Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
НАК: В России с начала года предотвратили 47 терактов с участием подростков
С начала 2025 года силовые структуры предотвратили 47 террористических преступлений, большинство из которых были подготовлены с участием подростков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Председатель НАК и директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания комитета отметил, что за последние три года задержано более 2,5 тыс. молодых людей, передает РИА «Новости».
Они подпали под влияние украинских неонацистов и запрещенных террористических организаций, таких как «Колумбайн*» и «Маньяки Культ Убийц» (М.К.У).
Комитет также выработал дополнительные меры по защите молодежи от деструктивных идеологий. Важной задачей стало совершенствование системы подготовки специалистов в сфере профилактики терроризма. В этой связи особое внимание уделяется защите молодежной среды и повышению безопасности на федеральном и региональном уровнях.
Также планируется совершенствовать профессиональную подготовку профильных специалистов из органов власти и местного самоуправления. Это касается сфер образования, культуры, спорта, массовых коммуникаций, молодежной и национальной политики, а также педагогического состава образовательных организаций.
В феврале Бортников отмечал, что украинские власти наращивают интенсивность совершения терактов и диверсий, чтобы запугать российских граждан.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ