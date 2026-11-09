В академии бундесвера в Гамбурге обнаружили застрявший на дереве беспилотник

Bild: В академии бундесвера в Гамбурге нашли застрявший на дереве дрон

Tекст: Валерия Городецкая

Застрявший в кроне дерева аппарат заметил прохожий, который вызвал правоохранительные органы. Для извлечения устройства задействовали два полицейских патруля, пожарный расчет с автолестницей и караульную службу академии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

По показаниям свидетелей, неизвестный управлял беспилотником, а затем направил его прямо в дерево. Полиция подтвердила эту информацию и начала поиски оператора. Правоохранители не рассматривают инцидент как попытку шпионажа и предполагают причастность кого-то из местных жителей. Нарушителю грозит денежный штраф.

Ранее депутат бундестага от Христианско-демократического союза Детлеф Зайф заявил об отставании Германии в создании системы защиты от беспилотников. По его информации, в 2025 году в стране зарегистрировали более тысячи подозрительных полетов над военными объектами и критически важной инфраструктурой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бундесвер запланировал закупить беспилотные летательные аппараты с сеткометами для защиты военных объектов от дронов.

Инспектор сухопутных войск бундесвера Кристиан Фройдинг заявил о приведении нового подразделения по работе с беспилотниками в полную боеготовность к 2029 году.

В сентябре Федеральная прокуратура Германии организовала проверку после обнаружения элементов разбившегося беспилотника рядом с военным аэродромом Вунсторф.