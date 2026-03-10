  • Новость часаЭксперт: Россия может усугубить энергокризис в Европе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США настраивают Испанию против НАТО
    Сбивший украинский Су-27 летчик ВКС получил первую награду
    Дешевые иранские дроны уничтожили новейшие радары США
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов
    Минченко: Позиция России по Ирану может повлиять на Трампа
    Эксперт оценил попытки Трампа сбить мировые цены на нефть
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    TWZ: США могут попытаться захватить уран Ирана с помощью наземной операции
    Парламент Венгрии призвал заблокировать вступление Украины в ЕС
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    12 комментариев
    10 марта 2026, 14:43 • Новости дня

    ФАС предупредила о запрете рекламы на Youtube и в Telegram при их блокировке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае, если Роскомнадзор примет решение о блокировке Youtube, VPN-сервисов, Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной), размещение рекламы на этих платформах будет запрещено, предупредили в ФАС России.

    В службе уточнили, что запрет коснется всех информационных ресурсов, к которым будет ограничен доступ на основании действующего законодательства, передает ТАСС.

    «Служба отмечает, что в случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – пояснило ведомство.

    Ранее Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram.

    В Кремле заявили о большом объеме опасного контента в Telegram.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    10 марта 2026, 04:40 • Новости дня
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Композитор Александр Зацепин в день столетия рассказал, как важна активность для сохранения молодости, подчеркнув роль утренней зарядки и работы.

    Композитор Александр Зацепин 10 марта отмечает столетний юбилей. В день праздника он рассказал, что для сохранения молодости необходимо всегда чем-то заниматься, передает РИА «Новости».

    «Чтобы сохранить молодость, надо обязательно чем-нибудь заниматься – надо делать по утрам зарядку и работать, чтобы мозги шевелились в нужную сторону», – сказал он.

    Композитор признался, что никогда не мечтал дожить до ста лет, а столь почтенный возраст считает стечением обстоятельств или судьбой.

    «Мне самому не верится», – заметил юбиляр.

    Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске, окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу композиции у Евгения Брусиловского в 1965 году. За творческую жизнь создал более 300 произведений, его музыка звучит более чем в 100 фильмах, многие из которых стали классикой отечественного кино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японии назвали главную угрозу здоровому долголетию. Кандидат медицинских наук Михаил Болков назвал образ жизни главным фактором долголетия. В Минздраве подсчитали количество россиян старше 100 лет.

    Комментарии (6)
    10 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран, не вдаваясь в подробности, но уточнив, что после этой отмены, возможно, США не станут восстанавливать рестрикции.

    В Белом доме опасаются, что резкий рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

    Источники агентства сообщали, что Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В понедельник в штате Флорида американский президент заявил журналистам, что его администрация снимает санкции с некоторых стран в рамках усилий по стабилизации нефтяного рынка.

    «У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется», – сказал он.

    Мировые цены на нефть в понедельник превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России из-за нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа.

    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 22:24 • Новости дня
    Продюсер «Иванушки International» заявил о намерении переименовать группу

    Худрук Матвиенко намерен переименовать группу «Иванушки International»

    Tекст: Катерина Туманова

    Продюсер коллектива народный артист России Игорь Матвиенко заявил о возможном переименовании группы из-за недовольства англицизмами и законов, призывающих от них избавляться.

    «Вот так будут теперь называться и писаться: группа «Иванушки», а слово International – зачеркнуто. Официально прошу не называть меня «продюсер» – я теперь художественный руководитель», – цитирует Матвиенко ТАСС.

    Он также высказался об использовании иностранных слов в названиях, отметив, что  «англицизмы надоели».

    «Тем не менее, кто хочет оставить английские названия, я бы предложил ввести дополнительный налог на это», – добавил художественный руководитель музыкального ансамбля «Иванушки».

    Напомним, ранее в стране вступил в силу закон о защите русского языка. 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь должна размещаться только на русском языке кириллицей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул  важность русского языка как объединяющей силы. Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России.

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 02:20 • Новости дня
    Статистика определила в России две отрасли с зарплатами более 500 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    В декабре 2025 года только две отрасли в России показали средние зарплаты выше 500 тыс. рублей, что выделяет их среди остальных сфер экономики, следует из данных статистики.

    По итогам декабря 2025 года в России лишь две отрасли смогли выйти на уровень средней зарплаты выше 500 тыс. рублей – это негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество, передает РИА «Новости».

    Средняя зарплата у сотрудников негосударственных пенсионных фондов составила 516,6 тыс. рублей, у работников денежного посредничества – 515,3 тыс. рублей.

    В декабре 2024 года только специалисты негосударственных пенсионных фондов получали зарплаты выше данного порога.

    В пятерку лидеров по уровню оплаты труда также вошли сферы добычи нефти и газа – 450 тыс. рублей, производство носителей информации (кассет и дисков) – 405 тыс., вспомогательная деятельность в финансовой сфере – 388,8 тыс. рублей.

    Шестое место заняли работники отрасли звукозаписи и издания музыки с доходом в 367,5 тыс. рублей, седьмое – сотрудники пассажирских воздушных перевозок с тем же уровнем заработка, восьмое – ученые в области общественных и гуманитарных наук, их средняя зарплата составила 364,9 тыс. рублей.

    Десятку отраслей с самыми высокими зарплатами замкнули сотрудники международных организаций, которые в декабре 2025 года в среднем получали 333,7 тыс. рублей, а также работники сферы организации конференций и выставок с 331,8 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная зарплата учитывает доходы всех работников организации, включая премии и бонусы, до вычета налогов. В конце 2025 года средний доход россиян достиг 139,7 тыс. рублей, увеличившись с 128,7 тыс. рублей по сравнению с концом 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступили в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан. Средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей. Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ запустили в Сумах фейк-кампанию против командного состава ГВ «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о попытках ВСУ совладать с ними на информационном поле с помощью фейков и дискредитирующих материалов.

    «От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом, который «пострадает в случае сохранения контактов». После чего, с двух-трех анонимных аккаунтов тем же адресатам поступают сообщения уже от имени бойцов, над которыми якобы издевается командный состав», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие уточнили, что пока противник использует «закрытые» анонимные Telegram--аккаунты, но возможны и случаи маскировки под российских военнослужащих. В ВСУ таким образом надеются запустить фейки на российских ресурсах.

    А кроме этого бойцы рассказали, как за сутки авиация, ВКС России и операторы  ударных БПЛА разгромили живую силу и технику ВСУ в районах Жадово, Леоновки, Кучеровки, Мирополья, сёл Ястребиное, Битица и Храповщина, а также южнее Волфино, в городе Сумы уничтожен склад БПЛА противника.

    Штурмовики в ходе боев продвинулись в Сумском районе на семи участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 350 м. Также с успехом бойцы продвигаются в Краснопольском районе Сумской области, а мотострелки с боями продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвигаются вглубь области. На  Волчанском направлении штурмовики продвинулись до 300 метров на трех направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского.

    Штурм-группа украинских пограничников пыталась форсировать реку Волчья, но живая сила противника была уничтожена армейской авиацией в районе села Малая Волчья.

    На Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись до 400 метров на четырех участках в направлении села Весёлое, на столько же бойцы продвинулись  на Великобурлукском направлении.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов. Жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ. В Кировограде прошел митинг жен тысячи пропавших бойцов ВСУ.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 04:25 • Новости дня
    Дмитриев назвал время разговора Путина и Трампа «решающим моментом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность момента для переговоров Москвы и Вашингтона.

    «Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент», – отметил он в соцсети Х.

    Дмитриев отметил, что российско-американский диалог жизненно важен для мира, так как восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность возможно только при участии России.

    «Конструктивный разговор длился час. Обсуждались возможные решения конфликта на Украине и в Иране», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом среди стран Персидского залива, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада после атаки США и Израиля на Иран. Вечером 9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Путин сообщил Трампу об успешном продвижении ВС России в зоне СВО.


    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 06:09 • Новости дня
    Мирошник объяснил непригодность Европы для переговоров по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Минск был «очень неплохой» переговорной площадкой до тех пор, пока глава киевского режима Владимир Зеленский не принялся поносить президента Белоруссии.

    «Минск был очень даже неплохой площадкой для ведения переговоров. Но в последнее время после того потока нецензурной брани, которая проистекает из Киева и из уст Зеленского в адрес президента Беларуси, я не думаю, что его там сильно рады были бы видеть», – сказал он ТАСС, добавив, что даже в этом случае все решается договоренностями.

    Дипломат подчеркнул, что Европа тоже становится проблемной территорией для организации переговоров, в частности, из-за давления европейских чиновников на процесс.

    «Мы видели последние встречи в Женеве, когда Европа не могла просто сдержать своего порыва влезть хоть тушкой, хоть чучелом в рамки переговоров, все время каким-то образом влиять, даже выставив перед дверью переговорной комнаты своих высокопоставленных чиновников. Такого рода давление не способствует достижению договоренностей», – отметил Мирошник.

    Он пояснил, что для переговорной площадки среди важных требований – это безопасность, логистика, отсутствие давления.

    Посол добавил, что на начальном организационном этапе переговоров рекомендуется не обозначать площадки, чтобы избежать информационного давления и фейков.

    «Для проведения переговоров такого рода желательно вообще делать их в значительной степени в закрытом варианте и максимально переговорщиков оградить от внешнего давления. Потому что уж слишком много тех, кто хотел бы повлиять на переговоры, да повлиять так, чтобы они вообще не продолжались», – резюмировал дипломат.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 09:31 • Новости дня
    Unherd: Нападение на Иран резко повысило спрос на нефть России

    Tекст: Ольга Иванова

    После атаки США и Израиля на Иран Россия вновь наращивает поставки нефти, предлагая сырье теперь уже с наценкой, пишет британский портал Unherd.

    Операция Соединённых Штатов и Израиля в Иране значительно изменила расстановку сил на мировом нефтяном рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию британского портала Unherd.

    В материале отмечается, что высокие цены на нефть вынудили США отменить нефтяные санкции в отношении России, что позволило Москве вернуть позиции одного из ключевых игроков в мировой торговле энергоресурсами.

    Издание подчеркивает, что президент России Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, причем теперь сырье продается не со скидкой, а с надбавкой. В материале приводится прямая речь: «Русские снова в деле». По мнению автора, российская нефть сейчас стала самой востребованной на фоне возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке.

    Также в публикации говорится, что урегулирование конфликта на Украине теперь может пойти по новым сценариям, учитывая усиление позиций России и изменение в поставках энергоресурсов. Автор задается вопросом: «Разве Россия не должна была обанкротиться?» При этом он указывает на быстрое ухудшение ситуации на Западе, включая кризис в логистических цепочках и трудности с военными закупками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% на фоне обсуждений роста поставок и геополитических событий.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 01:35 • Новости дня
    В Новом Осколе из-за дронов ВСУ загорелся склад

    Tекст: Катерина Туманова

    Города Новый Оскол и Короча в ночь на вторник атаковали беспилотники ВСУ, из-за чего на крыше одного из складских помещений возник пожар, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В Новом Осколе в результате ударов трёх беспилотников самолётного типа загорелась кровля складского помещения – сотрудники МЧС занимаются тушением пожара», – написал он.

    Гладков уточнил, что в Короче при атаке БПЛА выбиты окна двух частных домов и складского помещения. В светлое время суток оперативные службы продолжат обход.

    По предварительным данным, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области при атаке дронов ранения получили два человека. Также губернатор Гладков сообщал 8 марта, что при атаке дронов в Белгородской области ранения получили три человека. Мирный житель в Белгородской области травмирован после детонации FPV-дрона.


    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 00:11 • Новости дня
    Мирный житель в Белгородской области травмирован после детонации FPV-дрона

    Tекст: Катерина Туманова

    В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями груди, руки и ноги, а также переломами пальцев кисти доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Медицинская помощь оказывается», – написал он.

    Напомним, 9 марта Гладков сообщал, что мирный житель пострадал при детонации беспилотника ВСУ близ села Ясные зори в Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области при атаке дронов ранения получили два человека. Также губернатор Гладков сообщал 8 марта, что при атаке дронов в Белгородской области ранения получили три человека.


    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 23:58 • Новости дня
    Житель Белой Берёзки в Брянской области ранен после минометного удара ВСУ

    Житель Белой Берёзы в Брянской области ранен после минометного удара ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    ВСУ нанесли удар из миномета по поселку Белая Березка Трубчевского района, из-за чего был ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», –  написал он.

    Богомаза добавил, что из-за обстрела был поврежден жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первых числах марта ВСУ нанесли удар по «Газели» с продуктами в Брянской области. Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали электричку в Брянской области. Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на село в Брянской области.


    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 23:32 • Новости дня
    Подростки-спортсмены и тренер пострадали от обломков БПЛА близ Токмака

    Из-за обломков БПЛА в Запорожской области ранены трое подростков и тренер

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале сообщил об «очередном акте вопиющего терроризма» со стороны киевского режима – трое подростков спортивной школы и тренер пострадали от обломков БПЛА, рухнувших на школьный автобус.

    «БПЛА противника совершили атаку по территории автозаправочной станции в Токмакском муниципальном округе. В результате осколками поврежден автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. Ранения получили ученики школы – парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер – мужчина 1974 года рождения», – написал он.

    Балицкий добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки дронов на Запорожскую область погибла женщина и ранены 10 человек. Украинский дрон убил родителей на глазах детей в Запорожской области. При атаках ВСУ в Запорожской области погибли два человека.


    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 02:50 • Новости дня
    При массовом ДТП в Амурской области пострадали восемь человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В Белогорске Амурской области по факту дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей проводится проверка, организованная региональной прокуратурой.

    «Установлено, что 9 марта 2026 года в вечернее время на путепроводе в городе Белогорске произошло столкновение четырех автомобилей: Honda CRV, УАЗ, Toyota Vitz, Toyota Corolla Spacio. В результате ДТП пострадало восемь человек, шести из которых потребовалась медицинская помощь, их доставили в лечебное учреждение», сообщили в Telegram-канале прокуратуры Амурской области.

    В ходе проверки установят обстоятельства и причины автоаварии, будет дана оценка соблюдению правил безопасности дорожного движения, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при столкновении маршрутки и грузовика в Подмосковье погибли два человека. В ДТП с тремя автомобилями в Башкирии погибли пять человек. Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком.


    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 05:20 • Новости дня
    Стало известно о переводе фигуранта дела экс-главы ГВСУ №8 в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Осужденного Гордейко этапируют из СИЗО-1 Новосибирской области в Москву для проведения следственных действий по делу о хищениях у Минобороны при строительстве по госконтрактам, сказано в ходатайстве.

    В ходатайстве, с которым ознакомилось агентство ТАСС, говорится о необходимости этапировать из СИЗО-1 по Новосибирской области в Москву осужденного Гордейко и провести с его участием необходимые следственные и процессуальные действия.

    В документе не уточняется процессуальный статус Гордейко, однако отмечается, что он является одним из фигурантов дела экс-руководителя ГВСУ №8 Вадима Выгулярного.

    Дело связано с хищением денежных средств Минобороны при строительстве объектов по государственным контрактам с участием бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой.

    Ранее Вадим Выгулярный признал вину в рамках уголовного дела.

    Вопросы о размере ущерба и деталях совершенных преступлений остаются открытыми, следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступления и ролей его участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд наложил арест на имущество фигурантов дела о хищении 9 млрд рублей у Минобороны. Также под стражу была заключена бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 03:55 • Новости дня
    Юрист назвал варианты решения проблем с подарочными картами маркетплейсов

    Tекст: Катерина Туманова

    В случае невозможности использовать подарочные карты магазинов, покупатели могут потребовать возврата потраченных на них средств, предоставив чек и обратившись в поддержку, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    Закон рассматривает подарочную карту не как товар, а как предоплату за будущие покупки. Денежные средства за неиспользованный сертификат считаются залогом, который должен быть возвращен, если покупка не состоялась, пояснил юрист  агентству «Прайм».

    «Если при активации сертификата появляется сообщение, что он «уже активирован», это скорее всего признак мошенничества», – сказал он.

    В подобных случаях рекомендуется незамедлительно обращаться в техническую поддержку магазина, предоставив фотографию сертификата и чек о покупке. Магазин способен определить, на какой аккаунт были перечислены средства, и заблокировать их.

    Если защитный слой карты поврежден и затрудняет считывание кода, это относится к производственному браку. В этом случае необходимо отправить четкое фото поврежденной карты и серийный номер в поддержку магазина. После проверки данных магазин может заменить карту или вернуть деньги.

    Чек о покупке является ключевым доказательством владения картой, подчеркнул Хаминский. При отсутствии чека доказать свои права будет затруднительно.

    В случае отказа продавца возвращать деньги за бракованный сертификат гражданин вправе направить жалобу в Роспотребнадзор или сразу обратиться в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономразвития предложило пересмотреть правила возврата товаров на маркетплейсах. Эксперты предупредили об уловке мошенников якобы из магазина дорогой техники. Аферисты начали обманывать россиян через популярные маркетплейсы.


    Комментарии (0)
    Главное
    В Кремле объяснили отключения мобильной связи
    В зоне СВО развернули российскую спутниковую связь
    На поразившей школу в Иране ракете обнаружена американская маркировка
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    Вице-премьер Испании назвала Мерца вассалом Трампа
    На Тегеран обрушился ядовитый черный дождь
    Бородин потребовал от Пугачевой 5 млн рублей компенсации

    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания

    Через несколько дней после начала агрессии США и Израиля против Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом. Похоже, мы стоим на пороге глобальной перестройки всего мирового рынка углеводородов. Как именно она будет выглядеть – и какова в такой ситуации роль и России, и потребителей нашей нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    США настраивают Испанию против НАТО

    «Защита Испании и испанского народа требует выхода из НАТО», провозглашает ряд испанских политиков. Конфликт между Мадридом и Вашингтоном привел к тому, что значительная часть испанцев хочет запретить США пользоваться базами НАТО на своей территории – а многие и вовсе желают выхода своей страны из альянса. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации