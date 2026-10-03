Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
The Guardian: Украина вступила в самый сложный период с 2022 года
Украина переживает ту часть трудностей, к которым только готовилась, а чиновники уже предупреждают европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы, пишет британская The Guardian.
«Киев переживает самый сложный период с начала вторжения, поскольку усиливающиеся российские атаки меняют повседневную жизнь в столице», – пишет The Guardian.
Газета указывает на то, как усиление ударов ВС России погружает Украину в тревожные состояния в преддверии зимы.
«Украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы», – отмечает газета.
Издание сообщает, что дипломаты, которых призвали оставить посольства в Киеве, заявляют о намерении остаться, однако в частных разговорах высокопоставленные дипломаты сообщают о планах, «предусматривающих перенос посольств во Львов или восточную Польшу».
«Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – сказал дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе. Российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.
Премьер Украины Корецкий назвал предстоящую зиму главным вызовом для страны.