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В академии бундесвера в Гамбурге обнаружили застрявший на дереве беспилотник
Bild: В академии бундесвера в Гамбурге нашли застрявший на дереве дрон
Немецкая полиция разыскивает оператора беспилотного летательного аппарата, который врезался в дерево на территории академии руководящего состава вооруженных сил Германии в Гамбурге.
Застрявший в кроне дерева аппарат заметил прохожий, который вызвал правоохранительные органы. Для извлечения устройства задействовали два полицейских патруля, пожарный расчет с автолестницей и караульную службу академии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.
По показаниям свидетелей, неизвестный управлял беспилотником, а затем направил его прямо в дерево. Полиция подтвердила эту информацию и начала поиски оператора. Правоохранители не рассматривают инцидент как попытку шпионажа и предполагают причастность кого-то из местных жителей. Нарушителю грозит денежный штраф.
Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза Детлеф Зайф заявил об отставании Германии в создании системы защиты от беспилотников. По его информации, в 2025 году в стране зарегистрировали более тысячи подозрительных полетов над военными объектами и критически важной инфраструктурой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бундесвер запланировал закупить беспилотные летательные аппараты с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.
Инспектор сухопутных войск бундесвера Кристиан Фройдинг заявил о приведении нового подразделения по работе с беспилотниками в полную боеготовность к 2029 году.
В сентябре Федеральная прокуратура Германии организовала проверку после обнаружения элементов разбившегося беспилотника рядом с военным аэродромом Вунсторф.