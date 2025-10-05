Полиция отвергла связь испытателя дрона во Франкфурте с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Над аэропортом Франкфурта-на-Майне был замечен беспилотник, вследствие чего полиция задержала 41-летнего мужчину, передает DW (признан в России СМИ-иноагентом). Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что подозреваемый является испытателем дронов и не имеет никаких связей с Россией.

Полиция сообщила, что мужчине, запустившему дрон вблизи аэропорта, грозит штраф, который может превысить 10 тыс. евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Франкфурта-на-Майне задержала 41-летнего мужчину за запуск дрона в аэропорту. В норвежском аэропорту Му-и-Рана сотрудники правоохранительных органов задержали троих граждан Германии за запуск беспилотников в запретной зоне.