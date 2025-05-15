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ФСБ задержала шесть человек за подготовку атак на школы
ФСБ задержала шесть подозреваемых в пяти городах за подготовку атак на школы
В рамках профилактических рейдов по противодействию идеологии насилия среди молодежи шесть человек в пяти городах России были задержаны за подготовку вооруженных нападений на школы и другие объекты, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ФСБ, шесть граждан были задержаны органами безопасности в пяти городах России по подозрению в подготовке вооруженных нападений на школы и другие объекты, передает ТАСС.
В ЦОС ФСБ сообщили, что рейды прошли в 81 регионе страны для противодействия насилию и массовым убийствам среди молодежи. Задержания произошли в Москве, Тюмени, Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.
У подозреваемых нашли компоненты для изготовления взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы нападений, а также символику и материалы неонацистских и террористических организаций.
Также ФСБ выявила 57 администраторов Telegram-каналов и чатов, распространявших террористическую и неонацистскую идеологию. У них обнаружили переписку с украинскими кураторами с инструкциями по диверсионно-террористической деятельности.
В спецслужбе пояснили, что были приняты профилактические меры в отношении 305 несовершеннолетних, подвергшихся влиянию зарубежных модераторов, занимавшихся пропагандой деструктивной идеологии.
Ранее с начала 2025 года силовые структуры предотвратили 47 террористических преступлений, большинство из которых были подготовлены с участием подростков.
Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что украинские власти наращивают интенсивность совершения терактов и диверсий, чтобы запугать российских граждан.