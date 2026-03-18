За поджоги трех станций связи в Нижнем Новгороде осуждены два подростка
В Нижнем Новгороде два подростка получили реальные сроки за поджог трех базовых станций мобильной связи в Ленинском районе города по заданию из Telegram, сообщает СК России.
Двое подростков из Нижнего Новгорода осуждены за совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, сообщает Следственный комитет.
Суд признал их виновными по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ и назначил наказание – 16-летний и 17-летний юноши проведут в воспитательной колонии шесть лет три месяца и шесть лет соответственно.
Следствием установлено, что в мае 2025 года подростки, получив задание от неизвестного через мессенджер Telegram, совершили поджог трех базовых станций операторов сотовой связи в Ленинском районе города. За выполнение задания они рассчитывали получить денежное вознаграждение, а свои действия фиксировали на мобильный телефон.
Подозреваемых задержали в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Нижегородской области.
Ранее суд в Нижнем Новгороде назначил подростку восемь лет строгого режима за участие в террористической организации и подготовку теракта.
До этого в регионе задержали агента СБУ, который устроил тайник с комплектующими для беспилотников и взрывчатыми веществами. А в апреле 2025 года ФСБ предотвратила подготовку крупного теракта с использованием FPV-дронов со взрывчаткой в Нижегородской области.