Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Аферисты придумали новый способ кражи денег через поиск картинок
Злоумышленники стали распространять вредоносное программное обеспечение под видом популярной утилиты, заставляя жертв выдавать секретные пароли от банковских счетов, следует из материалов МВД.
Пользователь, заинтересованный в установке приложения поиска по картинке, скачивает утилиту, вместе с которой на устройство загружается вирус, передает ТАСС.
Вредоносная программа требует перезагрузить телефон, после чего выдает ложное сообщение о подозрительной активности от имени банка. Для решения выдуманной проблемы человеку предлагают ввести секретное слово и открыть доступ к гаджету.
Обманутая жертва выполняет инструкции преступников и лишается сбережений. Получив контроль над мобильным банком, аферисты моментально выводят средства на собственные счета.
В Министерстве внутренних дел призывают игнорировать сомнительные программы из неофициальных источников. Правоохранители настоятельно рекомендуют не предоставлять доступ к мобильным устройствам посторонним лицам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео. МВД перечислило признаки заражения смартфона опасным вирусом.
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