The Guardian: Украина вступила в самый сложный период с 2022 года

Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева

The Guardian: Страны Запада готовят планы переноса посольств из Киева во Львов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Западные государства негласно готовятся к возможному переносу дипломатических представительств из украинской столицы во Львов или Польшу, пишет The Guardian. При этом официально западные дипломаты заявляют о намерении остаться в Киеве, чтобы избежать впечатления, будто союзники оставляют Украину без поддержки.

«Однако в частном порядке составляются запасные планы по переносу посольств во Львов или на восток Польши», – отмечает британское издание. «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – цитирует дипломатов Запада британская пресса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева. В том же месяце МИД Украины опроверг эвакуацию американского посольства из украинской столицы.

Тогда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов».