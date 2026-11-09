Украинская делегация направилась на переговоры в ОАЭ

Умеров: Делегация Украины отправилась на переговоры в Абу-Даби

Tекст: Валерия Городецкая

Переговоры запланированы на 10–11 ноября, передает ТАСС. Умеров подтвердил присутствие в ОАЭ представителей европейских стран, включая Британию, Германию, Италию и Францию, а также представителей НАТО и Еврокомиссии. С ними планируются координационные встречи для выработки совместного понимания шагов в переговорном процессе.

По словам Умерова, Киев прилагает все усилия для привлечения Европы к участию в дипломатическом процессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

В воскресенье глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) вошли в состав украинской делегации.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах в ОАЭ.