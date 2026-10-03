Аферисты придумали новый способ кражи денег через поиск картинок

Tекст: Катерина Туманова

Пользователь, заинтересованный в установке приложения поиска по картинке, скачивает утилиту, вместе с которой на устройство загружается вирус, передает ТАСС.

Вредоносная программа требует перезагрузить телефон, после чего выдает ложное сообщение о подозрительной активности от имени банка. Для решения выдуманной проблемы человеку предлагают ввести секретное слово и открыть доступ к гаджету.

Обманутая жертва выполняет инструкции преступников и лишается сбережений. Получив контроль над мобильным банком, аферисты моментально выводят средства на собственные счета.

В Министерстве внутренних дел призывают игнорировать сомнительные программы из неофициальных источников. Правоохранители настоятельно рекомендуют не предоставлять доступ к мобильным устройствам посторонним лицам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео. МВД перечислило признаки заражения смартфона опасным вирусом.

В МВД предложили оригинальный способ создания надежных паролей.