ВКПО (всесезонного комплекта полевой одежды) могут убрать демисезонный костюм и демисезонные ботинки.

Опасения понятны. Демисезонный костюм, или «5-й слой» в общепринятом обозначении элементов многослойной системы одежды, по сути главный в комплекте: его носят большую часть года, весной, осенью и зимой. При температуре от +15 до 0 °C он служит самостоятельным верхним слоем, вместе с теплым бельем и флисовой курткой 3-го слоя защищает до -15...-20 °C, а в комплекте с зимним костюмом – до -40 °C.

Его надевают и летом при сильном ветре, ночном похолодании и росе. Зимой в средней полосе при активном движении он тоже остается основным слоем: зимний костюм надевают сверху только в статике.

То же с демисезонными ботинками с мембраной ONETEX, которые выпускают фабрики «Паритет» и «Фрадей» под индексом 1085. Военнослужащие носят их почти круглый год, и зарекомендовали они себя отлично. Популярны они не только у военных, но и у туристов, а это само по себе хорошая рекомендация. Отказ от этих изделий подорвал бы всю систему ВКПО, которая полностью себя оправдала, в том числе в самых тяжелых боевых условиях.

На самом деле, по сведениям газеты ВЗГЛЯД, отказ от демисезонного комплекта касается только повседневной, или «офисной», формы и ВКПО (полевой формы) не затрагивает. Из нее может исчезнуть демисезонная парка – легкая удлиненная куртка с капюшоном из смесовой ткани на синтепоне – и кожаные демисезонные ботинки с высоким берцем.

От этого комплекта можно отказаться с минимальным ущербом, тем более что многие военнослужащие редко носят повседневную форму, обходясь ВКПО. Тем же, кто по службе носит ее постоянно, не придется париться в теплой куртке в октябре: зимняя парка, скорее всего, получит съемный утеплитель и превратится в осенне-весеннюю.

Замминистра упомянул принцип многослойности, и, очевидно, именно так будет модернизирована повседневная форма.

Это даст серьезную экономию, которую можно направить на более приоритетные задачи, например на реформу тылового обеспечения бойцов на переднем крае.

Этой теме Солодчук уделил особое внимание. Снабжение подразделений на передовой в зоне спецоперации через «мертвую зону» глубиной 20–30 км от ЛБС (линии боевого соприкосновения) осуществляется только наземными робототехническими комплексами и беспилотниками. Пешим порядком и даже транспортом ее можно преодолевать лишь изредка, когда погода (густой туман, метель, ливни) мешает противнику применять дроны. Дроны в зависимости от модификации доставляют от 1,5 до 10 кг груза, и эти ограничения требуют снижать вес везде, где возможно.

Кроме того, особенность нынешних боевых действий – инфильтрация малых групп штурмовиков между боевыми порядками противника. Они несут на себе все: оружие, боеприпасы, медикаменты, связь и продукты, поэтому в разработке снаряжения борьба идет за каждый грамм. Здесь пригодится опыт туристов-легкоходов, чья идеология – максимальное снижение веса снаряжения. Такие заимствования уже идут.

«Нам удалось усовершенствовать спальный мешок, он сейчас весом 2 кг 800 г. Он компактный, несколько слоев, держит температуру до минус пятнадцати градусов. Он сейчас начал поступать в войска. Его можно доставлять любым видом транспорта. Я имею в виду в первую очередь беспилотные летательные аппараты на передний край», – сообщил Солодчук.

Это серьезный шаг вперед по сравнению с прежними образцами, но не рекорд. Вещевой службе тыла есть смысл продолжить работу над облегчением спальника. В туристическом сегменте есть бюджетные мешки с такими же характеристиками, но легче почти на килограмм. В 2000-х для спецназа и горных частей у известного производителя туристического снаряжения закупали мешки «Siberia-1M»: комфорт до -15 °C, экстремальный порог -34 °C, вес 1880 г (еще 180 г весит компрессионный мешок), хотя утеплителем служил не самый легкий холлофайбер.

Военнослужащие, которым часто приходится участвовать в пеших рейдах, охотно используют туристическое снаряжение:

оно обычно намного легче штатного, а порой и надежнее, и это обычная практика во многих армиях мира. Оно дороже, но за счет больших объемов контракта цену можно заметно снизить. Кстати, многослойный боевой комплект PCU для американского спецназа разрабатывался с участием компании Patagonia, производителя туристической одежды и снаряжения.

Замминистра также рассказал об использовании в войсках дегидраторов, которые высушивают продукты, удаляя из них воду. Порция в обезвоженном виде весит 40–60 граммов, а чтобы ее приготовить, достаточно залить кипятком. Такие продукты, которые выпускают фирмы, специализирующиеся на питании для «легкоходов», давно поставляли в зону боевых действий волонтеры. Для штурмовиков, проникающих в тыл противника, это решение практически безальтернативно.

Другой способ облегчить груз, уже внедренный в войсках, – беспламенный нагреватель пищи: в полиэтиленовый пакет кладут реторт-пакет с блюдом, доливают воду, она вызывает химическую тепловую реакцию, и через несколько минут боец получает горячий обед. Ему не нужно нести горелку или печь-щепочницу, а позицию такой нагреватель демаскирует гораздо меньше, чем открытый огонь.

Еще одно заимствование армии у туристической индустрии – химические грелки, которыми давно пользуются альпинисты. Они помогают не замерзнуть там, где нельзя жечь костры и включать газовые или дизельные обогреватели. Это небольшие пакетики в двойной оболочке: после снятия верхнего слоя грелка начинает выделять тепло, в зависимости от размера от 6 до 12 часов. Их кладут в спальный мешок, во внутренние карманы или в обувь, если грелки сделаны в виде стелек. По словам Солодчука,

такими грелками сегодня обеспечен весь личный состав, и в зону СВО для этого доставили несколько миллионов комплектов.

Ну и конечно, постоянному улучшению подвергается продуктовый набор российских военнослужащих. Сейчас он, по словам Солодчука, «лучше, чем у космонавтов».

Тому, чтобы бойцу на позиции было как можно комфортнее, служит и «сухой душ» – гигиенический комплект для быстрой очистки тела без полноценного мытья, которое на передовой часто невозможно. Он состоит из губки, пропитанной пенящимся средством с увлажняющим и противовоспалительным эффектом, и одноразового полотенца. Боец добавляет в пакет с губкой около 50 граммов воды, несколько раз сжимает его, чтобы появилась пена, протирает тело и обтирается насухо. Так удается долго поддерживать нужный уровень гигиены.

Но важны не только отдельные вещи, а комплексный подход Службы тылового обеспечения. В зоне СВО формируется настоящая «экосистема», охватывающая все стороны жизни и работы войск и способная гибко реагировать на новые вызовы: тыловики используют нестандартные решения и при необходимости подключают опыт волонтеров и даже такого, казалось бы, далекого от военного дела направления, как спортивный туризм. СВО изменило и продолжает менять Вооруженные силы России, поставив во главу угла боевую эффективность, которая служит основанием и мерилом всех нынешних трансформаций армии. Ради повышения этой эффективности повышается и комфорт бойцов на передовой.