ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.13 комментариев
Прокуратура Германии начала расследование из-за рухнувшего дрона
Прокуратура ФРГ заинтересовалась упавшим возле аэродрома беспилотником
Федеральная прокуратура Германии организовала проверку после того, как рядом с военным аэродромом Вунсторф обнаружили элементы разбившегося беспилотника.
Следователи планируют выяснить, выступал ли военный объект возможной целью оператора аппарата, передает ТАСС со ссылкой на немецкие издания.
Правоохранительные органы проверяют возможную связь этого происшествия с инцидентом в аэропорту Лейпцига в августе. Установлено, что найденный у Вунсторфа беспилотник оказался собран из кустарных деталей, однако следов взрывчатки на нем не обнаружили. Элементы аппарата нашли случайно примерно в двух километрах от аэродрома. Полицейские предполагают, что дрон разбился некоторое время назад.
В начале сентября власти Германии обвинили Россию в причастности к инциденту с беспилотником в Лейпциге и объявили о закрытии генерального консульства в Бонне. Президент России Владимир Путин назвал эти решения грубой ошибкой немецких властей, связав их со сложным положением канцлера Фридриха Мерца. Посол в Германии Сергей Нечаев отверг предъявленные обвинения как бездоказательные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал цель инцидента с беспилотником в Лейпциге.
На прошлой неделе Берлин отказался предоставить доказательства связи Москвы с этим аппаратом.
В начале месяца посол России в Германии Сергей Нечаев охарактеризовал действия немецких властей из-за ситуации с дроном как провокацию.