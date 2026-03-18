За поджоги трех станций связи в Нижнем Новгороде осуждены два подростка

Двое подростков получили реальные сроки за теракты в Нижнем Новгороде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Двое подростков из Нижнего Новгорода осуждены за совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, сообщает Следственный комитет.

Суд признал их виновными по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ и назначил наказание – 16-летний и 17-летний юноши проведут в воспитательной колонии шесть лет три месяца и шесть лет соответственно.

Следствием установлено, что в мае 2025 года подростки, получив задание от неизвестного через мессенджер Telegram, совершили поджог трех базовых станций операторов сотовой связи в Ленинском районе города. За выполнение задания они рассчитывали получить денежное вознаграждение, а свои действия фиксировали на мобильный телефон.

Подозреваемых задержали в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Нижегородской области.

Ранее суд в Нижнем Новгороде назначил подростку восемь лет строгого режима за участие в террористической организации и подготовку теракта.

До этого в регионе задержали агента СБУ, который устроил тайник с комплектующими для беспилотников и взрывчатыми веществами. А в апреле 2025 года ФСБ предотвратила подготовку крупного теракта с использованием FPV-дронов со взрывчаткой в Нижегородской области.