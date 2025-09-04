Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.3 комментария
В Нижнем Новгороде cуд назначил подростку восемь лет строгого режима за терроризм
Подросток получил восемь лет за участие в террористической организации
В Нижнем Новгороде вынесен приговор несовершеннолетнему, признанному виновным в участии в террористической организации и подготовке теракта.
Собранные следователями СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора подростку, передает ТАСС. Ему вменили участие в террористической организации, обучение для осуществления террористической деятельности, а также приготовление к террористическому акту.
«Доказательства, собранные следователями СК России по Нижегородской области во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении несовершеннолетнего», – сообщили в пресс-службе СК РФ.
Суд назначил подростку наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
