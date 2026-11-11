  • Новость часаУчастники саммита ОДКБ в Москве лишили Армению права голоса в организации
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    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    45 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    5 комментариев
    11 ноября 2026, 17:40 • Новости дня

    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах

    Путин: Силы ОДКБ провели совместные учения в России и еще трех странах

    Путин сообщил о проведении совместных учений сил ОДКБ в четырех странах
    @ Игорь Егоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин сообщил о проведении ряда крупных совместных учений коллективных сил ОДКБ на территории России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

    «Большое внимание традиционно уделялось вопросам совершенствования оперативной и боевой подготовки сил и средств Системы коллективной безопасности. Проведен ряд крупных совместных учений в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и, конечно, в России», – приводит РИА «Новости» заявление Путина на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    Глава государства добавил, что в Челябинской области успешно прошли учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», которые были совмещены со стратегическими командно-штабными учениями «Центр-2026».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал обстоятельным и продуктивным прошедший в узком составе обмен мнениями лидеров стран ОДКБ по проблемам безопасности.

    Во вторник на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко глава государства заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности вопросам безопасности.

    В прошлом месяце президент сообщил о решении задач в ходе учений «Центр-2026» с учетом опыта специальной военной операции.

    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    10 ноября 2026, 19:52 • Новости дня
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    FT: Европа готова обсудить с Россией договоры о неразмещении ракет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений, пишет газета Financial Times (FT).

    Представители Европы заявили о намерении рассмотреть возможность восстановления механизмов предотвращения конфликтов, которые действовали во времена холодной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    В качестве одного из примеров подобного формата взаимодействия сторон упоминается Договор по открытому небу 1992 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности на переговорах в Абу-Даби.

    Ранее европейские представители отвергли предложение США о разморозке части российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине.

    В феврале в Белом доме заявили о намерении Вашингтона выработать новое соглашение с Россией после окончания действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 21:37 • Новости дня
    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году

    Залужный: Собственные запасы снарядов на Украине закончились весной 2022 года

    Залужный заявил об исчерпании Украиной собственных запасов снарядов в 2022 году
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что украинская армия исчерпала свои запасы артиллерийских снарядов еще весной 2022 года.

    «В конце апреля – начале мая 2022 года Вооруженные силы Украины выпустили свой последний снаряд, находившийся на наших складах», – написал Залужный в статье для издания «Украинская правда».

    После этого ВСУ оказались в полной зависимости от поставок западного вооружения. Залужный назвал май и июнь 2022 года «трагическим» периодом, поскольку собственных боеприпасов у Украины уже не было, а помощь от западных стран еще не поступила, передают «Вести».

    Он подчеркнул, что материальная база является основой для планирования военных операций, добавив, что «логистика выигрывает войны». В дальнейшем любые замыслы и возможности украинских войск определялись поставками вооружения от партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская The Guardian сообщила о вступлении Украины в самый сложный период с 2022 года.

    Летом Залужный заявил об ошибочном векторе развития Украины и формировании кланово-олигархической системы с 1991 года. Он констатировал исчерпание ресурса украинских нововведений на поле боя.

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    11 ноября 2026, 00:38 • Новости дня
    Переговоры Путина и Лукашенко завершились

    Переговоры Путина и Лукашенко продлились почти четыре часа

    Переговоры Путина и Лукашенко завершились
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Ново-Огареве завершились, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

    «Переговоры Лукашенко и Путина завершились только что. Итого: 3 часа 50 минут длилось общение», – сообщает «Пул Первого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в гуманитарных обменах с Украиной. Он назвал удивительным объем товарооборота России и Белоруссии.

    Путин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ.

    Лукашенко на встрече с президентом России поблагодарил правительства двух стран за хорошую реализацию совместных задач. Президент Белоруссии также заявил об отсутствии разногласий между двумя странами.

    Лукашенко выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых встать на защиту белорусской территории.

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    11 ноября 2026, 07:53 • Новости дня
    Япония решила сократить численность вооруженных сил

    Правительство Японии решило сократить штатную численность вооруженных сил

    Япония решила сократить численность вооруженных сил
    @ David Mareuil/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Японии намерено официально сократить штатную численность вооруженных сил из-за хронического некомплекта личного состава.

    Соответствующие положения включат в базовые документы по национальной безопасности, которые предполагается утвердить в декабре, передает ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури».

    Установленная законом численность японских войск должна составлять чуть больше 247 тыс. человек. Реальный личный состав армии, ВВС и ВМС неуклонно сокращается с 2020 года на фоне низкой рождаемости и нехватки добровольцев-контрактников. По состоянию на 2025 финансовый год вооруженные силы были укомплектованы на 88%, а на уровне рядового состава – примерно на 60%.

    Конкретные размеры сокращения определят в ходе подготовки более широкой реформы военной структуры. Власти планируют слияние ряда объектов вооруженных сил и широкое внедрение беспилотных систем на базе искусственного интеллекта. Сокращать предполагается в первую очередь вспомогательные и штабные подразделения, не затрагивая боевые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство обороны Швейцарии сообщило о вероятном сокращении численности вооруженных сил страны.

    Также верхняя палата парламента Японии утвердила законопроект о создании воздушно-космических сил самообороны.

    Кроме того, армия США рассмотрела возможность сокращения численности регулярных сил на 90 тыс. военнослужащих.

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    10 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    Лукашенко поблагодарил Путина за готовность защитить Белоруссию
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за боеспособность российских войск, готовых при необходимости встать на защиту белорусской территории.

    На встрече в Ново-Огарево Лукашенко отметил важность поддержки со стороны Москвы для обеспечения безопасности республики, передает РИА «Новости».

    «При той поддержке, о которой мы договорились с вами в рамках ОДКБ, когда на западном направлении белорусская армия и российские вооруженные силы, те формирования, которые вы создали на западе, держите на всякий случай, они очень боеспособны и готовы защищать Беларусь. Я вам благодарен за то, что вы держите в боевой готовности эти войска», – заявил глава Белоруссии.

    Он подчеркнул, что эти подразделения никогда не направлялись в зону проведения спецоперации на Украине, чтобы не оставлять Белоруссию без защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    На встрече российский лидер заявил о посвящении заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ вопросам безопасности.

    В свою очередь Лукашенко выразил благодарность за поддержку в оснащении армии республики современными видами вооружений.

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    11 ноября 2026, 12:42 • Новости дня
    Песков: Путин и Лукашенко обсудили переговоры в Абу-Даби

    Песков: Путин и Лукашенко на встрече затрагивали тему переговоров в Абу-Даби

    Песков: Путин и Лукашенко обсудили переговоры в Абу-Даби
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Ново-Огареве затрагивали тему переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, тема переговоров так или иначе затрагивалась в беседе с Лукашенко», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко на встрече с Путиным захотел проконсультироваться по двум-трем вопросам.

    В тот же день Песков отказался раскрывать детали проходящих в Абу-Даби трехсторонних переговоров.

    Песков также рассказал о принятии решения о формате доклада Путину в зависимости от хода этих переговоров.

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    11 ноября 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
    Путин открыл заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл стартовавшее в узком составе заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

    В Москву на встречу прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров, передает РИА «Новости».

    По итогам саммита ожидается подписание ряда документов, включая итоговую декларацию и антитеррористическую стратегию объединения до 2030 года. Лидеры планируют обсудить меры совершенствования системы коллективной безопасности, развитие авиационных сил ОДКБ, улучшение организации ПВО и актуальные региональные проблемы.

    Кроме того, на повестке стоит вопрос о применении к Армении положений статьи 25 Устава организации, по которой страну могут лишить права голоса и возможности выдвижения граждан на квотные должности из-за неуплаты членских взносов в течение двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об ожидаемой реакции Организации Договора о коллективной безопасности на отказ Армении участвовать в ее работе.

    Во вторник президент Владимир Путин назвал вопросы безопасности главными темами заседания совета объединения.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о планах стран организации обсудить лишение Еревана права голоса из-за долгов.

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    10 ноября 2026, 20:47 • Новости дня
    Путин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ
    Путин назвал экономику и безопасность главными темами предстоящей сессии ОДКБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ будет посвящено вопросам безопасности, включая экономические и гуманитарные аспекты.

    Российский лидер подчеркнул, что предстоящее обсуждение охватит самые разные сферы взаимодействия, передает РИА «Новости». «Завтра у нас полноценный рабочий день – с коллегами будем общаться в рамках очередной сессии ОДКБ. Разумеется, как всегда бывает, будем говорить обо всех сторонах наших отношений – и экономика, и другие вопросы гуманитарного характера», – сказал Путин.

    Он добавил, что на заседании речь пойдет о безопасности «в широком смысле этого слова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    В пресс-службе президента России сообщили о планах глав государств обсудить развитие системы противовоздушной обороны.

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    11 ноября 2026, 16:51 • Новости дня
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    Лукашенко предложил усилить военный потенциал ОДКБ
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве заявил о необходимости укрепить военный потенциал организации с учетом применения беспилотников.

    Лукашенко указал на важность адаптации механизмов обеспечения коллективной безопасности к реалиям сегодняшнего дня, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства канал «Пул Первого».

    «Полагаем целесообразным усилить работу в направлении укрепления военного потенциала ОДКБ. Поддерживаем решения, которые мы сегодня планируем принять в отношении мобильных подразделений противовоздушных войск для обеспечения работы Войск ОДКБ, а также по вопросам совершенствования Коллективных авиационных сил», – заявил Лукашенко.

    Белорусский лидер подчеркнул необходимость учитывать опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь при эффективном противодействии беспилотникам.

    Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит в узком составе в Кремле под председательством президента России Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию на саммит ОДКБ. В тот же день в своем приветствии к членам организации президент Владимир Путин также призвал наращивать потенциал организации на фоне международной напряженности.

    Пресс-служба президента России сообщала о планах глав государств обсудить развитие системы противовоздушной обороны.

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    11 ноября 2026, 06:04 • Новости дня
    Силовые ведомства России получили технологию дрона «Судного дня»

    ЦКБР передал силовым ведомствам России технологию дрона «Судного дня»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил о бесплатной передаче силовым ведомствам России технологии создания и применения дрона «Судного дня» для радиационной разведки.

    Новая разработка предназначена для оперативной ликвидации последствий ядерных ударов. В настоящее время профильные структуры получают готовую конструкторскую документацию на аппарат, передает ТАСС.

    «Дрон «Судного дня» разрабатывался как комплекс, но потом мы поняли, что держать отдельную номенклатуру дронов крайне затратно. В случае катастрофического сценария спасателями станут все – военные, полиция, МЧС, Росгвардия и т. д. У всех у них уже есть FPV-дроны – насыщение дронами силовых ведомств России сейчас первое в мире. Поэтому в настоящее время мы бесплатно распространяем технологию дрона «Судного дня» среди силовых ведомств», – заявил Кузякин.

    Генеральный конструктор напомнил о предназначении изделия для выявления условно безопасных зон после применения ядерного оружия. В первые часы и дни уровень радиации крайне высок и неравномерен, поэтому инструмент для поиска чистых коридоров жизненно необходим специалистам для разбора завалов и тушения пожаров.

    По словам эксперта, аппарат поможет спасти огромное количество жизней как военных, так и мирных граждан. Знание точных маршрутов эвакуации значительно ускорит оказание медицинской помощи пострадавшим. Сам беспилотник управляется пилотом из защищенной герметичной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России стартовали испытания новых модульных FPV-дронов «Сварог».

    Также генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил о производстве Евросоюзом ударных дронов для Украины с помощью регуляторной лазейки.

    Кроме того, российские инженеры создали автоматизированные сценарии работы беспилотника «Судного дня» для быстрой оценки радиационной опасности.

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    10 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение допустить к участию в программе «Время героев» ветеранов без высшего образования стало ответом на запрос с передовой. Бойцы, доказавшие свою преданность Родине на фронте, должны иметь возможность продолжить служение Отечеству и после возвращения к гражданской жизни, а отсутствие университетского диплома не должно становиться для них препятствием, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Асафов. Ранее стартовал третий поток программы «Время героев».

    «Третий поток программы «Время героев» будет заметно отличаться от предыдущих наборов. Однако суть проекта останется прежней: он, как и раньше, будет социальным лифтом для ветеранов спецоперации, позволяющим им продолжить служение Отечеству после возвращения к гражданской жизни», – сказал депутат Госдумы Александр Асафов.

    Главным нововведением, по его мнению, станет допуск к участию в программе бойцов без высшего образования, причем это решение продиктовано запросом самих ветеранов. «Все программы, которые президент запускает для формирования кадрового резерва страны, исходят от людей. В их основе всегда лежат желание, амбиции, идеи и устремления участников», – подчеркнул собеседник.

    «Когда запускалась программа «Время героев», многие ребята с передовой не смогли в ней участвовать из-за отсутствия высшего образования. По разным причинам они не окончили университет, однако искренне хотели приносить пользу стране в новом качестве, поэтому запрос на такую возможность оказался особенно высоким», – пояснил он.

    По словам депутата, многие из этих бойцов награждены орденом Мужества и другими государственными наградами за доблесть, отвагу и служение Родине, а некоторые удостоены звания Героя России. «Их уникальный боевой опыт может стать основой для формирования управленческих компетенций. Президент отреагировал на этот запрос и лично поставил перед правительством задачу привлечь к программе участников без высшего образования», – добавил Асафов.

    «При этом допуск бойцов без высшего образования не означает, что ветераны с университетскими дипломами больше не смогут принять участие во «Времени героев». Программа находится в динамике, и в перспективе для них появятся новые наборы», – отметил он.

    Нынешний этап также существенно адаптирован к особенностям подготовки участников без высшего образования. «Бойцы получат управленческие знания и навыки непосредственно в рамках программы. Для этого срок обучения увеличен до трех лет, а в курсе появятся новые предметы. Его содержание во многом опирается на обобщенный опыт первого и второго потоков», – уточнил собеседник.

    «Модель обучения разработана с учетом потребностей ветеранов и предусматривает дистанционные модули, очные занятия, а также время на восстановление и адаптацию. Образовательный процесс будет строиться вокруг двух основных блоков: «Государственное и муниципальное управление» и профессиональная переподготовка, по итогам которой участники получат профильную квалификацию», – продолжил депутат.

    При этом от участников потребуется серьезная самоотдача. В первой половине программы им предстоит сосредоточиться на обучении. На этот период в качестве меры поддержки предусмотрены ежемесячная стипендия и бесплатное проживание.

    «Во второй половине программы участники смогут получить практический опыт непосредственно на местах будущей работы. Для каждого выпускника будет разработана индивидуальная карьерная траектория в системе государственной службы. Постепенно продвигаясь по службе, они смогут применять полученные знания в работе», – заключил Асафов.

    Напомним, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале отбора на третий поток программы «Время героев». «Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе», – подчеркнул он.

    Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить для бойцов, не окончивших вуз, специальный кадровый проект по образцу «Времени героев». Он обратил внимание, что таких военнослужащих на линии боевого соприкосновения немало, и они также должны получить возможность проявить себя в государственном управлении.

    Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности.

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    10 ноября 2026, 20:24 • Новости дня
    Вэнс назвал реальную причину претензий Конгресса к главе Пентагона

    Вэнс: Попытки инициировать импичмент Хегсету не связаны с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки американских конгрессменов инициировать импичмент министру обороны Питу Хегсету связаны с его борьбой против бюрократии в Пентагоне, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Дело не в Иране, дело в том, что Пит (Хегсет) бросил вызов бюрократии в Пентагоне», – приводит слова Вэнса РИА «Новости». Вице-президент назвал абсурдными разговоры о правонарушениях со стороны Хегсета, заслуживающих импичмента. Он считает, что процедура в Конгрессе стала «нелепым шоу, подменяющим реальное законотворчество».

    Вэнс отметил иронию в том, что законодателей больше всего раздражают именно те шаги министра обороны, где он «наиболее прав». В их числе – вывод американских контингентов из Европы и реорганизация генералитета.

    Во вторник сам Хегсет на пресс-конференции заявил о готовности к процессу импичмента. Он обвинил инициаторов в саботаже решений президента и создании угрозы для американской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник член Палаты представителей Томас Мэсси официально внес резолюцию об импичменте Хегсета. Позже глава Пентагона анонсировал проведение пресс-конференции по этому вопросу.

    В воскресенье лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил о поддержке процедуры отстранения министра обороны.

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    10 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Путин назвал удивительным объем товарооборота России и Белоруссии

    Путин: Российско-белорусский товарооборот можно назвать удивительным по объему

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что экономическое партнерство Москвы и Минска развивается хорошими темпами, а объемы двустороннего товарооборота можно назвать удивительными.

    Путин отметил хорошие темпы развития экономического партнерства Москвы и Минска, передает РИА «Новости». «Правительства работают в ежедневном режиме: коллеги докладывают из правительства, по всем направлениям все развивается, развивается хорошим темпом. У нас удивительный объем товарооборота, по-другому не скажешь», – сказал глава российского государства.

    Ранее Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ будет посвящено вопросам безопасности, включая экономические и гуманитарные аспекты.

    Напомним, во вторник президент России пригласил белорусского коллегу в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

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    10 ноября 2026, 20:36 • Новости дня
    Путин пригласил Лукашенко в резиденцию в Ново-Огарево накануне саммита ОДКБ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин пригласил главу Белоруссии Александра Лукашенко в подмосковную резиденцию в Ново-Огарево.

    Путин пригласил Лукашенко в Ново-Огарево накануне заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое запланировано на 11 ноября, передает РИА «Новости».

    В ходе встречи президент России поблагодарил белорусского коллегу за помощь в организации гуманитарных обменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения встречи президентов России и Белоруссии.

    Глава Белоруссии прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    В августе лидеры двух стран также встречались в неформальной обстановке в Ново-Огарево.

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