Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».4 комментария
Полиция отвергла связь испытателя дрона во Франкфурте с Россией
Полиция на обнаружила связи с Россией у мужчины, которого задержали за запуск дрона в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне.
Над аэропортом Франкфурта-на-Майне был замечен беспилотник, вследствие чего полиция задержала 41-летнего мужчину, передает DW (признан в России СМИ-иноагентом). Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что подозреваемый является испытателем дронов и не имеет никаких связей с Россией.
Полиция сообщила, что мужчине, запустившему дрон вблизи аэропорта, грозит штраф, который может превысить 10 тыс. евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Франкфурта-на-Майне задержала 41-летнего мужчину за запуск дрона в аэропорту. В норвежском аэропорту Му-и-Рана сотрудники правоохранительных органов задержали троих граждан Германии за запуск беспилотников в запретной зоне.