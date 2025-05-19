ФСБ предотвратила нападения на полицию несовершеннолетними на Ставрополье 9 мая

Tекст: Ольга Иванова

Серия нападений на сотрудников полиции была предотвращена в Ставропольском крае, передает ТАСС. В ФСБ сообщили, что девять местных жителей стали фигурантами дела, среди них семь несовершеннолетних, все они были сторонниками международной террористической организации.

По данным Центра общественных связей ФСБ, инициатором преступной группы оказался несовершеннолетний житель Андроповского района. Он в 2024 году через Telegram вступил в ряды запрещенной организации и вовлек туда еще восемь человек. Злоумышленники планировали совершить нападения на сотрудников полиции 9 мая во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов края.

«Осуществить задуманное им не удалось, так как накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в последующем – другие участники ячейки», – заявили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено несколько уголовных дел по статьям об организации деятельности террористической организации и содействии террористической деятельности. Все подозреваемые заключены под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее в рамках профилактических рейдов по противодействию идеологии насилия среди молодежи шесть человек в пяти городах России были задержаны за подготовку вооруженных нападений на школы и другие объекты. С начала 2025 года силовые структуры предотвратили 47 террористических преступлений, большинство из которых были подготовлены с участием подростков.